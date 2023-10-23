«Интер» – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 октября 2023, 22:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Чемпионов УЕФА «Интер» – «Зальцбург», который состоится 24 октября 2023 года

«Интер»

«Интер» занимает второе место в группе Лиги Чемпионов с четырьмя очками после двух сыгранных матчей. Подопечные Симоне Инзаги показывают стабильную игру, что позволяет им бороться во всех турнирах, в которых они участвуют. Во втором туре еврокубков они одолели «Бенфику» на своей домашней арене со счетом 1:0.

В предыдущем матче чемпионата Италии победили «Торино»(3:0).

«Зальцбург»

«Зальцбург» идет на третьем месте в группе с тремя очками на своем счету. Команда регулярно теряет очки в последних матчах. В предыдущем туре Лиги Чемпионов на своем поле уступили испанскому «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2.

В одиннадцатом туре чемпионата Австрии проиграли клубу « ЛАСК » со счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.32

Ничья – 5.70

Победит «Зальцбург» – 10.50

Победит «Интер» с форой -1.5 – 1.90

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

«Интер» в последних четырёх играх забил десять мячей.

«Зальцбург» не побеждает на домашней арене три матча подряд.

В матчах между командами преимущество на стороне «Интера».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.90. Хозяева в настоящее время имеют серию матчей без поражений, в то время как гости, наоборот, не выиграли в последних встречах во всех турнирах. Кроме того, у «Зальцбурга» будет несколько отсутствующих игроков из-за травм.