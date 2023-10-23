«Интер» – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Чемпионов УЕФА «Интер» – «Зальцбург», который состоится 24 октября 2023 года
«Интер»
«Интер» занимает второе место в группе Лиги Чемпионов с четырьмя очками после двух сыгранных матчей. Подопечные Симоне Инзаги показывают стабильную игру, что позволяет им бороться во всех турнирах, в которых они участвуют. Во втором туре еврокубков они одолели «Бенфику» на своей домашней арене со счетом 1:0.
В предыдущем матче чемпионата Италии победили «Торино»(3:0).
«Зальцбург»
«Зальцбург» идет на третьем месте в группе с тремя очками на своем счету. Команда регулярно теряет очки в последних матчах. В предыдущем туре Лиги Чемпионов на своем поле уступили испанскому «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2.
В одиннадцатом туре чемпионата Австрии проиграли клубу «ЛАСК» со счетом 0:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.32
- Ничья – 5.70
- Победит «Зальцбург» – 10.50
- Победит «Интер» с форой -1.5 – 1.90
- Обе забьют — нет – 1.78
- Обе забьют — да – 2.04
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36
Статистика
- «Интер» в последних четырёх играх забил десять мячей.
- «Зальцбург» не побеждает на домашней арене три матча подряд.
- В матчах между командами преимущество на стороне «Интера».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.90. Хозяева в настоящее время имеют серию матчей без поражений, в то время как гости, наоборот, не выиграли в последних встречах во всех турнирах. Кроме того, у «Зальцбурга» будет несколько отсутствующих игроков из-за травм.