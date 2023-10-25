Чемпионат мира-34: бразильские загадки круче мексиканских

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25 октября 2023, 22:11

Некоторое время назад я давал пару статей о мексиканской сборной, выигравшей отборочный турнир ЧМ -34 в своём регионе, но так и не сыгравшей в финальной части турнира в Италии. Хотя в Италию мексиканцы прибыли. Все подробности здесь и тут.

Сборная Бразилии никаких отборочных матчей к ЧМ -34 не проводила. Да и вообще свои первые матчи квалификации Кубка мира сборная Бразилии провела лишь в феврале-марте 1954 года, т.е. только в 5-м розыгрыше.

Да и зарегистрированных матчей у сборной Бразилии в преддверии ЧМ -34 нет совсем, с конца декабря 1932 года не было сборной Бразилии вплоть до 27 мая 1934 года.

Единственной спортивной организацией в стране, которую признавала ФИФА , была CBD или Confederação Brasileira de Desportos, Бразильская спортивная конфедерация.

В Бразилии, да и в других странах континента, во всю уже распространялся профессиональный спорт, в том числе и в футболе. В самой Бразилии были уже Лига Кариока и АМЕА, которые проводили свои чемпионаты, оба турнира были в регионе Рио. Только вот АМЕА была любительской лигой.

В Сан-Паулу был свой турнир, там был профессиональный подход.

А вот CBD ни в какую не принимала профессионализм в футболе. Но сборную на ЧМ -34 должна сформировать именно эта организация.

9 апреля три чиновника и будущий тренер сборной на мундиале Луис Виньяес согласовали расширенный список кандидатов на поездку в Италию. В список вошли 27 футболистов, 20 профи и 7 любителей.

Из 7 любителей 4 были из клуба Ботафого, который был лучшим в чемпионате АМЕА. В этот список вошли вратарь Педроза, защитник Каналли, полузащитники Мартим Силвейра, нападающие Карвальо Лейте и Нило.

Сразу определимся с именем Мартим, который был капитаном сборной на двух подряд чемпионатах мира, но это всё впереди. Его имя по-португальски пишется Martim. В сезоне 1933 он играл в Аргентине в Бока Хуниорс, и там его звали Martin. В бразильской прессе тех лет его и так, и так называли, все знали о ком речь.

Ещё двоих любителей взяли из штата Рио-Гранди-ду-Сул. Это впервые игроки были приглашены в сборную на мундиаль не из двух самых главных футбольных штатов страны. Приглашены — это не то слово.

Защитник Луис Луз из клуба Американо (штат Рио-Гранди-ду-Сул) приглянулся в феврале 1934 главным форвардам сборной из Рио Леонидасу и Валдемару де Брито. Защитник был непроходимым.

Чуть позже несколько чиновников из CBD лично приехали в дом к защитнику и просили его маму отпустить сына в сборную страны. Сначала мать им отказала. Но потом разрешила сыну перебраться в Рио — так впервые гаучо оказался в основном составе сборной Бразилии накануне ЧМ .

Седьмым любителем в расширенном списке был Луис Карвальо, также гаучо.

Из штата Сан-Паулу в список 27 вошли Gabardo, Junquiera, Tunga (все из клуба Палестра), Sylvio, Luizunho, Orozimbo и Waldemar de Brito (все из клуба Сан-Пауло).

Плюс Alfredo из Вилла Нова, штат Де Минас-Жейрас.

Из Лиги Кариока были весьма громкие имена:

Вратарь Rey, Domingos da Guia, Italia, Fausto, Gradin, Gringo, Léônidas —- все из клуба Васко да Гама. Из Фламенго были Bibi, Moyses и Jarbas. Из Флуминенсе был выбран Ivan. Из клуба Америка — Fernando.

CBD выставила жёсткие условия — игроки временно отказываются от статуса профессионалов и переходят под юрисдикцию CBD. И только так они смогут играть на чемпионате мира.

Не все из 20 профи согласились изменить свой статус. В их числе был и сильнейший защитник Домингос да Гиа.

А вот первыми, кто согласился, были Леонидас и Тиноко.

Но Тиноко не было в этом списке. Да просто чиновники из-за своей принципиальности встали в ступор. Пришлось сборную формировать на основе любительского клуба Ботафого.

Поэтому в окончательном составе сборной оказалось 9 игроков этого клуба. Из Васко да Гамы отпускали в сборную только четверых. Но в итоге из списка 27 оказался только Леонидас. Плюс несколько игроков из Сан-Паулу и отпущенный мамой Луис Луз.

Заметим, что упоминавшиеся Карвальо Лейте, Нило, Фаусто, Иван входили в состав сборной Бразилии на первом чемпионате мира в 1930 году.

11 мая 1934 состоялся последний спарринг команды А против команды В. В ночь с 12 на 13 мая делегация Бразилии отплывала на океанском лайнере «Конте Бьянкамано» в Италию, в Геную.

Похоже, что бразильские чиновники уже отправили в ФИФА к тому времени заявку на ЧМ -34. Но после спарринга в составе отбывающей команды была сделана одна замена. Вместо Биле (ударение на Е) в Италию поехал темнокожий Тиноко.

В матче 11 мая Биле вышел в основе команды А. Но в перерыве его заменили, вместо него на поле вышел Памплона. Кстати, также входивший в состав сборной на ЧМ -30. Игра Памплоны совсем не понравилась тренерскому штабу, поэтому обоих — и Биле, и Памплону — оставили на родине.

12 мая в Рио вышла газета A Noite, в которой на первой полосе были фото 11 игроков стартового состава сборной Бразилии по версии редакции.

Вот фото с именами:

Биле в верхнем ряду, слева от капитана команды Мартима (в шапочке).

Всего в Италию на борту «Конте Бьянкамано» отправились 17 футболистов Бразилии.

Почему 17, а не 22, как разрешал регламент? Из экономии — по регламенту ФИФА брала на себя расходы на проживание и питание в месте проведения турнира только 17 игроков.

Практически две недели бразильцы провели в океане. Ежедневно тренировались в беге и прочих физкульт упражнениях на палубе. Корабль заходил в Дакар, столицу Сенегала. Потом была остановка в Барселоне. Там впервые бразильцы размялись на футбольном поле. Там же в Барселоне к ним подсела сборная Испании. Так обе команды благополучно прибыли 23 мая в Геную. Где, волею жеребьёвки, эти же команды и провели матч первого раунда между собой 27 мая.

Пока команды добирались до Италии, в прессе уже были опубликованы составы всех команд, т.е. официальные заявки. 21 мая их опубликовала итальянская газета Il Littoriale, а 23 мая повторила парижская L’Auto.

Вот как выглядела заявка сборной Бразилии:

Сразу уточним, что если показать какому-либо бразильцу этот список, то он ни одного игрока не узнает. Это паспортные имена футболистов, причём с инициалами. И требуется «перевод» на футбольный язык. Уточним ещё раз — почему в таком порядке даны игроки, знают только составители этого списка.

Итак, в том же порядке: Валдемар де Брито, Патеско, Жермано (вернее будет Жермэно, но оставим, это второй вратарь), Ариэл, Армандиньо, Луизиньо, Педроза (основной вратарь), Карлос Карвальо Лейте, Биле (да, тот самый отставник), Аттило, Мартим, Леонидас, Валдир, Октасилио, Каналли, Силвио.

Тут остановимся, остались ещё 4 игрока.

S.Couto, E.Pamplona и D.Antonio пусть будут пока неизвестными.

А про Тиноко уже вспоминали.

Вот Тиноко с Леонидасом на фото в газете в сообщении, что эти двое первыми согласились стать любителями на несколько месяцев, чтобы сыграть в Италии:

Про Памплону, правда, уже говорили, не взяли его в плавание, отцепили от состава на суше перед отплытием.

Кто такой S.Couto удалось выяснить из итальянской газеты Il Littoriale. В представлении сборной Бразилии газета дала даже фото игрока. Но в Италии его не было. Речь о Себастьяне Коуто или Тунга. Он не сыграл ни в одном из многочисленных спаррингов весной 1934. Но был в расширенном списке 27, попал и в окончательную заявку на ЧМ , но всех трёх игроков клуба Палестра из списка 27 «забраковали».

Долго я не мог понять, кто скрывается в окончательной заявке под именем D.Antonio. Оказалось всё просто — Domingos Antonio de Guia, сильнейший защитник Домингос да Гия. Он фигурирует во множестве вариантов заявок сборной Бразилии на ЧМ -34 на разных сайтах. А вот Тунги я не видел ни разу. Попадается и Памплона.

Короче говоря, в заявке у Бразилии было 20 игроков. Биле и Памплона присутствуют, неудачники последнего спарринга сборной. Тунга и Домингос да Гиа также есть, но в Италию их не брали. Да и в многочисленных спаррингах они не играли вовсе.

А вот Луис Луз не удостоился чести быть упомянутым в вышеназванных газетных списках, его попросту упустили.

А ведь он играл против Испании. Вот и он сам:

Пора представить всех 11 игроков сборной Бразилии, сыгравших против Испании в единственном матче на ЧМ -34:

В сети есть несколько вариантов этого фото, более чёткое, но с 10 игроками (без Луизиньо). Но сколько есть вариантов и ракурсов, столько же, наверное, и вариантов подписи с именами.

На представленном фото всё правильно. Вариант с правильными именами на русском языке теперь фигурирует и на сайте торсида_ком_ру. А то там была некоторая путаница.

А ведь правы оказались журналисты из газеты A Noite, которые давали фото 11 игроков в день отплытия. Просто их не успели оповестить, что вместо Биле на корабль садится Тиноко — а остальные все на месте.

Что огорчает, так это то, что не только русскоязычные сайты путают Патеско и Армандиньо, вместо Силвио и Тиноко называют разные другие имена.

Нет, надо всё-таки вам посмотреть в хорошем качестве на этих красавцев, но — как я уже и предупреждал — без последнего в строю, без Луизиньо:

Другой ракурс, Луизиньо с мячом в руках. Патеско и Армандиньо на своих местах.

Но загадки сборной Бразилии на этом не заканчиваются.

Есть ещё одно фото, на котором не все 17 игроков, а на одного меньше. Фото сделано в один из дней между 23 и 27 мая на тренировке, перед матчем с Испанией.

В подписи к фото с красным полем сказано, что 16 из 17 бразильцев позируют в преддверии матча с Испанией. На втором фото даны имена этих 16 игроков.

Кто-то уже заметил подвох с именами?

Вслед за капитаном Мартимом стоит Бенедикто. А вот это имя не встречалось ни разу среди кандидатов в сборную. В заявке его нет. Кто же это?

Имя этого игрока Benedito de Moraes Menenzes, который в Италии получил другую фамилию и стал Benedito Zacconi.

Этот бразилец уехал играть в Италию в 1933, играл в Торино. Затем несколько сезонов провёл в Лацио. Что удивительно, у него никаких итальянцев предков в роду не было. Но Италия тогда принимала всех. Бенедикто получил гражданство, взял фамилию жены (вернее — тестя). Играл на любой позиции.

Он встречал соотечественников в Генуе. Вместе с ними тренировался. Чиновники бразильской делегации пытались дозаявить Дзаккони и даже определили ему позицию. Вернее, две — он мог играть как на месте правого защитника вместо Силвио, так и на месте правого нападающего вместо Луизиньо, об этом писала бразильская газета Jornal dos Sports 26 мая.

Но ФИФА отклонила просьбу Бразилии.

Вот так выглядит поближе Бенедикто Дзаккони, даже с автографом:

Ну, и вы, конечно, понимаете, что не 16 из 17 игроков сборной Бразилии на общем фото. Отсутствуют двое, Тиноко и Силвио.

В интернете пока я не видел другого варианта общего фото вместе с Бенедикто, но он есть, нашёл его я в итальянской газете Il Lavoro, которая выходила в Генуе.

Вот это фото с подписью:

Ценно, что здесь 17 + 1 игрок, т.е. все 17 игроков из бразильской делегации на ЧМ -34 и игрок Бенедикто Дзаккони, их соотечественник, игрок Торино, на фото он тоже в форме сборной.

Luis Merquita — это Luís Mesquita de Oliveira, Луизиньо. Обратите внимание, что капитана Мартима итальянские газеты почему-то именовали Zaccone, как и игрока Торино Бенедикто. И это не только в этой газете, но и в Il Littoriale. Странно это, очередная загадка.

Второе фото, скорее всего сделано в другой день, чем первое. На первом снимке вратарь Педроза в цивильных брюках, а на втором снимке все игроки в спортивной форме.

Есть ещё несколько моментов, на которых спотыкаются многие, кто публикует фото бразильских игроков на мундиалях 30-х годов. Но об этом поговорим попозже, во второй части.