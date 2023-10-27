«Дженоа» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1698355588

вчера, 00:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Дженоа» – «Салернитана», который состоится 27 октября 2023 года

«Дженоа»

«Дженоа» идёт на пятнадцатом месте с восьмью очками в своём активе. «Грифоны» имеют пару хороших побед над командами высокого уровня в этом сезоне, но этого мало, и команда постепенно теряет позиции в чемпионате. В восьмом туре проиграли на своём поле «Милану» со счётом 0:1.

В предыдущем туре уступили в гостях «Аталанте»(0:2).

«Салернитана»

«Салернитана» занимает девятнадцатое место в чемпионате Италии. Команда не побеждает в текущем сезоне, имея в активе четыре балла. В гостевой встрече восьмого тура проиграли в сухую «Монце» со счётом 0:3.

В последнем сыгранном матче Серии А на домашнем поле сыграли вничью с «Кальяри»(2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 1.75

Ничья – 3.90

Победит «Салернитана» – 5.00

Победит «Дженоа» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

«Дженоа» в прошлой домашней встречи впервые в сезоне не отлечилась голами в воротах соперника перед своими болельщиками.

«Салернитана» не забивает в гостях три игры подряд.

«Дженоа» не проигрывает на домашней арене в последних пяти играх против «Салернитаны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Дженоа» по коэффициенту 1.75. «Грифоны», несмотря на неудачные результаты в последних играх, идут фаворитами данного противостояния. Мы согласны с котировками букмекеров и также отдаём предпочтение хозяевам.