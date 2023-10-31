«Санкт-Паули» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Санкт-Паули» – «Шальке», который состоится 31 октября 2023 года

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» одна из самых стабильных команд Второй Бундеслиги в этом сезоне. «Пираты» идут на первом месте после одиннадцати туров и не проиграли ни одной игры в текущем чемпионате. В предыдущем матче обыграли на своём поле «Карлсруэ» со счётом 2:1.

В матч 1/32 Кубка Германии «Санкт-Паули» легко справилась с «Дельменхорстом»(5:0), командой из дивизиона Оберлига Нижняя Саксония.

«Шальке»

«Шальке» провалив прошлый сезон вылетев из элитного дивизиона Германии проваливает уже стартовый отвезок Второй Бундеслиги. Команда набрала десять баллов после одиннадцати туров. В последней игре на домашней арене неожиданно выиграли «Ганновер»(3:2).

В первом раунде Кубка Германии, который состоялся в начале сезона, обыграли «Айнтрахт» Брауншвейг со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Санкт-Паули» – 1.57

Ничья – 4.80

Победит «Шальке» – 5.30

Победит «Санкт-Паули» с форой -1.5 – 2.46

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.53

Статистика

«Санкт-Паули» побеждает в четырёх матчах подряд на домашнем поле.

«Шальке» проигрывает в гостях в трёх матчах к ряду.

В последних пяти очных матчах на своём поле преимущество на стороне «Санкт-Паули».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Санкт-Паули» по коэффициенту 1.57. Хозяева показывают стабильные результаты в данном сезоне, что позволяет им возглавлять Вторую Бундеслигу. Гости наоборот идут в зоне вылета и им необходимо сосредоточиться на чемпионате, не распыляясь на другие турниры.