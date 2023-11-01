«Сассуоло» – «Специя»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1698853207

вчера, 18:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Италии «Сассуоло» – «Специя», который состоится 2 ноября 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» пятнадцатая команда итальянской Серии А с одиннадцатью очками на своём счету. «Чёрно-зелёные» не могут найти свой игровой ритм в текущем сезоне и после удачных матчей с топовыми клубами, они выдают серии матчей без побед против команд своего уровня. В последнем матче в чемпионате сыграли вничью с «Болоньей» со счётом 1:1.

В 1/32 финала Кубка Италии прошли команду Серии Б, «Козенца», сыграв в основное время со счётом 2:2(дополнительное время 3:0).

«Специя»

«Специя» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Серии Б после одиннадцати сыгранных туров. Команда продолжает свое падение, опустившись в классе после прошлого сезона, и теперь «Специя» рискует продолжить борьбу за выживание даже в Серии Б. В десятом туре сыграли в результативную ничью с «Палермо»(2:2).

В предыдущем раунде Кубка Италии не смогли выявить победителя в основное время, сыграв 2:2 с «Венецией», и сильнейший был определен в серии пенальти(4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 1.55

Ничья – 4.45

Победит «Специя» – 6.00

Победит «Сассуоло» с форой -1.5 мячей – 2.43

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

«Сассуоло» не побеждает в четырёх матчах подряд.

«Специя» из последних пяти встреч четыре завершила вничью.

В очных матчах преимущество на стороне «Сассуоло».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 1.55. Несмотря на плохие результаты в последних матчах Серии А, «Чёрно-зелёные» должны продемонстрировать качественную игру перед своими болельщиками и одолеть «Специю».