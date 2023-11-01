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«Сассуоло» – «Специя»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:40
«Сассуоло» – «Специя»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Италии «Сассуоло» – «Специя», который состоится 2 ноября 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» пятнадцатая команда итальянской Серии А с одиннадцатью очками на своём счету. «Чёрно-зелёные» не могут найти свой игровой ритм в текущем сезоне и после удачных матчей с топовыми клубами, они выдают серии матчей без побед против команд своего уровня. В последнем матче в чемпионате сыграли вничью с «Болоньей» со счётом 1:1.

В 1/32 финала Кубка Италии прошли команду Серии Б, «Козенца», сыграв в основное время со счётом 2:2(дополнительное время 3:0).

«Специя»

«Специя» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Серии Б после одиннадцати сыгранных туров. Команда продолжает свое падение, опустившись в классе после прошлого сезона, и теперь «Специя» рискует продолжить борьбу за выживание даже в Серии Б. В десятом туре сыграли в результативную ничью с «Палермо»(2:2).

В предыдущем раунде Кубка Италии не смогли выявить победителя в основное время, сыграв 2:2 с «Венецией», и сильнейший был определен в серии пенальти(4:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сассуоло» – 1.55
  • Ничья – 4.45
  • Победит «Специя» – 6.00
  • Победит «Сассуоло» с форой -1.5 мячей – 2.43
  • Обе забьют — нет – 1.98
  • Обе забьют — да – 1.77
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

  • «Сассуоло» не побеждает в четырёх матчах подряд.
  • «Специя» из последних пяти встреч четыре завершила вничью.
  • В очных матчах преимущество на стороне «Сассуоло».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 1.55. Несмотря на плохие результаты в последних матчах Серии А, «Чёрно-зелёные» должны продемонстрировать качественную игру перед своими болельщиками и одолеть «Специю».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк сассуоло
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:15
Да, сравнивать команды из Серии В и итальянской элиты, это не совсем правильное решение, но и отрицать атакующий упадок Сассуоло, попросту невозможно. Да и согласно xG-данным, сейчас в среднем за матч "Черно-зеленые" реализуют порядка 1.5 моментов, и поэтому, многое сводится к тому, что Специя сможет выступить достойно. И если даже проиграет, то с минимумом пропущенных голов. В принципе, как это и было в 3-х крайних очных встречах, где Сассуоло забивал максимум два мяча.
Гость
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