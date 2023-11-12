Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (12.11.2023)

вчера, 15:31
«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (12.11.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити», который состоится 12 ноября 2023 года

«Челси»

«Челси» показывают нестабильную игру в текущем сезоне, чередуя провальные матчи с уверенными выступлениями против лидеров чемпионата. Команда идёт после одиннадцати туров на десятом месте. В десятом матче чемпионата потерпели поражение на своём поле от «Брентфорда» со счётом 0:2.

В предыдущем туре, в захватывающей игре с двумя удалениями в составе хозяев, они выграли «Тоттенхэм»(4:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» лидирует в английской Премьер-лиги, имея двадцать семь очков на своём счету. Подопечные Пепа Гвардиолы поднялись на первое место благодаря уверенной игре в последних турах и осечкам главных конкурентов. В предыдущем туре Премьер-лиги обыграли на домашней арене «Борнмут»(6:1).

В группе Лиги Чемпионов выиграли в сухую швейцарский «Янг Бойз» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 4.90
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.84
  • Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 3.10
  • Обе забьют — нет – 1.97
  • Обе забьют — да – 1.84
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

  • «Синии» на домашнем поле в последних пяти встречах только один раз сыграли на тотал больше 2.5 мячей.
  • «Горожане» выигрывают пять матчей подряд во всех турнирах.
  • Шесть последних очных встречах завершились победами «Манчестер Сити».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.84. «Челси» не может похвастаться стабильной игрой, в отличии от своего будущего соперника, но у обеих команд будут свои моменты, реализовав которые нас ждёт конкурентная игра.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк челси
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:59
Манчестер Сити объективно сильнее и должен обыгрывать нынешней Челси даже в гостях. Да и пора бы уже "синим" потерпеть первое поражение от кого-то из топовых коллективов АПЛ. Матч против действующего чемпиона - самый подходящий момент для этого. Да, в отличие от соперника, подопечные Почеттино не играют в еврокубках. Но у "пенсионеров" сейчас очень сложный календарь в национальном первенстве. Уже позади дерби с Арсеналом и ТТХ, матч против крепкого Брентфорда. А впереди - МанСити, Брайтон и Ньюкасл. "Горожане" для лондонцев - самый неудобный соперник в последние годы. Уже на протяжении шести поединков кряду Хосеп Гвардиола берёт верх на "синими" с разными тренерами. Думаю, пришло время и Почеттино в качестве главного наставника "синих" проиграть испанскому гению тактики. Мой прогноз - П2.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 