«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (12.11.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити», который состоится 12 ноября 2023 года
«Челси»
«Челси» показывают нестабильную игру в текущем сезоне, чередуя провальные матчи с уверенными выступлениями против лидеров чемпионата. Команда идёт после одиннадцати туров на десятом месте. В десятом матче чемпионата потерпели поражение на своём поле от «Брентфорда» со счётом 0:2.
В предыдущем туре, в захватывающей игре с двумя удалениями в составе хозяев, они выграли «Тоттенхэм»(4:1).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» лидирует в английской Премьер-лиги, имея двадцать семь очков на своём счету. Подопечные Пепа Гвардиолы поднялись на первое место благодаря уверенной игре в последних турах и осечкам главных конкурентов. В предыдущем туре Премьер-лиги обыграли на домашней арене «Борнмут»(6:1).
В группе Лиги Чемпионов выиграли в сухую швейцарский «Янг Бойз» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 4.90
- Ничья – 3.90
- Победит «Манчестер Сити» – 1.84
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 3.10
- Обе забьют — нет – 1.97
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02
Статистика
- «Синии» на домашнем поле в последних пяти встречах только один раз сыграли на тотал больше 2.5 мячей.
- «Горожане» выигрывают пять матчей подряд во всех турнирах.
- Шесть последних очных встречах завершились победами «Манчестер Сити».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.84. «Челси» не может похвастаться стабильной игрой, в отличии от своего будущего соперника, но у обеих команд будут свои моменты, реализовав которые нас ждёт конкурентная игра.