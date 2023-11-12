«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (12.11.2023)

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вчера, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити», который состоится 12 ноября 2023 года

«Челси»

«Челси» показывают нестабильную игру в текущем сезоне, чередуя провальные матчи с уверенными выступлениями против лидеров чемпионата. Команда идёт после одиннадцати туров на десятом месте. В десятом матче чемпионата потерпели поражение на своём поле от «Брентфорда» со счётом 0:2.

В предыдущем туре, в захватывающей игре с двумя удалениями в составе хозяев, они выграли «Тоттенхэм»(4:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» лидирует в английской Премьер-лиги, имея двадцать семь очков на своём счету. Подопечные Пепа Гвардиолы поднялись на первое место благодаря уверенной игре в последних турах и осечкам главных конкурентов. В предыдущем туре Премьер-лиги обыграли на домашней арене «Борнмут»(6:1).

В группе Лиги Чемпионов выиграли в сухую швейцарский «Янг Бойз» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 4.90

Ничья – 3.90

Победит «Манчестер Сити» – 1.84

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

«Синии» на домашнем поле в последних пяти встречах только один раз сыграли на тотал больше 2.5 мячей.

«Горожане» выигрывают пять матчей подряд во всех турнирах.

Шесть последних очных встречах завершились победами «Манчестер Сити».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.84. «Челси» не может похвастаться стабильной игрой, в отличии от своего будущего соперника, но у обеих команд будут свои моменты, реализовав которые нас ждёт конкурентная игра.