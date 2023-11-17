Латвия – Хорватия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Латвия – Хорватия, который состоится 18 ноября 2023 года.

Латвия

Сборная Латвии — последняя команда текущей группы после семи сыгранных туров. Латвийцы имеют в своем активе всего три набранных балла. В седьмом туре на домашней арене взяли первые очки в отборе, обыграв сборную Армении со счетом 2:0.

В прошлом матче разгромно проиграли сборной Турции(0:4).

Хорватия

Сборная Хорватии, проиграв в последних встречах прямым конкурентам, усугубила свое положение в группе. Команда идет на третьем месте с десятью очками. В ближайших двух турах необходимо брать максимум очков с аутсайдерами и надеяться на осечки конкурентов. В седьмом туре проиграли дома сборной Турции со счетом 0:1.

В восьмом туре хорваты уступили на выезде сборной Уэльса(1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Латвии – 27.00

Ничья – 8.30

Победит сборная Хорватии – 1.12

Победит сборная Хорватии с форой -2.5 – 2.20

Обе забьют — нет – 1.40

Обе забьют — да – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.42

Статистика

Сборная Латвии только в одной встречи из последних четырёх забивала в ворота соперников .

Сборная Хорватии имеет на текущий момент серию из двух поражений.

Латвийцы никогда не отбирали очки у сборной Хорватии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Хорватии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.20. Хорваты, сделав определенные выводы после поражений последних игр, выйдут на матч с сборной Латвии сверхмотивированными, что позволит им без особого труда выиграть хозяев встречи.