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Латвия – Хорватия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:46
Латвия – Хорватия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Латвия – Хорватия, который состоится 18 ноября 2023 года.

Латвия

Сборная Латвии — последняя команда текущей группы после семи сыгранных туров. Латвийцы имеют в своем активе всего три набранных балла. В седьмом туре на домашней арене взяли первые очки в отборе, обыграв сборную Армении со счетом 2:0.

В прошлом матче разгромно проиграли сборной Турции(0:4).

Хорватия

Сборная Хорватии, проиграв в последних встречах прямым конкурентам, усугубила свое положение в группе. Команда идет на третьем месте с десятью очками. В ближайших двух турах необходимо брать максимум очков с аутсайдерами и надеяться на осечки конкурентов. В седьмом туре проиграли дома сборной Турции со счетом 0:1.

В восьмом туре хорваты уступили на выезде сборной Уэльса(1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Латвии – 27.00
  • Ничья – 8.30
  • Победит сборная Хорватии – 1.12
  • Победит сборная Хорватии с форой -2.5 – 2.20
  • Обе забьют — нет – 1.40
  • Обе забьют — да – 2.81
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.42

Статистика

  • Сборная Латвии только в одной встречи из последних четырёх забивала в ворота соперников .
  • Сборная Хорватии имеет на текущий момент серию из двух поражений.
  • Латвийцы никогда не отбирали очки у сборной Хорватии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Хорватии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.20. Хорваты, сделав определенные выводы после поражений последних игр, выйдут на матч с сборной Латвии сверхмотивированными, что позволит им без особого труда выиграть хозяев встречи.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:33
В предыдущем матче между этими сборными Хорватия разгромила Латвию 5:0, и это была самая крупная победа гостей за последнее время. Сейчас цель хорватов - выиграть 2 оставшихся матча и надеяться на потерю очков от Уэльса. Я считаю, что латвийцы не смогут оказать сопротивление столь мотивированному и высококлассному сопернику, который не может позволить себе пройти мимо Евро. Поэтому и напрашивается здесь минусовая фора на гостей. Класс + мотивация - залог успеха для Хорватии. Ф2(-2) - мой прогноз.
Гость
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