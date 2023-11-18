Франция – Гибралтар: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Франция – Гибралтар, который состоится 18 ноября 2023 года.
Франция
Сборная Франции занимает первое место в текущей группе после шести сыгранных туров. Французы набрали максимальное количество очков и при этом пропустили всего один мяч. В пятом туре дома в сухую обыграли ирландцев со счётом 2:0.
В седьмом туре на чужом поле минимально выиграли сборную Нидерландов(2:1).
Гибралтар
Сборная Гибралтара одна из самых худших команд среди всех участвующих в квалификации на Евро-2024. Гибралтарцы не просто идут на последнем месте в группе, они не забили ни одного мяча и при этом пропустили двадцать один в свои ворота. В шестом туре проиграли на выезде сборной Греции со счётом 0:5.
В восьмом туре на домашнем поле уступили сборной Ирландии(0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Франции – 1.01
- Ничья – 10.00
- Победит сборная Гибралтара – 50.00
- Победит сборная Франции с форой -5.5 – 1.97
- Обе забьют — нет – 1.19
- Обе забьют — да – 4.25
- Тотал голов больше 5.5 голов – 1.81
- Тотал голов меньше 5.5 голов – 2.01
Статистика
- Сборная Франции не пропускает на своём поле в данном отборе на Чемпионат Европы.
- Сборная Гибралтара последний раз забивала в ноябре прошлого года.
- Матч первого круга между командами завершился со счётом 3:0 в пользу французов.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Франции с форой -5.5 мячей по коэффициенту 1.97. Учитывая все статистические данные, можно с уверенностью утверждать, что французы в заключительном матче квалификации на домашней арене попробуют показать свою лучшую игру в атаке и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.