Франция – Гибралтар: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Франция – Гибралтар, который состоится 18 ноября 2023 года.

Франция

Сборная Франции занимает первое место в текущей группе после шести сыгранных туров. Французы набрали максимальное количество очков и при этом пропустили всего один мяч. В пятом туре дома в сухую обыграли ирландцев со счётом 2:0.

В седьмом туре на чужом поле минимально выиграли сборную Нидерландов(2:1).

Гибралтар

Сборная Гибралтара одна из самых худших команд среди всех участвующих в квалификации на Евро-2024. Гибралтарцы не просто идут на последнем месте в группе, они не забили ни одного мяча и при этом пропустили двадцать один в свои ворота. В шестом туре проиграли на выезде сборной Греции со счётом 0:5.

В восьмом туре на домашнем поле уступили сборной Ирландии(0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Франции – 1.01

Ничья – 10.00

Победит сборная Гибралтара – 50.00

Победит сборная Франции с форой -5.5 – 1.97

Обе забьют — нет – 1.19

Обе забьют — да – 4.25

Тотал голов больше 5.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 5.5 голов – 2.01

Статистика

Сборная Франции не пропускает на своём поле в данном отборе на Чемпионат Европы.

Сборная Гибралтара последний раз забивала в ноябре прошлого года.

Матч первого круга между командами завершился со счётом 3:0 в пользу французов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Франции с форой -5.5 мячей по коэффициенту 1.97. Учитывая все статистические данные, можно с уверенностью утверждать, что французы в заключительном матче квалификации на домашней арене попробуют показать свою лучшую игру в атаке и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.