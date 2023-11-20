Словения – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура квалификации на Евро-2024 Словения – Казахстан, который состоится 20 ноября 2023 года.
Словения
Сборная Словении с девятнадцатью очками после девяти сыгранных туров занимает второе проходное место в данной группе. Словенцам достаточно не проиграть в предстоящем матче, чтобы сохранить свои позиции. В восьмом туре на выезде минимально обыграли сборную Северной Ирландии со счётом 1:0.
В предыдущем туре в гостях уступили сборной Дании(1:2).
Казахстан
Сборная Казахстана идёт на третьем месте в группе с восемнадцатью очками на своём счету. Казахи до последнего тура продолжают бороться за путёвку на Чемпионат Европы, одержав две победы в двух турах подряд. В предыдущем туре на чужом поле одержали волевую победу над сборной Финляндии со счётом 2:1.
В девятом туре на домашнем поле обыграли сборную Сан-Марино(3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Словении – 1.51
- Ничья – 4.30
- Победит сборная Казахстана – 7.60
- Победит сборная Словении с форой -1.5 – 2.44
- Обе забьют — нет – 1.65
- Обе забьют — да – 2.25
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- Сборная Словении не проигрывает на своём поле в текущем отборе.
- Сборная Казахстана забивает в каждом выездном матче в этом году.
- Матч первого тура между командами завершился в пользу сборной Словении.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.25. Все статистические данные склоняют нас к тому, что в решающем матче нас ждёт упорная борьба за право пройти в финальную часть Евро-2024. Команды обменяются забитыми мячами, а исход встречи будет с большой вероятностью решён на последних минутах матча.