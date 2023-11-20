Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Словения – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:20
Словения – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура квалификации на Евро-2024 Словения – Казахстан, который состоится 20 ноября 2023 года.

Словения

Сборная Словении с девятнадцатью очками после девяти сыгранных туров занимает второе проходное место в данной группе. Словенцам достаточно не проиграть в предстоящем матче, чтобы сохранить свои позиции. В восьмом туре на выезде минимально обыграли сборную Северной Ирландии со счётом 1:0.

В предыдущем туре в гостях уступили сборной Дании(1:2).

Казахстан

Сборная Казахстана идёт на третьем месте в группе с восемнадцатью очками на своём счету. Казахи до последнего тура продолжают бороться за путёвку на Чемпионат Европы, одержав две победы в двух турах подряд. В предыдущем туре на чужом поле одержали волевую победу над сборной Финляндии со счётом 2:1.

В девятом туре на домашнем поле обыграли сборную Сан-Марино(3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Словении – 1.51
  • Ничья – 4.30
  • Победит сборная Казахстана – 7.60
  • Победит сборная Словении с форой -1.5 – 2.44
  • Обе забьют — нет – 1.65
  • Обе забьют — да – 2.25
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

  • Сборная Словении не проигрывает на своём поле в текущем отборе.
  • Сборная Казахстана забивает в каждом выездном матче в этом году.
  • Матч первого тура между командами завершился в пользу сборной Словении.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.25. Все статистические данные склоняют нас к тому, что в решающем матче нас ждёт упорная борьба за право пройти в финальную часть Евро-2024. Команды обменяются забитыми мячами, а исход встречи будет с большой вероятностью решён на последних минутах матча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:45
В первой личной встрече против Словении казахстанцы ушли на перерыв, побеждая со счётом 1-0. Но во второй половине пропустили дважды и в итоге уступили 1-2. Конкретно сейчас я делаю акцент не на исход, а на то, что голы забивались тогда в обоих таймах. Думаю, и в этой дуэли словенцев и "ястребов" зрители увидят хотя бы по одному точному удару в первой и второй половине встречи. Гостям нужно побеждать, забивать и раскрываться. Ну а хозяева легко способны воспользоваться предложенным пространством для контрвыпадов, если таковое у них будет. Ставка - "Голы в обоих таймах: ДА".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 