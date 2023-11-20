Словения – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура квалификации на Евро-2024 Словения – Казахстан, который состоится 20 ноября 2023 года.

Словения

Сборная Словении с девятнадцатью очками после девяти сыгранных туров занимает второе проходное место в данной группе. Словенцам достаточно не проиграть в предстоящем матче, чтобы сохранить свои позиции. В восьмом туре на выезде минимально обыграли сборную Северной Ирландии со счётом 1:0.

В предыдущем туре в гостях уступили сборной Дании(1:2).

Казахстан

Сборная Казахстана идёт на третьем месте в группе с восемнадцатью очками на своём счету. Казахи до последнего тура продолжают бороться за путёвку на Чемпионат Европы, одержав две победы в двух турах подряд. В предыдущем туре на чужом поле одержали волевую победу над сборной Финляндии со счётом 2:1.

В девятом туре на домашнем поле обыграли сборную Сан-Марино(3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Словении – 1.51

Ничья – 4.30

Победит сборная Казахстана – 7.60

Победит сборная Словении с форой -1.5 – 2.44

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

Сборная Словении не проигрывает на своём поле в текущем отборе.

Сборная Казахстана забивает в каждом выездном матче в этом году.

Матч первого тура между командами завершился в пользу сборной Словении.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.25. Все статистические данные склоняют нас к тому, что в решающем матче нас ждёт упорная борьба за право пройти в финальную часть Евро-2024. Команды обменяются забитыми мячами, а исход встречи будет с большой вероятностью решён на последних минутах матча.