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«Валенсия» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:28
«Валенсия» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Сельта», который состоится 25 ноября 2023 года

«Валенсия»

«Валенсия» занимает девятое место в чемпионате Испании после тринадцати сыгранных туров. Команда, несмотря на отрицательную разницу мячей, с восемнадцатью очками идёт недалеко от зоны еврокубков. В двенадцатом туре в сухую дома обыграли «Гранаду» со счётом 1:0.

В предыдущем матче на выезде разгромно проиграли «Реалу» Мадриду(1:5).

«Сельта»

«Сельта» неудачно выступает в этом сезоне Примеры, набрав всего семь баллов после тринадцати сыгранных туров. Такой результат не может радовать ни руководство команды, ни их болельщиков. В последнем домашнем матче сыграли вничью с «Севильей»(1:1).

В тринадцатом туре в гостевой встрече уступили на последних минутах «Атлетику» Бильбао со счётом 3:4.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валенсия» – 2.20
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Сельта» – 3.50
  • Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 4.35
  • Обе забьют — нет – 1.92
  • Обе забьют — да – 1.89
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

  • «Валенсия» не пропускает в свои ворота в двух матчах подряд на домашнем поле.
  • «Сельта» последний раз выигрывала на чужом поле в четвёртом туре.
  • Пять последних очных матча завершились в пользу «Валенсии».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.89. Несмотря на то, что между командами в турнирной таблице огромная пропасть, мы не можем с уверенностью определить фаворита в будущем матче. Идеальным вариантом для ставки будет заиграть голы обеих команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Валенсия
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:28
Валенсия и Сельта, само собой, дважды пересекались друг с дружкой под эгидой прошлой Примеры. И тогда в обоих случаях "летучим мышам" удалось накрыть "кельтов" своими объемными крыльями - в результате голевых итогов 3:0 (на Месталье) и 2:1 (соответственно в Виго). В связи с чем жду и на этот раз не такую уж и фантастическую викторию со стороны гораздо более сильной и сейчас Валенсии, за очень классный и вкусный коэффициент.)
Гость
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