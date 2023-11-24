«Валенсия» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Сельта», который состоится 25 ноября 2023 года
«Валенсия»
«Валенсия» занимает девятое место в чемпионате Испании после тринадцати сыгранных туров. Команда, несмотря на отрицательную разницу мячей, с восемнадцатью очками идёт недалеко от зоны еврокубков. В двенадцатом туре в сухую дома обыграли «Гранаду» со счётом 1:0.
В предыдущем матче на выезде разгромно проиграли «Реалу» Мадриду(1:5).
«Сельта»
«Сельта» неудачно выступает в этом сезоне Примеры, набрав всего семь баллов после тринадцати сыгранных туров. Такой результат не может радовать ни руководство команды, ни их болельщиков. В последнем домашнем матче сыграли вничью с «Севильей»(1:1).
В тринадцатом туре в гостевой встрече уступили на последних минутах «Атлетику» Бильбао со счётом 3:4.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» – 2.20
- Ничья – 3.45
- Победит «Сельта» – 3.50
- Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 4.35
- Обе забьют — нет – 1.92
- Обе забьют — да – 1.89
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78
Статистика
- «Валенсия» не пропускает в свои ворота в двух матчах подряд на домашнем поле.
- «Сельта» последний раз выигрывала на чужом поле в четвёртом туре.
- Пять последних очных матча завершились в пользу «Валенсии».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.89. Несмотря на то, что между командами в турнирной таблице огромная пропасть, мы не можем с уверенностью определить фаворита в будущем матче. Идеальным вариантом для ставки будет заиграть голы обеих команд.