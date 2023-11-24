«Валенсия» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Сельта», который состоится 25 ноября 2023 года

«Валенсия»

«Валенсия» занимает девятое место в чемпионате Испании после тринадцати сыгранных туров. Команда, несмотря на отрицательную разницу мячей, с восемнадцатью очками идёт недалеко от зоны еврокубков. В двенадцатом туре в сухую дома обыграли «Гранаду» со счётом 1:0.

В предыдущем матче на выезде разгромно проиграли «Реалу» Мадриду(1:5).

«Сельта»

«Сельта» неудачно выступает в этом сезоне Примеры, набрав всего семь баллов после тринадцати сыгранных туров. Такой результат не может радовать ни руководство команды, ни их болельщиков. В последнем домашнем матче сыграли вничью с «Севильей»(1:1).

В тринадцатом туре в гостевой встрече уступили на последних минутах «Атлетику» Бильбао со счётом 3:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.20

Ничья – 3.45

Победит «Сельта» – 3.50

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 4.35

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

«Валенсия» не пропускает в свои ворота в двух матчах подряд на домашнем поле.

«Сельта» последний раз выигрывала на чужом поле в четвёртом туре.

Пять последних очных матча завершились в пользу «Валенсии».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.89. Несмотря на то, что между командами в турнирной таблице огромная пропасть, мы не можем с уверенностью определить фаворита в будущем матче. Идеальным вариантом для ставки будет заиграть голы обеих команд.