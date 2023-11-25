«Аталанта» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Наполи», который состоится 25 ноября 2023 года

«Аталанта»

В турнирной таблице итальянской Серии A на текущий момент команда из Бергамо занимает пятое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Аталанты». С разницей в один мяч «Богиня» дома потерпела поражение от миланского «Интера» в рамках матча позапрошлого тура чемпионата Италии (1:2). С минимальным счётом «Бергамо Кальчо» выиграло дома у австрийского «Штурма» в 4-ом туре группового раунда Лиги Европы.

12 ноября ничейным исходом завершилась выездная встреча с «Удинезе» в 12-ом туре Серии A (1:1).

«Наполи»

Четвёртое место занимает неаполитанцы на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата. Вспомним несколько матчей команды из Неаполя за последнее время. В сухую, забив пару мячей, «лазурно-белые» выиграли в гостях «Салернитану» в 11-ом туре Серии A. Забитыми голами отметились Распадори и Элмас. На своём поле «Наполи» раскатал ничью с берлинским «Унионом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В прошлом туре чемпионата «Наполи» проиграл дома команде «Эмполи» с минимальным счётом.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 2.70

Ничья – 3.45

Победит «Наполи» – 2.65

Победит «Наполи» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух встречах из десяти последних «Аталанта» проиграла своим соперникам

Три поражения потерпели «лазурно-белые» в десяти крайних матчах.

Прогноз

В трёх крайних очных встречах «Наполи» выиграл у «Аталанты». В предстоящем матче «партенопейцы» не увезут три очка из Бергамо, но и «Королева провинциалов» не одержит победу. Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.45.