Постоянные промахи и шикарная игра вратарей. В РПЛ поразительная статистика пенальти

1701079168

сегодня, 12:59

Они – причина скандалов и повод для подвигов в футболе.

Клаудиньо не забил 14-й пенальти в сезоне РПЛ

Неудачна «паненка» бразильского лидера «Зенита» – одно из самых курьезных событий сезона. У Клаудиньо плохой процент реализации одиннадцатиметровых. Не забил в четырех из одиннадцати случаев, трижды в футболке петербуржцев. Шунин, Помазун и Гойло не пропускали от Клаудиньо после одиннадцатиметровых. За несколько лет в РПЛ у бразильца всего два гола с пенальти, причем однажды огорчил именно Гойло, который разгадал «паненку» соперника в игре «Зенита» и «Сочи». Вингер Мостовой пытался отобрать у напарника мяч, но Клаудиньо оказался упрямым.

Иностранцы часто настаивают на праве исполнить приговор, но 12 из 14 неудачных попыток на счету легионеров. Всего не реализовали 25.5 % пенальти, это каждый четвертый удар. Хотя если сравнивать с АПЛ , то там всего 17 % промахов, причем 13 % приходится на сейвы голкиперов и лишь менее 4 % на удары мимо ворот. В этом сезоне РПЛ были как выстрелы в «молоко», так и спасения голкиперов. Только два россиянина не забили пенальти, это Ишков из «Урала» и Осипенко из «Ростова». И если защитник является специалистом по пенальти – забил вчера «Пари НН» победный мяч, то юный Ишков непонятно зачем пошел исполнять футбольный приговор с «Локомотивом».

Также совершенно неясно, зачем ходит к «точкам» Джон Кордоба. У форварда «Краснодара» один гол с пенальти в РПЛ при четырех неудачных попытках. 80 % ударов плохие, колумбиец – один из худших исполнителей пенальти в истории турнира. Забавно, что Джону проще забить дальним ударом, чем с одиннадцати метров.

Ситуация с пенальти не улучшилась в новом сезоне

За прошлый сезон было 28 промахов, низкая концентрация и плохое качество ударов сочеталось с классными действиями голкиперов. Вот только тогда реализовали 93 пенальти против 28 не забитых, и это 23 %, так что в текущем розыгрыше могут выступить ещё хуже. В РПЛ плохо исполняет пенальти даже Промес. На 12 голов у него 5 промахов, это 29.4 %, хотя речь об одном из самых техничных и сильных футболистов лиги в новом веке. Результативный Смолов куда лучше в этом компоненте, у форварда «Динамо» всего два промаха после двадцати одной попытки.

Но легионеры не всегда подпускают россиян к пенальти. Иногда по делу. Например, Нобоа часто ходил бить пенальти, собрал 24 гола в РПЛ . Но даже у эквадорца участились промахи. В прошлом сезоне дважды не смог огорчить Лантратова в воротах «Химок» и «Локомотива». А в новом чемпионате Нобоа не забил «Пари НН», тот промах привел к поражению «Сочи». «Ростов» пришел к пенальти защитника Осипенка после осечек Полоза, Уткина и Комличенко. У Абаскаля ходили в «точкам» разные футболисты, но не только Промес промахивался, но также Бальде и Литвинов.

Даже Фомин, который справедливо считается специалистом по пенальти, не забил в прошлом сезоне дважды, хотя собрал 17 голов с пенальти. Моральное состояние футболистов в чемпионате, где нет еврокубковых путевок, влияет на статистику пенальти? Гарре, Мишкич, Сперцян, Даку и Клаудиньо не забивали с «точек» в новом сезоне, хотя это звезды РПЛ . А Соболев нарушил правила, исполняя одиннадцатиметровый в Кубке России.

В РПЛ много специалистов отражения пенальти

Легко угадать вратаря, которые очень часто отражал пенальти. Легенда ЦСКА 18 раз справлялся с пенальти в РПЛ . Акинфеев играет почти двести лет, но отраженный удар с «точки» это редкое событие. И голкипер ЦСКА точно мастер мирового класса по пенальти. Акинфеев отразил 29 % попыток в РПЛ , но это не единственный специалист в данном тайном искусстве из действующих вратарей в чемпионате. У Лантратова тоже шикарные цифры, 8 сейвов после 26 попыток соперников. Причем в позапрошлом сезоне у него четыре спасения в воротах «Химок».

Также отлично справляется голкипер «Факела» Беленов. Но опытный вратарь давненько не отражал и не пропускал с пенальти в РПЛ . Зато подрастает новое поколение специалистов. Денис Адамов, голкипер «Зенита», отразил два из четырех ударов в составе «Сочи». У Гудиева тоже половина пенальти в его пользу – останавливал Бакаева, Гранквиста и Кержакова, известных оппонентов. Но в последнее время Виталий не радовал новыми спасениями. Ветеран из «Крыльев Советов» Евгений Флоров отразил 5 из 12 пенальти в РПЛ , старая гвардия тоже хороша.

Неплохо справляется с такими ударами Нигматуллин из «Пари НН», у Артура шесть сейвов после двадцати ударов. Отличный показатель, 30 % ударов не отражал даже легендарный Рыжиков – бывший голкипер «Рубина» взял 12 ударов и пропустил 33 мяча. У Джанаева, ветерана, который сейчас представляет «Балтику», тоже классная статистика отраженных пенальти, 10 из 37. Но в таких историях случайности тоже важны. Один и тот же голкипер может выдать шикарную серию, «гипнотизируя» соперников, а потом пропустить десять пенальти подряд.