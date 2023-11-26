Артета превзошёл Венгера по числу побед в первых 200 матчах в «Арсенале»

«Арсенал» переиграл «Брентфорд» в матче АПЛ (1:0).
Для Микеля Артеты эта победа стала 116-й в первых 200 матчах у руля «канониров». Испанец превзошёл достижение экс-наставника команды Арсена Венгера (111 выигрышей в 200 играх).
Артета работает в лондонском клубе с 2019 года.
Он молод. Всё у него впереди. И что так многие на Артету наезжают?
У Венгера в последние годы, уже мало что получалось.
Арсенал долго выше 4-го места подняться не мог в АПЛ. А пришёл Артета и
и вдохнул новую жизнь в команду, которая теперь на равных
борется за чемпионство с грандами АПЛ. Вроде как, радоваться бы надо,
а вместо этого какое-то недовольство... Странно, однако.
Он молод. Всё у него впереди. И что так многие на Артету наезжают?
У Венгера в последние годы, уже мало что получалось.
Арсенал долго выше 4-го места подняться не мог в АПЛ. А пришёл Артета и
и вдохнул новую жизнь в команду, которая теперь на равных
борется за чемпионство с грандами АПЛ. Вроде как, радоваться бы надо,
а вместо этого какое-то недовольство... Странно, однако.
то Артета вместе с Арсеналом вполне может превзойти
все достижения Венгера.
то Артета вместе с Арсеналом вполне может превзойти
все достижения Венгера.
Осталось за малым: три раза АПЛ выиграть и в финал ЛЧ попасть. Фигня делов, в общем...
Осталось за малым: три раза АПЛ выиграть и в финал ЛЧ попасть. Фигня делов, в общем...
Браво, Микель!
Браво, Микель!