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Артета превзошёл Венгера по числу побед в первых 200 матчах в «Арсенале»

сегодня, 09:03

«Арсенал» переиграл «Брентфорд» в матче АПЛ (1:0).

Для Микеля Артеты эта победа стала 116-й в первых 200 матчах у руля «канониров». Испанец превзошёл достижение экс-наставника команды Арсена Венгера (111 выигрышей в 200 играх).

Артета работает в лондонском клубе с 2019 года.

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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 20:30
У меня недовальства нет, а лишь констатация факта и не более.
ars14
ars14 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 19:06
Даже у успешных тренеров есть критики, Артета уже проделал колоссальную работу по возвращению Арсенала в элиту английского футбола, я думаю с этим сложно поспорить. И это при том что Микель только, только начал свой путь на тренерском поприще.
Валерыч
Валерыч ответ Sergo_ural (раскрыть)
сегодня в 16:36, ред.
Суметь раскрутить руководство на бабло, это тоже талант надо иметь.) А формировать футболистов как Венгер, Артета ещё научится.
Он молод. Всё у него впереди. И что так многие на Артету наезжают?
У Венгера в последние годы, уже мало что получалось.
Арсенал долго выше 4-го места подняться не мог в АПЛ. А пришёл Артета и
и вдохнул новую жизнь в команду, которая теперь на равных
борется за чемпионство с грандами АПЛ. Вроде как, радоваться бы надо,
а вместо этого какое-то недовольство... Странно, однако.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 16:20, ред.
Круче чем? Что за бабло покупает раскрученных и сформированных футболистом? А Венгер их формировал.
aNOOBis
aNOOBis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:26
У Артеты есть Хаверц и Жоржиньо :-D
xykf523yb9ms
xykf523yb9ms
сегодня в 13:15
Думаю у Артеты ещё есть время и титулы надеюсь не за горами
Валерыч
Валерыч ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:49, ред.
Если Реал или Барса не переманят Артету к себе,
то Артета вместе с Арсеналом вполне может превзойти
все достижения Венгера.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 12:44, ред.
Конечно Артета круче Венгера!
Осталось за малым: три раза АПЛ выиграть и в финал ЛЧ попасть. Фигня делов, в общем...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:27
к тому же Артета ловко освоил Ферги-тайм
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:11
Артета круче Венгера, хотя и намного моложе.
Браво, Микель!
7swsj84h8nvf
7swsj84h8nvf
сегодня в 12:07
Дорогой Микель Артета, поздравляю тебя с 116-й победой в твоих первых 200 матчах в качестве тренера “канониров”! Это великолепный результат, свидетельствующий о твоем умении руководить командой и создавать победную атмосферу. Желаю тебе и твоим подопечным новых успехов и достижений на футбольном поле!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:12
У Венгера был золотой состав
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:59
Главное, что бы он привел команду к титулам, хотя ьы таким, какие выигрывал Венгер
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:56
И это без Анри и Бергкампа
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:50
Уже давно он конкурента обогнал. Сейчас просто завиксировали.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:38
Не плохая статистика. К тому же и Арсенал вывел в лидеры. Неплохо, так держать.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:32
всегда есть место подвигу
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