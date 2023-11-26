Артета превзошёл Венгера по числу побед в первых 200 матчах в «Арсенале»

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сегодня, 09:03

«Арсенал» переиграл «Брентфорд» в матче АПЛ (1:0).

Для эта победа стала 116-й в первых 200 матчах у руля «канониров». Испанец превзошёл достижение экс-наставника команды (111 выигрышей в 200 играх).

Артета работает в лондонском клубе с 2019 года.