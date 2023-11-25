Холанд быстрее всех в истории забил 50 голов в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1).
Таким образом, норвежец забил 50 голов в АПЛ за 48 матчей — быстрее всех в истории турнира.
|Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1).
Таким образом, норвежец забил 50 голов в АПЛ за 48 матчей — быстрее всех в истории турнира.
игра превращается в полноценное зрелище...!
игра превращается в полноценное зрелище...!