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Холанд быстрее всех в истории забил 50 голов в АПЛ

25 ноября 2023, 20:23
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1).

Таким образом, норвежец забил 50 голов в АПЛ за 48 матчей — быстрее всех в истории турнира.

Холанд быстрее всех в истории забил 50 голов в АПЛ

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
26 ноября в 19:32
Похоже , зря некоторые типы норвежца называют бревном . Он голеадор от Бога.
shur
shur
25 ноября в 22:45
...за это мы и любим футбол, без голов конечно красиво, но с ними
игра превращается в полноценное зрелище...!
Igo0rek
Igo0rek
25 ноября в 22:06
Машина продолжает давить)
112910415
112910415
25 ноября в 21:00
молодой штампователь рекордов опять в деле
sir_Alex
sir_Alex
25 ноября в 20:35
Голеадор без сборной.
Dauletbek
Dauletbek
25 ноября в 20:34
Того француза с африканскими корнями назвали черепашкой. Этого пора назвать Терминатором)))
Dauletbek
Dauletbek
25 ноября в 20:32
Ещё несколько сезонов и он побьёт почти все рекорды АПЛ...
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
25 ноября в 20:29
Неплохо.. Достоин приза Жлоб Мендеш Авардс.. А-ха-ха-ха.. 😄
Варвар7
Варвар7
25 ноября в 20:26
Очередной рекорд норвежца - следующий судя по всему не заставит себя долго ждать.
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