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«Бенфика» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.11.2023)

сегодня, 00:07
«Бенфика» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.11.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» – «Интер», который состоится 29 ноября 2023 года

«Бенфика»

«Орлы» из Лиссабона уже лишились шансов на выход из группы. Последнюю строчку занимает «Бенфика» в турнирной таблице группы D. «Реал Сосьедад» с разницей в пару мячей выиграл у «красных» в рамках матча 4-го тура группового раунда квалификации (3:1). В один гол «Бенфика» обыграла дома команду «Спортинг» в прошлом туре чемпионата Португалии (2:1). Невеш и Тенгстедт отметились забитыми голами в конце матча в компенсированное время.

25 ноября со счётом 2:0 «орлы» дома одержали победу над «Фамаликаном» в 1/16 Кубка Португалии.

«Интер»

«Интернационале» в турнирной таблице своей группы находится на второй строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Интера». В десяти матчах к ряду «чёрно-синие» не уступают своим соперникам. С минимальным счётом в Зальцбурге «Интер» выиграл у «красных быков» в прошлом туре группового этапа. Победный гол в конце матча с пенальти забил Мартинес. В сухую, забив пару мячей, «змеи» обыграли дома команду «Фрозиноне» в позапрошлом туре чемпионата Италии.

26 ноября «Юве» раскатал ничью с «Интером» со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бенфика» – 2.50
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Интер» – 2.85
  • Победит «Бенфика» с форой -1.5 – 4.70
  • Обе забьют — нет – 2.18
  • Обе забьют — да – 1.69
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.94

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч
  • Восемь побед одержал «Интер» в десяти последних встречах
  • В шести футбольных поединках из десяти крайних «Бенфика» обыграла своих оппонентов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45. «Интер» не уступит «орлам» в будущей встрече, но и «Бенфика» должна исправить ноль на единичку в графе «очки».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк интер
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:45
Интер выглядит посолиднее и скорее всего одержит верх - минимальная победа гостей - П2.
Гость
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