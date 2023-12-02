«Динамо» сохранило воспитанника, за которым охотился «Зенит». Цель – не повторить судьбу Игнатьева

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сегодня, 21:58

Пора оправдывать ожидания.

Затянувшаяся эпопея с контрактом талантливого воспитанника для «Динамо» закончилась хэппи-эндом – Константин Тюкавин останется в родном клубе до 2028 года. Совсем недавно была реальная угроза потерять свой второй главный актив за несколько месяцев.

Пришлось выбираться из тени Смолова

Путь форварда был тернистым – в основную обойму его стали привлекать одновременно с Арсеном Захаряном. Но если полузащитник отвоевал место в старте сразу, то нападающему для этого пришлось потрудиться. Прогресс был более планомерным, количество игровой практики увеличивали постепенно.

Но в январе 2022 года Тюкавин оказался в ловушке. «Бело-голубые» вернули из «Локомотива» Фёдора Смолова. Клубу были нужны не столько голы форварда (его результативность всё равно значительно снизилась), сколько его опыт, марка качества, класс. Молодому составу «Динамо» не хватало лидеров в раздевалке. Ещё сильнее их нехватку ощутили тем же летом, когда стали уезжать легионеры.

Константин, как и Фёдор – воспитанник клуба. К тому же крайне перспективный – и уже тогда казалось, что он созрел для роли основного. Но тогдашний тренер Славиша Йоканович не решался поспорить с авторитетом Смолова. Молодому бомбардиру оставалось выходить со скамейки и бороться за каждый гол.

Комментарии агента добавляли огня

И ведь боролся! Сезон РПЛ -2022/23 стал для Тюкавина самым результативным в недавно начавшейся профессиональной карьере – 8 мячей за 28 игр. Логично, что многим было непонятно – почему более эффективный нападающий сидит на скамейке? Даже принимая в расчет статус Смолова.

Опаснее всего было то, что среди недовольных был и агент 20-летнего форварда. Прошлой осенью Алексей Сафонов, в частности, говорил:

При Шварце у них была честная конкуренция с Грулёвым. Были понятны правила игры: если Грулёв забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент. Не знаю, что должно произойти, чтобы ему больше игрового времени давали. … Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции. А получается как день сурка, непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50-60 играть. Может, не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, не знаю.

И критика от агента – не разовая акция. После ухода Йокановича и назначения Лички было интересно, как чех разрешит эту ситуацию. Опасения были потому, что до этого специалист не возглавлял большие клубы – и не сталкивался с проблемой, когда статусного футболиста приходилось бы оставлять в запасе и давать дорогу молодым. Но Марцел решил посмотреть на ситуацию в разрезе, через который вообще не будет видно проблемы.

Смолов – «десятка», Тюкавин – на острие. Всё оказалось куда проще.

Российские топы открыли охоту на Константина

Правда, к тому моменту Тюкавину по контракту оставался год. Запросы, вероятно, были как у лидера «бело-голубых», но де-факто исполнитель совсем недавно закрепился в стартовом составе и не был проверен временем.

Вполне возможно, что осложняли переговоры инсайды об открывшейся охоте на нападающего со стороны других российских грандов. Ещё в начале апреля появились слухи, что Тюкавин – одна из трансферных целей «Зенита» на ближайшее лето. Петербуржцы рассматривали Константина вместе с Сергеем Пиняевым из «Локомотива» – таким образом хотели перестраховаться на случай потери Малкома и Клаудиньо (первый в итоге реально покинул команду).

«Бело-голубые» давали Константину соглашение до 2027 года, но Сафонов, по инсайдам, требовал 3 миллиона евро за подписание. Об этом сообщалось летом – и говорилось, что в борьбу за исполнителя готовы включиться ЦСКА , «Локомотив», «Спартак» и «Зенит».

Также появлялись слухи, что «армейцы» уже в июле контактировали с «Динамо» на предмет потенциального трансфера. Параллельно агент говорил, что никаких предложений по контракту от «бело-голубых» не поступает.

Важно провести топ-сезон

Константина даже на какое-то время настиг спад. В текущем чемпионате форвард на протяжении 9 матчей оставался без голов – прервать начавшуюся летом серию удалось лишь в октябре.

«Динамо» сделало действительно важный шаг – обезопасило себя от необязательной потери, в которую потом бы при любом подходящем случае «тыкали носом». Но дальше встаёт вопрос о готовности Тюкавина стать лидером московского гранда.

Амбиции Константина уже требуют борьбы за чемпионство:

Чемпионство «Динамо» будет чудом? Почему чудом? Когда-то должно закончиться время, когда мы не выигрывали. Я в это верю, ребята верят, мы об этом разговариваем.

Только слова надо подтверждать делом. На деле мы пока видим талантливого и перспективного, каких в РПЛ только за последние 5-7 лет было море. Реализовали свой талант единицы. В европейский топ-чемпионат не уехал почти никто. 7-8 мячей за сезон – не статистика элитного исполнителя, кто бы что ни говорил об игровом времени. Сейчас Тюкавин закрепился в старте – и именно теперь должен выйти на новый уровень, чтобы оправдать хотя бы часть авансов.

7 голов за 16 матчей позволяют надеяться, что первый шаг на новый уровень сделан – и контракт с перспективным форвардом для «Динамо» окупится в скором времени.