«Вильярреал» – «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 6 декабря 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице группы F занимает на данный момент второе место. Команда вполне может побороться с французским клубом «Ренн» за первую строчку турнирной таблицы. В четырёх крайних матчах «жёлтые» не уступают своим соперникам. С разницей в пару мячей «Вильярреал» выиграл дома у «Осасуны» в рамках матча позапрошлого тура Примеры (3:1). На своём поле в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «жёлтая подлодка» взяла верх над «Панатинаикосом» (3:2).

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась выездная встреча «жёлтых» с «севильцами» (1:1).

«Маккаби» Хайфа

В турнирной таблице своей группы «зелёные с Кармеля» находятся на последней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Маккаби» за последнее время. С разницей в один мяч «зелёные» дома обыграли «Хапоэль» Петах-Тиква в матче позапрошлого тура Суперлиги Израиля. В сухую, пропустив три гола, «Маккаби» Хайфа потерпел поражение от «Ренна» в игре 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

С минимальным счётом на прошлых выходных «зелёные с Кармеля» взяли верх над клубом «Хапоэль» Беэр-Шева.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.37

Ничья – 5.00

Победит «Маккаби» Хайфа – 8.00

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.03

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Три победы одержали «жёлтые» в пяти последних встречах

Только в двух встречах из пяти крайних «зелёные с Кармеля» обыграли своих соперников

Три матча с участием «Маккаби» из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на победу «Вильярреала» с форой -1.5 мяча за игру с коэффициентом 2.03. Как минимум, с разницей в пару голов «жёлтая подлодка» обыграет оппонента.