«Хартс» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хартс» – «Рейнджерс», который состоится 6 декабря 2023 года
«Хартс»
В тройку самых сильных команд чемпионата Шотландии входят на сегодняшний день «тёмно-бордовые». Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «плюшевыми мишками» из Глазго, предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных поединков с участием «Хартса». С разницей в один мяч «Харт оф Мидлотиан» выиграл в гостях у «Мотеруэлла» (2:1). С минимальным счётом «черви» взяли верх над «Сент-Джонстоном» в рамках матча позапрошлого тура Премьер-лиги.
На прошлых выходных со счётом 1:0 «Хартс» одержал победу над «Килмарноком».
«Рейнджерс»
«Светло-синие» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают второе место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Рейнджерса» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата «Джерс» раскатал ничью в гостях с «Абердином» (1:1). Ничейным исходом с таким же счётом завершилась домашняя встреча с командой «Арис» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Со счётом 2:0 «плюшевые мишки» выиграли на своём поле у «Сент-Миррена» в матче 15-го тура чемпионата Шотландии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хартс» – 5.80
- Ничья – 4.40
- Победит «Рейнджерс» – 1.54
- Победит «Рейнджерс» с форой -1.5 – 2.38
- Обе забьют — нет – 2.03
- Обе забьют — да – 1.78
- Тотал голов больше 2.5 – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.16
Статистика
- Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Из пяти последних матчей «Хартс» выиграл своих соперников в четырёх футбольных поединках
- За аналогичный период «Рейнджерс» взял верх над своими соперниками в трёх встречах.
Прогноз
На восемь очков отстают на данный момент «плюшевые мишки» от «Селтика». В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.54 на победу «Рейнджерса». «Светло-синим» необходимо догонять «зелёно-белых».