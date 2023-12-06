«Хартс» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хартс» – «Рейнджерс», который состоится 6 декабря 2023 года

«Хартс»

В тройку самых сильных команд чемпионата Шотландии входят на сегодняшний день «тёмно-бордовые». Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «плюшевыми мишками» из Глазго, предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных поединков с участием «Хартса». С разницей в один мяч «Харт оф Мидлотиан» выиграл в гостях у «Мотеруэлла» (2:1). С минимальным счётом «черви» взяли верх над «Сент-Джонстоном» в рамках матча позапрошлого тура Премьер-лиги.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «Хартс» одержал победу над «Килмарноком».

«Рейнджерс»

«Светло-синие» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают второе место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Рейнджерса» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата «Джерс» раскатал ничью в гостях с «Абердином» (1:1). Ничейным исходом с таким же счётом завершилась домашняя встреча с командой «Арис» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Со счётом 2:0 «плюшевые мишки» выиграли на своём поле у «Сент-Миррена» в матче 15-го тура чемпионата Шотландии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хартс» – 5.80

Ничья – 4.40

Победит «Рейнджерс» – 1.54

Победит «Рейнджерс» с форой -1.5 – 2.38

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей «Хартс» выиграл своих соперников в четырёх футбольных поединках

За аналогичный период «Рейнджерс» взял верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

На восемь очков отстают на данный момент «плюшевые мишки» от «Селтика». В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.54 на победу «Рейнджерса». «Светло-синим» необходимо догонять «зелёно-белых».