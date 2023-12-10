«Реал» поставил Мбаппе ультиматум. В ПСЖ понимают, что не сохранят футболиста

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вчера, 17:53

В Мадриде устали верить французу на слово.

Форвард дважды обманул Переса

Мбаппе точно не стоит продлевать контракт с ПСЖ , это будет мазохизм. А на Олимпиаду в Париже можно прилететь из Мадрида. Лишь отличные личные отношения Флорентино и Файзы Ламари – матери Килиана, а также посредничество фигур масштаба Зидана, который давно знает семью Мбаппе, помогают «Реалу» до сих пор интересоваться форвардом. Используй другой футболист Переса, чтобы выбить идеальные условия с ПСЖ , и его бы навсегда вычеркнули из трансферных списков. Вместо перехода в испанский клуб летом 2023 года, как договаривались заранее, Мбаппе устроил бойкот, отказываясь готовиться к сезону на сборах с командой.

Но переход в «Реал» не состоялся, Килиан остался в ПСЖ . Его оставили одним из капитанов команды, одобрил тренера Энрике, советовал футболистов, которых нужно подписать летом – в составе появились его знакомые по сборной Франции Коло Муани и Дембеле. Ветераны с плохой дисциплиной Неймар и Верратти уехали. В центре поля нашлось место для молодого француза, который высоко ценит Килиана – Заир-Эмери отдает передачи именно на коллекционера голов. Мбаппе результативный нападающий, у него 18 голов и 2 ассиста в 18 играх. Но ПСЖ далеко не лучшая команда сезона. Луис Энрике прав, что ждёт от Килиана работы на команду, а не на личную статистику.

«Реал» будет ждать ответа в январе

Ультиматум – правильная тактика со стороны испанцев. Больше не стоит верить на слово, Мбаппе не раз обманывал и менял свою позицию. Теперь принесут бумаги, чтобы в последний момент Перес не прочитал в новостях, что Килиан продлил контракт с ПСЖ . Логично закрыть будущую сделку до 15 января. Дальше или спокойно отыщут другого форварда, или подпишут контракт с Мбаппе, который запоздал в Мадрид на несколько лет. Не исключено, что ПСЖ даже получит компенсацию, хотя контракт позволяет Килиану сменить клуб свободным агентом. Но поскольку форвард и парижан водил за нос, мотал нервы вместе с капризными родителями, то часть «подъемных» передадут шейхам в качестве моральной компенсации.

Также Пересу выгодно нормализовать отношения с ПСЖ . Неизвестно, какие сделки ждут в будущем, вражда с финансово сильным клубом «Реалу» не нужна. Мбаппе в любом случае обойдется неприлично дорого – в роли свободного агента потребует бешеные комиссионные для собственной семьи и царскую зарплату на новом месте. Сейчас в «Мадриде» больше всех зарабатывает старина Тони Кроос, 24.38 млн евро в год. Но у Мбаппе в Париже 72 миллиона евро. У Крооса контракт до следующего лета, активизировались клубы из АПЛ , которые не прочь забрать немецкого ветерана. Также много платят Модричу, но 22 млн евро сэкономят, когда хорват отправится в Саудовскую Аравию. Перес явно готовится к сделке по Мбаппе. Говорят, что финансово «Реал» в состоянии подписать одновременно Килиана и Холанда.

Мбаппе стоит подумать об Англии

Своевременность в футболе важна не только на поле. Потерян лучший момент для женитьбы форварда Мбаппе с его растущим эгоизмом и нового омоложенного «Реала». Понятно, что класс напарников – Беллингема, Винисиуса и Родриго, если Килиан сыграет центрального форварда в стиле Бензема, поможет адаптироваться. В Испании открытый футбол, что доказывает не только «Жирона». Талант позволяет Мбаппе немало забивать в любой сильной команде. Но Килиану стоит подумать, куда идет Ла Лига? Если финансово испанский футбол ждут сложные времена, то пора поблагодарить «Реал» за внимание, но идти в АПЛ . Пока ставим, что нападающий струсит, ведь в Англии конкуренция выше. Гризманн будет нахваливать Мадрид, как и французские игроки «Реала».

Но на данный момент Мбаппе не настолько хорош, как считает. Чтобы стать великим в историческом масштабе и величайшим футболистом конкретного времени без Роналду и Месси в Европе, Килиану нужна скромность, которую имел и потерял. Жаль, что давно нет того взрывного мальчишки в красно-белой форме «Монако», зато есть импульсивный форвард с часто кислым лицом. Но если Ибрагимовичу наглость шла, то Мбаппе это не новый Кантона и не второй Зидан. Он не станет лучше, если будет смотреть на других на поле сверху вниз, как делал несколько раз в этом сезоне. Плохо лишь, что у Килиана нет грамотного агента. Например, наличие отца и Рафаэлы Пименты – «футбольной мамы», помогает карьере Холанда.

Килиану выгодно заиграть за «Реал»

В Испании можно эволюционировать в центрального форварда. Но для перевоплощения Мбаппе не хватает своего идеального тренера. Такими станет Анчелотти или Хаби Алонсо? Игроку выгодно перейти в элитную лигу из просто небедного сильного чемпионата. Но остаются сомнения насчет полезности крайнего форварда для «Реала», где уже есть Винисиус. На кону огромные деньги, а молодой человек не умеет себя вести. Сейчас плохой момент для трансфера. Неизбежны сравнения с изумительным дебютом Беллингема, а ещё риск, что Джуд и Килиан поссорятся между собой, ведь они оба наглецы не по годам. Также будет тень Роналду, с которым у француза смежная позиция.