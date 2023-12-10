«Реал» и ПСЖ договорились о трансфере Мбаппе

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вчера, 11:17

«Реал» и ПСЖ договорились о переходе нападающего парижан в стан «сливочных».

Парижский клуб имеет шансы получить бонус и компенсацию за игрока, а сам футболист будет зарабатывать 35 миллионов евро в год, став самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

Помимо этого, клуб из Мадрида предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, это уникальный случай для «сливочных».