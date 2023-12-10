«Реал» и ПСЖ договорились о трансфере Мбаппе

«Реал» и ПСЖ договорились о переходе нападающего парижан Килиана Мбаппе в стан «сливочных».
Парижский клуб имеет шансы получить бонус и компенсацию за игрока, а сам футболист будет зарабатывать 35 миллионов евро в год, став самым высокооплачиваемым игроком «Реала».
Помимо этого, клуб из Мадрида предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, это уникальный случай для «сливочных».
Сколько было сказано, сколько было дано обещании и всё оказывается простой болтовнёй.
Я сразу сказал, что Реал пойдёт на всё, даже на унижения ради Мбаппе.
После перехода француза в стан мадридцев уверен подавляющее большинство скажет положа руку на сердце: - "То, что мы говорили об Мбаппе, оказалось правдой... он честный и порядочный человек".
Многие скажут, что простили Мбаппе только из-за того, что он уникальный футболист и он нужен Реалу только для достижении новых высот.
Но уже будет другая реальность, уже никто не посмеет сказать, что в Реал два раза не приглашают и не идут на поводу у игроков.
В своё время Реал много зависел от Роналду и он позволял себе многое, но португалец окажется пацаном, так как француз не будет игроком Реала, это Реал будет принадлежать Мбаппе.
Король "Реал" умер, да здравствует король мадридской команды Килиан Мбаппе!!!
Сколько было сказано, сколько было дано обещании и всё оказывается простой болтовнёй.
Я сразу сказал, что Реал пойдёт на всё, даже на унижения ради Мбаппе.
После перехода француза в стан мадридцев уверен подавляющее большинство скажет положа руку на сердце: - "То, что мы говорили об Мбаппе, оказалось правдой... он честный и порядочный человек".
Многие скажут, что простили Мбаппе только из-за того, что он уникальный футболист и он нужен Реалу только для достижении новых высот.
Но уже будет другая реальность, уже никто не посмеет сказать, что в Реал два раза не приглашают и не идут на поводу у игроков.
В своё время Реал много зависел от Роналду и он позволял себе многое, но португалец окажется пацаном, так как француз не будет игроком Реала, это Реал будет принадлежать Мбаппе.
Король "Реал" умер, да здравствует король мадридской команды Килиан Мбаппе!!!