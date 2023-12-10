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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Реал» и ПСЖ договорились о трансфере Мбаппе

вчера, 11:17

«Реал» и ПСЖ договорились о переходе нападающего парижан Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

Парижский клуб имеет шансы получить бонус и компенсацию за игрока, а сам футболист будет зарабатывать 35 миллионов евро в год, став самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

Помимо этого, клуб из Мадрида предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, это уникальный случай для «сливочных».

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Все комментарии
Mark Popandopalo
Mark Popandopalo ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 01:09
ПСЖ обойдется и без мбаппе
Mark Popandopalo
Mark Popandopalo
сегодня в 01:06
Мбаппе не поможет Реалу уверен в этом смена команды всегда нервозность будет так было с Пеналду в Манчестер Юнайтед он молод но посмотрим
steel900
steel900
вчера в 20:36
Откуда новость?
Или автору лично Мбаппе позвонил...
Kazım dayı
Kazım dayı ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:24
Подполковник
Подполковник ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:56
Винисиус в принципе игрок слабый, не одними обводками играется футбол
salleeh
salleeh
вчера в 17:55
«Долгая дорога в Реал»… Не логично – раз, не разумно – 2, на FIG надо – три…😂
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ SEREGA19 (раскрыть)
вчера в 17:48
Была вроде статистика, что у Винисиуса больше успешных обводок, чем у Мбаппе в ЛЧ. Как бы не оказалось что это шило на мыло. Игра ПСЖ строится вокруг Мбаппе кажется что он тащит, есть такой в Реале зовут его Беллингем. Поэтому неизвестно во что превратится игра Реала и вокруг кого будет строится игра.
Expert soccer
Expert soccer ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:47
Стоит только оказатся Мбаппе в Реале и окажется что Винисиус всю жизнь мечтал играть в АПЛ
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:42
То есть ты не хочешь видеть весь состав нынешнего Реала и по сути презираешь почти всех игроков в 21 веке?
Я конечно не знаю, но пологая наивно думать, что за Реал играют только из-за любви. Да по сути сейчас по большей части все играют там где больше дают, ну и конечно не маловажен факт, что ты можешь выиграть с клубом.
Вот вы почему то решили, что Мбаппе должен как собачонка прибежать в воротам базы Реала и виляя хвостом просить быть там, за миску корма. С чего такие мысли?
Давайте открутим время назад и вспомним откуда взялась эта эпопея.
Перес стал чесать языком на весь мир о том, чего не не было.
Да возможно какие то разговоры были, но не было ничего подписано, так почему Перес так себя повёл?
Есть даже поговорка «Счастье любит тишину».
Моё предположение, что Мбаппе был не против, но осталось только договориться о личном контракте и Перес пошёл на уловку, он думал, что после таких заявлении Мбаппе просто не сможет отказаться, так как будет выглядеть в не в лучшем свете.
Очень некрасиво и подло со стороны Переса.
Многие говорят, что он с детства мечтал играть только в Реале и даже в 13 летнем возрасте мог в нём отказаться, но ещё тогда был отказ Реалу.
А что самое интересно за год до этого Мбаппе был в Челси на просмотре и им тоже отказали. Так получается в Челси он был раньше чем в Реале. Мбаппе с детства за Челси?
Просто ты не можешь трезво оценивать ситуацию, так как болельщик Реала и все кто отказывает получается плохие парни.
Вот ты пишешь "Хочешь играть за Реал, играй. Не хочешь, не играй".
А что Мбаппе упрашивает Реал, что до неприличия некультурно становится?
Нет и ты тут не прав, это Реал пристал к Мбаппе и слёзно его упрашивает уже не первый год.
Помнишь как много раз в Реале говорили, что два раза в Реал не зовут?
Ну и что скажешь на это?
Мбаппе просто хочет продать свой талант подороже, а покупатели как раз могут согласиться или отказаться.
Да и негатив к Мбаппе только сейчас, стоит ему оказаться в Реале, вы все начнёте его восхвалять, подобное было и не раз.
Если он будет всех разрывать и принесёт Реалу много титулов, то к примеру можно сказать, вот видно, что сейчас он хочет играть, а как тогда быть, что он за дорого это делает? А тут можно будет сказать, что он стоит этих денег и правильно просил. Разве не так?
1580556558
1580556558
вчера в 17:40
Ой, где-то мы уже это слышали и что-то не верится
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:29
Мебаппе должен сзыжимат максимально Реал по всем сторонам. Должен получить максимум денег, должен управлять в поле в раздевалке и в любое время должен отдыхать по своей воле. Придёт время Реал начинает издеваться над Мебаппе, и продавать как ненужные вещи. Реал всегда так делал с своими легендами . Реалу не интересно сколько вкладывал за куб футболист.
Пример. РАУЛ , ПЕПЕ, КАСИЛЬЯС, РАМОС,БЕЙЛ , РОНАЛДУ .
bhabvca473py
bhabvca473py
вчера в 17:23
Бред ведь опять же зачем платить деньги псж, если через полгода он станет свободным агентом и потом фин фэйр плей не кто не отменял,да и потом эти деньги можно потратить на нескольких игроков а не на одного Мбаппе, да и потом покупать его сейчас пускай и за копейки что бы он эти полгода провёл в аренде в псж и потом он уже за игран в лиге за псж, либо Реал делает страховку на лето что бы опять Мбаппе не остался в псж, что бы хитрые арабы вновь не заманили Мбаппе теперь уже не мешком денег ,а целым КАМАЗОМ денег
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 17:11
Что-то непонятно. Как ПСЖ может получить бонус и компенсацию за игрока , если Мбаппе летом след.года конец контракта и он свободный игрок ? Может Мбаппе переходит в Реал зимой ,что ли ?
Agamaga_
Agamaga_ ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:51
    SK 1076
    SK 1076
    вчера в 16:51
    250000000 в месяц???? Да вы не ах..ли?
    SK 1076
    SK 1076
    вчера в 16:50
    После выстрела Белингема, плюс наличие Винисиуса и др. классных футболистов и Мбаппе уже теряет свою значимость для Реала. Сейчас там всё классно, а придет этот звездный каприза и всё испортит. Начнет строить всех под себя и тянуть одеяло на себя.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Холланд не подходит Реалу, это же очевидно
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:32
    Винисиус не заметит Мбаппе, он гибкий
    SEREGA19
    SEREGA19
    вчера в 16:24
    Винисиус на выход
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Я болею за Реал. Любой болельщик желает своему клубу лучших игроков. Но лично я не желал бы видеть тех, для кого деньги далеко на 1 месте. Хочешь играть за Реал, играй. Не хочешь, не играй. Чем разлад в коллективе, лучше взять другого.
    Можно взять Холланда и в туза дать Мбаппешке. У Холланда будет Золотой Мяч, у Мбаппе контракт с пиццерией какой-нибудь в Марселе.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Expert soccer (раскрыть)
    вчера в 15:40
      mahkq89qb55m
      mahkq89qb55m
      вчера в 15:36
      Ну всё Перес-хана Реалу,раньше Реал играл командой ,а теперь не Камерунское Эму играть не будут!!!
      vova505
      vova505
      вчера в 15:21
      Обалдеть
      FenixSL
      FenixSL ответ Agamaga_ (раскрыть)
      вчера в 15:17, ред.
      ПСЖ перестанет выигрывать даже свою лигу
      не место в лч
      Luis Suares Kz.
      Luis Suares Kz.
      вчера в 14:41, ред.
      Уже года три наверно Мбаппе "переходит" в Реал..
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      вчера в 14:32
      опять сказки
      769zxyryq5rf
      769zxyryq5rf
      вчера в 14:22
      Даже не верится что этот трансфер наконец-то состоится
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Expert soccer (раскрыть)
      вчера в 14:06
      Стоит только Мбаппе оказаться в Реале и мы все услышим противоположно другое мнение о Мбаппе.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      вчера в 14:04
      Что самое интересное, что Мбаппе уже во многом превзошёл Бекса и Роналду.
      Парень чемпион мира 2018 и чуть ли не вытащил финал ЧМ 2022.
      В индивидуальном плане он лучше их и его ждёт ещё много побед.
      Думаешь в Реале просто так пошли на публичные унижения?
      Нет им нужен француз.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 13:59
      Остальные игроки Реала отправят его в игнор. И посмотрим как он будет забивать
      Гость
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