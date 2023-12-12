«Ланс» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Ланс» – «Севилья», который состоится 12 декабря 2023 года
«Ланс»
«Ланс» в группе B занимает на текущий момент третье место в турнирной таблице. У команды больше нет шансов на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Третье место позволит команде пройти в 1/16 Лиги Европы. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «кроваво-золотых». Пропустив шесть голов, «Ланс» проиграл в сухую от «Арсенала» в игре прошлого тура группового этапа Лиги чемпионов. С разницей в один мяч «Ланс» одержал победу над «Лионом» в игре позапрошлого тура Лиги 1 (3:2).
8 декабря нулевую ничью раскатал «Ланс» с футбольным клубом «Монпелье».
«Севилья»
«Севилья» после пяти туров текущего сезона группового раунда Лиги чемпионов занимает последнее место. Ознакомимся с несколькими матчами с участием «севильцев» за последнее время. В игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «красно-белые» уступили дома ПСВ (2:3). Забив пару мячей, «Севилья» обыграли в сухую команду «Атлетико» из города Асторг в 1/32 Кубка Испании.
9 декабря со счётом 0:1 «севильцы» проиграли на выезде «Мальорке».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» – 1.96
- Ничья – 3.65
- Победит «Севилья» – 3.90
- Победит «Ланс» с форой -1.5 – 3.40
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.88
Статистика
- Только в одном матче из пяти последних «Ланс» проиграл
- За такой же период «Севилья» уступила своим соперникам в трёх матчах
- Четыре матча с участием «кроваво-золотых» из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.65 на ничью. Как и матч первого тура в Севилье, так и ответная встреча в Лансе завершится ничейным исходом.