«Ланс» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Ланс» – «Севилья», который состоится 12 декабря 2023 года

«Ланс»

«Ланс» в группе B занимает на текущий момент третье место в турнирной таблице. У команды больше нет шансов на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Третье место позволит команде пройти в 1/16 Лиги Европы. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «кроваво-золотых». Пропустив шесть голов, «Ланс» проиграл в сухую от «Арсенала» в игре прошлого тура группового этапа Лиги чемпионов. С разницей в один мяч «Ланс» одержал победу над «Лионом» в игре позапрошлого тура Лиги 1 (3:2).

8 декабря нулевую ничью раскатал «Ланс» с футбольным клубом «Монпелье».

«Севилья»

«Севилья» после пяти туров текущего сезона группового раунда Лиги чемпионов занимает последнее место. Ознакомимся с несколькими матчами с участием «севильцев» за последнее время. В игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «красно-белые» уступили дома ПСВ (2:3). Забив пару мячей, «Севилья» обыграли в сухую команду «Атлетико» из города Асторг в 1/32 Кубка Испании.

9 декабря со счётом 0:1 «севильцы» проиграли на выезде «Мальорке».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.96

Ничья – 3.65

Победит «Севилья» – 3.90

Победит «Ланс» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Только в одном матче из пяти последних «Ланс» проиграл

За такой же период «Севилья» уступила своим соперникам в трёх матчах

Четыре матча с участием «кроваво-золотых» из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.65 на ничью. Как и матч первого тура в Севилье, так и ответная встреча в Лансе завершится ничейным исходом.