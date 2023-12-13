«Карабах» – «Хеккен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Карабах» – «Хеккен», который состоится 12 декабря 2023 года

«Карабах»

Агдамские «скакуны» в турнирной таблице группы H занимают на данный момент второе место. У команды есть вполне реальные шансы на выход в 1/16 плей-офф Лиги Европы. Рассмотрим недавние матчи с участием «Карабаха». В игре прошлого тура Лиги Европы вничью сыграли «скакуны» с командой «Мольде» в гостях (2:2). В сухую, забив три гола, «Карабах» выиграл у «Габалы» в позапрошлом туре чемпионата Азербайджана.

8 декабря со счётом 6:1 «скакуны» разгромили в гостях «Сумгаит».

«Хеккен»

Шведская команда в турнирной таблице своей группы находится на последней строчке. Выше «осам» уже не подняться. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-чёрных». В рамках товарищеской встречи «Хеккен» взял верх над командой «Конгсвингер» (2:1). Пропустив пару мячей, в сухую «осы» проиграли на своём поле «Байеру» в матче прошлого тура Лиги Европы.

7 декабря в товарищеском матче ХИК выиграл со счётом 4:3 у «жёлто-чёрных».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карабах» – 1.34

Ничья – 5.60

Победит «Хеккен» – 8.20

Победит «Карабах» с форой -1.5 – 1.91

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 – 2.46

Статистика

Четыре победы одержали «скакуны» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Хеккен» выиграл только в одной встрече

Пять крайних матчей с участием «Карабаха» завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.53 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Не меньше трёх голов в матче забито будет. В заключительном туре команды должны порадовать болельщиков.