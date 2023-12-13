«Карабах» – «Хеккен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Карабах» – «Хеккен», который состоится 12 декабря 2023 года
«Карабах»
Агдамские «скакуны» в турнирной таблице группы H занимают на данный момент второе место. У команды есть вполне реальные шансы на выход в 1/16 плей-офф Лиги Европы. Рассмотрим недавние матчи с участием «Карабаха». В игре прошлого тура Лиги Европы вничью сыграли «скакуны» с командой «Мольде» в гостях (2:2). В сухую, забив три гола, «Карабах» выиграл у «Габалы» в позапрошлом туре чемпионата Азербайджана.
8 декабря со счётом 6:1 «скакуны» разгромили в гостях «Сумгаит».
«Хеккен»
Шведская команда в турнирной таблице своей группы находится на последней строчке. Выше «осам» уже не подняться. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-чёрных». В рамках товарищеской встречи «Хеккен» взял верх над командой «Конгсвингер» (2:1). Пропустив пару мячей, в сухую «осы» проиграли на своём поле «Байеру» в матче прошлого тура Лиги Европы.
7 декабря в товарищеском матче ХИК выиграл со счётом 4:3 у «жёлто-чёрных».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карабах» – 1.34
- Ничья – 5.60
- Победит «Хеккен» – 8.20
- Победит «Карабах» с форой -1.5 – 1.91
- Обе забьют — нет – 1.97
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 – 1.53
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.46
Статистика
- Четыре победы одержали «скакуны» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Хеккен» выиграл только в одной встрече
- Пять крайних матчей с участием «Карабаха» завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.53 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Не меньше трёх голов в матче забито будет. В заключительном туре команды должны порадовать болельщиков.