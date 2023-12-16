Титульная гонка в Англии с точки зрения статистики. «Манчестер Сити» против всех

1702733695

вчера, 16:34

У «Арсенала» и «Ливерпуля» есть сильные аргументы.

В Английской Премьер-Лиге чемпионская гонка существует. Дистанция между первым и четвертым местом составляет всего четыре очка. А что самое интригующее, «Манчестер Сити» в этой четверке идет замыкающим. Конечно, где-то в этом месте можно закатить глаза и напомнить о наивности рассуждений об интриге в эпоху «Манчестер Сити», который при любых сценариях почти всегда к финишу приходит первым. Однако без оценки раскладов и смысла в мероприятии под названием «Чемпионат Англии» не было бы.

После 16 туров была проведена оценка набора командами очков в оставшихся матчах. Если статистические данные Sporting Index верны, то к концу чемпионата лидером должен быть «Манчестер Сити» с 84 очками, у «Ливерпуля» прогнозируется 81 очко, у «Арсенала» — 80. Перед началом сезона прогноз говорил о лидерстве «Манчестер Сити» с девятиочковым отрывом от «Арсенала» и с 12-очковым от «Ливерпуля». Футбол все же это не чистая статистика, а форма команд зачастую ломает всякие тренды. Но всегда интересно это взаимодействие чистой математики с игровыми аспектами, куда входит все: от непредсказуемых травм до плохого настроения Дарвина Нуньеса.

Итак, с опорой на статистику, собранную после 16 туров АПЛ , посмотрим, какие слабые и сильные стороны в чемпионской гонке у первой четверки в лиге.

«Ливерпуль»

Сила: лучшая атака в лиге

Можно оценивать атаку по забитым голам – так проще всего, а можно по ожидаемым голам без учета пенальти – этот показатель считается более глубинным и демонстрирующим качество атакующего футбола. По ожидаемым голам без учета пенальти «Ливерпуль» лидирует с показателем 29,47. На втором месте «Ньюкасл» (29,34), на третьем – «Манчестер Сити» (27,86), замыкает четверку «Брентфорд» (27,35), немного опережая «Астон Виллу» (27,15). «Арсенал», к слову, лишь десятый.

На индивидуальном уровне «Ливерпуль» единственный имеет сразу двух игроков в десятке лидеров по ожидаемым голам без пенальти и по ожидаемым голевым передачам. Салах в первом рейтинге на пятом месте, а во втором – на первом. Нуньес занимает седьмое место по ожидаемым голам. Он много моментов упускает, но создает их огромное количество и все равно в числе лучших бомбардиров. Поэтому ставка на уругвайца со стороны Клоппа не удивительна. А Александр-Арнольд занимает седьмую строчку по ожидаемым голевым передачам. Замыкает десятку в этом рейтинге в АПЛ Доминик Собослаи. Так что сильным аргументом «Ливерпуля» в гонке является его атака и креативность.

Слабость: оборона не так хороша

Если «Ливерпуль» со своей нынешней статистикой в обороне станет чемпионом, то Алиссон будет признан лучшим вратарем мира. Именно благодаря бразильцу «красные» держат неплохой баланс по пропущенным мячам. «Ливерпуль» имеет 19,7 ожидаемых пропущенных мяча без учета пенальти. Это третий показатель в лиге, но он сильно хуже, чем у «Манчестер Сити» и «Арсенала». Если предположить, что такая тенденция сохранится, то у «Ливерпуля» должно быть пропущено к финишу сезона 47 мячей.

За всю историю 38-матчевой эпохи Премьер-Лиги чемпионом при 40+ пропущенных мячах становились только трижды. Все три раза это делал «Манчестер Юнайтед»: 45 в сезоне-1999/00, 44 в сезоне-1996/97 и 43 в сезоне-2012/13. В среднем же этот показатель держался в районе 32 голов. Да, фактически сейчас «Ливерпуль» идет с хорошим графиком пропущенных мячей, он сильно ниже ожидаемого. Но вся эта разница держится только на одном человеке – Алиссоне. Он отразил на четыре гола больше, чем ожидалось.

«Арсенал»

Сила: лучшая защита в лиге

Тут берем график ожидаемых пропущенных мячей без учета пенальти. И «Арсенал» оказывается уверенным лидером с показателем 0,64 в среднем за игру. Причем в прошлом сезоне, когда «канониры» долго претендовали всерьез на титул, этот показатель был 0,93. После 16 туров «Арсенал» набрал 11,56 ожидаемых пропущенных мяча без пенальти, у «Манчестер Сити» — 14,14, на третьем месте «Эвертон» с 18,27, на четвертом – «Ливерпуль» (19,16), а «Астон Вилла» — десятая (22,48).

Главными факторами улучшения защиты по сравнению с прошлым сезоном стали Салиба и Райс. Подписание Деклана сильно укрепило опорную зону и улучшило страховку в обороне, а Вильям, играющий без пропусков, стал одним из лучших защитников АПЛ . В прошлом сезоне он провел лишь 71 процент матчей за «Арсенал», а его травма сильно подкосила «канониров». Также Артета изменил роли других футболистов, что позволило ему лучше сохранять баланс в обороне.

Слабость: ухудшение атаки

При улучшении обороны разница в ожидаемых голах без учета пенальти у «Арсенала» не поменялась на фоне предыдущего сезона. Это значит, что хуже стала атака. Разница составляет те же +0,84 гола за игру. В прошлом сезоне xG без пенальти был 1,69, а сейчас – 1,39. Видимо, Артета пошел на структурные компромиссы как раз в поисках баланса. Тут видим любопытную разницу в подходе с Клоппом, который все складывает на алтарь атаки, которая должна компенсировать вкупе с куражом Алиссона все недочеты в обороне. А Артета решил сыграть в баланс, чуть жертвуя атакой. Посмотрим, кто окажется успешнее.

Изменений в персональной статистике игроков атаки не так много (разве что у Эдегора и Мартинелли заметно снизилась эффективность в завершении). Но, например, «Арсенал» стал играть намного медленнее, аккуратнее. Посчитано, что в прошлом сезоне «канониры» перемещали мяч по полю со скоростью 1,2 м/с в среднем, а сейчас – 1 м/с. Эта небольшая разница дает обороняющимся больше возможности успеть заблокировать подход к воротам.

«Астон Вилла»

Сила: игра дома

В восьми домашних матчах бирмингемцы были безупречными. Они все эти матчи выиграли, а разница ожидаемых голов без учета пенальти достигла +0,94. Если продолжить эту тенденцию, то есть все шансы побороться за титул. Кроме «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» за последние пять лет никто не достигал разницы в +0,9. По качеству домашних матчей «Астон Вилла» сейчас лучшая в Англии с большим отрывом. И это при том, что она уже провела на своем поле матчи с «Манчестер Сити» и «Арсеналом», обыграв их со счетом 1:0. Именно эти игры заставили говорить о серьезности намерений «Виллы».

Слабость: игра на выезде

Но у домашнего доминирования есть обратная сторона – матчи в гостях. Тут у «Астон Виллы» все очень плохо. Она набрала 11 очков в восьми матчах при разнице голов в минус 5. Разница xG без пенальти при этом у нее +0,39. Ближайшим к этой отметке во всех 16 матчах является «Ноттингем Форест», который идет 16-м в АПЛ недалеко от зоны вылета. Вот такого уровня игра у «Виллы» на выезде примерно.

Это весьма существенный разрыв в эффективности игры дома и на выезде. Не характерный для команд, которые борются за чемпионство. И напомним, что мы тут говорим только о статистике и цифрах. Не учитываем какие-то особенности характера, эмоций, ожидаемого от любой выскочки неминуемого спада и так далее. За все 16 матчей у «Астон Виллы» разница в ожидаемых голах в среднем +0,29, и этого может оказаться мало для дистанции. Да, сейчас у бирмингемцев столько же очков, сколько было у «Лестера» в сезоне-2015/16, но тогда аналогичный показатель у «лис» равнялся +0,45, то есть ход сезона был более обоснованным. Да и уровень конкуренции был не так высок, как в этом чемпионате.

«Манчестер Сити»

Сила: лучшая команда

Каждый из предыдущих претендентов чем-то силен, но имеет ярко выраженные слабости. У «Манчестер Сити» же нет в голевых статистических показателях какого-то явного выступа, но если снова обратиться к расчетам Sporting Index по ожидаемым очкам, то выяснится, что «Манчестер Сити» сейчас сильно не добирает «своих» очков и идет по нижней планке, в то время как «Ливерпуль» и «Арсенал» близки к максимальной планке набранных очков. И при этом они все близки в таблице.

Не будем забывать и о том, что «Сити» приходится играть без одного из лучших футболистов АПЛ , если не Европы – Кевина Де Брюйне. Да, он может вернуться после травмы не таким эффективным, каким был до нее. Но представьте себе «Ливерпуль», играющий половину сезона без Салаха, или «Арсенал» — без Сака. Были бы они сейчас там, где находятся? Вряд ли. А «Сити» все еще в гонке, и по-прежнему все статистические расклады, основанные на прогнозировании набранных очков, прочат ему чемпионство.

Слабость: обилие конкурентов

Но бывает и так, что лучшая команда не выигрывает чемпионат. Когда мы говорим «лучшая команда», то имеем в виду только статистические показатели, а не субъективное восприятие. Посмотрим по сторонам. В последних трех сезонах «лучшей командой» по разнице xG без учета пенальти в Серии А был «Интер». Но за это время он выиграл титул лишь раз. До этого «Аталанта» лидировала пару лет, и оба раза она становилась третьей. А «Наполи» в 2018 году с лучшим показателем был вторым.

Во Франции не так давно «Лилль» был чемпионом с четвертым показателем разницы xG, а первым в том сезоне был «Лион». В Испании у «Барселоны» был лучший показатель все предыдущие шесть сезонов, но чемпионат она выиграла в трех случаях. В Германии «Бавария» превратила шесть последних сезонов доминирования в чемпионства – тут все как раз логично. А в той же Англии «Сити» был лучшим на протяжении шести последних сезонов по разнице xG, но взял пять титулов.

Если посчитать с 2018 года все эти титулы в пятерке ведущих чемпионатов, то получится, что «лучшая команда» брала их в 21 случае из 30, то есть около 70 процентов случаев. Кроме того, в предыдущие годы среди конкурентов «Сити» выдвигался обычно один. И он чаще всего не выдерживал ритма. Сейчас же и «Арсенал», и «Ливерпуль» в огне. Да и «Астон Вилла» с «Тоттенхэмом» в порядке. «Сити» придется отбивать свой титул в новых условиях. Это повышает шансы на то, что хотя бы один из конкурентов окажется выносливее.