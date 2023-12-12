Матч с полуфиналистом ЛЧ решит судьбу «Ньюкасла». У Пиоли один шанс остаться у руля «Милана»

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вчера, 21:57

И тем, и тем нужны победы – своя и «Боруссии».

О делах «Ньюкасла»

- Недавно «сороки» столкнулись с таким же проблемным клубом, что и они сами. И «шпоры», и «Ньюкасл» потеряли свой костяк из-за травм. По этой причине забуксовали в чемпионате, оказались неподалёку друг от друга. И даже с таким соперником подопечные Эдди Хау не смогли набрать очки – получили разгром (1:4).

- В Премьер-Лиге «Ньюкасл» старается вернуться в зону еврокубков. Прошлый чемпионат команда завершила на 4-й строчке в таблице, но тогда ей не приходилось совмещать АПЛ с Лигой чемпионов. Тренеры «Ливерпуля» и «Ман Сити» уже не раз говорили, что английский календарь не щадит игроков. И как раз к этому новоиспечённый гранд оказался не готов. Сначала случились 3 поражения в первых турах АПЛ , со стартом еврокубков приключился новый спад. Победы «сороки» чередовали с ничьими и поражениями, поэтому не падали ниже определённой планки – но и в топ-5 забраться не удавалось. Шанс подвернулся в игре с «Тоттенхэмом». Команда Хау располагалась в 1 балле от «шпор», замыкающих зону еврокубков – надо было только обыграть проблемный коллектив. Сейчас «Ньюкасл» отстаёт от лондонцев на 4 балла, а снизу поджимают «Брайтон» и «Вест Хэм».

- Но и ругать тренерский штаб, как и команду, вряд ли удастся. Они осваиваются на абсолютно новом уровне – когда чемпионат и два кубковых турнира надо сочетать с ЛЧ . Пока не хватает ни опыта, ни кадрового резерва. Притом в главном еврокубке коллективу с ходу досталась «группа смерти» — англичане попали в один квартет с «Пари Сен-Жермен» (гегемон Лиги 1), «Миланом» (полуфиналист прошлой ЛЧ ) и дортмундской «Боруссией» (вечный соперник «Баварии» и «тёмная лошадка» еврокубков). Стартовали матчем против «россонери» — добыли ничью. Затем был феерический разгром ПСЖ , но 2 провала с дортмундцами (0:1 и 0:2). Банда Хау смогла сохранить шансы на плей-офф ЛЧ , вырвав ничью у парижан. Теперь, чтобы пробиться в следующую стадию им нужна не только собственная победа над «Миланом», но и ещё одно чудо от «Боруссии» — «чёрно-жёлтые» встретятся с парижанами в последнем туре.

- Со списком травмированных проще не становится. Туда добавился основной голкипер Ник Поуп (теперь готовы экстренно подписать Льориса). Там он в компании Ботмана, Таргетта, Бёрна (группа обороны), Уиллока, Андерсона (полузащитники), Барнса и Мёрфи (вингеры).

Ориентировочный состав «Ньюкасла» (4-3-3): Дубравка – Ливраменто, Шер, Лассельс, Триппьер – Майли, Гимараес, Жоэлинтон – Гордон, Исак, Альмирон.

О делах «Милана»

- Прогресс «россонери» не так очевиден, как надеялись владельцы. Пошёл второй сезон с момента последнего чемпионства – после того, как титул был взят, боссы клуба рассчитывали, что команда хотя бы несильно потеряет в позициях. На деле «Милан» откатился сразу на 5-ю строчку. Тогда нашли объяснение – коллективу надо привыкнуть к статусу одного из кандидатов на «скудетто», титул завоевал молодой и неопытный коллектив. Теперь предстоит пройти закалку. Пиоли оставили главным тренером, поскольку при провале в Серии А «россонери» добились успеха в Лиге чемпионов – дошли до полуфинала, где уступили «Интеру». Летом не пожалели денег на усиление – но даже так коллектив в чемпионате лишь третий, а в ЛЧ – последний.

- Именно «Милан» должен был стать действующим лицом разборки за чемпионство в новом сезоне – они и «Интер» провели разные по характеру трансферные кампании, но оба подходили к первенству фаворитами. Так и было до декабря – после победы над «Дженоа» «Милан» даже обошёл конкурента. Правда, потом уступили «Юве», поделили очки с «Наполи» и проиграли «Удинезе». Недавно еще и «Аталанта» оставила без очков. Достойным соперником для «Интера» неожиданно стал «Ювентус» — разрыв между ними всего 2 балла. «Милан» — третий, но отстаёт на 7 очков от туринцев и на 9 от «нерадзурри».

- Ничья с «Ньюкаслом» в 1-м туре не ощущалась критично – впереди был выезд в Дортмунд. Стало беспокойнее, когда и с «Боруссией» удалось набрать только 1 балл. Ещё хуже – после разгромных 0:3 от ПСЖ . К заключительному туру «россонери» отомстили парижанам (2:1) и ещё раз уступили дортмундцам – а ведь именно с «чёрно-жёлтыми» итальянцы должны были на классе забирать очки.

- Уже и под Стефано Пиоли зашаталось кресло. Ему опять грозит отставка. С итальянским менеджером распрощаются, не задумываясь, если коллектив останется без плей-офф ЛЧ . Боссы рассчитывали на призовые за выход в следующую стадию – если этого не произойдёт, «россонери» недосчитаются 160 миллионов евро.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Меньян – Флоренци, Эрнандес, Томори, Калабрия – Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик – Пулишич, Жиру, Чуквуэзе.

О противостоянии

- Единственный матч между командами – и тот закончился сухими 0:0. Это не Эль Класико, не «Реал» — «Сити». С другой стороны, больше непредсказуемости. Предыдущий поединок намекает, что стоит ждать закрытый характер игры, – но вдруг сыграют в яркий атакующий футбол?

Прогноз Soccer.ru: играть с английскими клубами на выезде всегда тяжело. С другой стороны – в лазарете «сорок» почти вся основная обойма, освежить игру будет некем. Пиоли умеет ходить по лезвию, не падая, – благодаря гостевой победе так будет и в этот раз (но нужна и победа «Боруссии»).