Сенсации от «Браги» и «Шахтёра», прощание МЮ с тен Хагом. У клубов последние бои в ЛЧ

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вчера, 12:05

Многие остались без евровесны.

Для многих еврокубковая кампания на этой неделе подойдёт к концу. В ЛЧ , ЛЕ и ЛК завершается групповой этап. Рассказываем, кому ещё есть за что бороться в последнем туре.

У «Браги» и «Шахтёра» – шансы на сенсации

Никто не ждал, что они будут настолько хорошо держаться в своих группах. «Брага» попала в квартет с двумя стопроцентными фаворитами – «Реалом» и «Наполи» – и быстро растущим «Унионом» из Берлина. Каждый коллектив смотрелся предпочтительнее. Португальцы же грамотно распределили силы. В стартовом туре дома удалось навязать сопротивление неаполитанцам – не повезло с автоголом Ниакате.

На очки в играх с «Реалом» не надеялись – два поражения. Зато у немцев удалось отобрать 3-ю строчку. Победа в гостях, ничья дома – и «Брага» в трёх очках от зоны плей-офф ЛЧ . Шансы пробиться туда мизерные. Из плюсов – судьбу путёвки получится определить в очной встрече. Из минусов – бороться надо с «Наполи». Нужна только победа – причём не в 1-2 гола, а более крупная (из-за разницы мячей). Но и неаполитанцы при Вальтере Маццарри допускают осечки.

У «Шахтёра» расклады ещё лучше. Они со своим прямым конкурентом – «Порту», идут наравне (по 9 очков). «Горняки» взяли две победы с «Антверпеном», плюс сотворили сенсацию с «Барсой». Теперь требуется ещё один рывок – очная ставка с португальцами расставит все точки над i.

«Ньюкасл» с «Миланом» и МЮ – последний вагон в плей-офф ЛЧ

У этих клубов другая борьба. «Горнякам» и «Браге» вылететь простительно – они изначально были аутсайдерами. Для «Юнайтед», «Ньюкасла» и «Милана» это будет провалом.

Манкунианцы вернулись в ЛЧ ужасной игрой против «Копенгагена» и «Галатасарая» – а ведь с этими соперниками ожидались спокойные победы на классе. Но максимумом оказались домашняя победа над датчанами (1:0) и гостевая ничья (3:3) с турками. «Юнайтед» сами загнали себя в тупик – чтобы пробиться в плей-офф ЛЧ , нужно обыгрывать «Баварию» и ждать ничьей от игры «Копенгагена» и «Галатасарая». Если борьба закончится хотя бы плей-офф ЛЕ , вступят в евровесну «красные дьяволы» с другим тренером.

У «Ньюкасла» и «Милана» дела обстоят чуть проще – но тоже придётся следить за параллельным матчем. Оба коллектива набрали в «группе смерти» по 5 очков – хотя изначально были фаворитами. Сенсационный лидер – «Боруссия» – оба раза отобрал очки и у тех, и у других. В очном поединке команды сыграли вничью. На этот раз «россонери» отправятся на выезд. И тем, и другим требуется победа и очередное чудо от «Боруссии» – те встретятся с «Пари Сен-Жермен», который идёт вторым при семи очках в активе.

«Севилье» и «Униону» дороже Лига Европы

Как минимум первым – всё-таки это их территория. Годом ранее «мингиянцы» уже были в ужасном состоянии и лишь под конец сезона запрыгнули на 11-е место в Ла Лиге – зато в Лиге Европы разобрались с МЮ , «Ювентусом» и «Ромой», в итоге добыв победу в турнире.

Начинали, кстати, тоже в ЛЧ – набрали тогда 5 очков. Сейчас требуется столько же. А бороться за путёвку в Лигу Европы предстоит с «Лансом» – французы, несмотря на яркую победу над «Арсеналом» в первом круге, провалили конкуренцию ПСВ .

Шансы конкурентов равны. В первом круге уже была ничья, теперь на стороне «Ланса» домашние стены, а у «Севильи» – любимый турнир на кону.

Для «Униона» переходить в такую весовую категорию оказалось рановато. Годом ранее берлинцы смело вели борьбу за зону ЛЧ , сочетая это с Лигой Европы. В еврокубке добрались до 1/8 финала плей-офф, в чемпионате финишировали 4-ми. И такой стремительный прогресс не принёс ничего хорошего. «Железные» провалились в Бундеслиге – к 11-му туру были последними, только сейчас выбрались со дна. А в главном еврокубке – тяжелейший квартет с «Реалом», «Наполи» и «Брагой». Шансы побороться были только с последними, но по итогам первого круга – 3 поражения. Последние туры складываются лучше – есть гостевые ничьи с «Наполи» и «Брагой». Они сохраняют возможность зацепиться за Лигу Европы. От конкурента для этого многого не надо – только поражение от «Наполи». Зато самим немцам придётся бороться за сенсацию. Пусть дома, но с сильнейшими «сливочными».

«Антверпен» и «Црвена Звезда» могут уйти красиво

Ни те, ни другие уже ни на что не рассчитывают – правда, такие есть и в других квартетах. Разница – в сопернике по заключительному туру. «Црвена Звезда» в домашних стенах примет «Манчестер Сити». «Красно-белые» ожидаемо финишируют последними – путёвки в следующую стадию ЛЧ давно зарезервировали «горожане» с «Лейпцигом». «Янг Бойз» вырвались вперёд в борьбе за весну в ЛЕ – сербы поделили с ними очки дома и проиграли в гостях.

Подняться выше «Црвене Звезде» уже не удастся – но домашняя игра против банды Пепа так и подначивает навязать борьбу.

Похожая ситуация у «Антверпена» – но сербы хотя бы смогли зацепиться за 1 балл. Бельгийцы проиграли все свои 5 матчей, оставив разборки для остальных трёх команд. «Барсе» и «Порту» проиграли на классе, «Шахтёр» взял с ними 6 очков, поскольку надо было что-то противопоставить фаворитам.

Бельгийский коллектив ни за что не борется – приезд «Барселоны» для них будет скорее праздником, который вряд ли скоро повторится. К тому же сами каталонцы ничего не теряют – сравняется с ними в случае победы только одна команда.