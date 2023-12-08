Статистика чемпиона – 1 победа в 5 матчах. Маццарри закаляет «Наполи» матчем с конкурентом «Интера»

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вчера, 13:06

В Турине тяжело претендовать даже на ничью.

О делах «Ювентуса»

- Массимилиано Аллегри продолжает непростое дело – надо вернуть «Ювентусу» величие, но до этого необходимо ещё вернуться в борьбу за чемпионство. «Старая синьора» — снова в топ-3. На это ушло больше времени, чем ожидалось. Виной всему – снятые очки в прошлом сезоне, которые откатили туринцев на окраину зоны еврокубков. Зато сейчас, когда скандалы вокруг клуба поутихли, коллектив борется за лидерство с «Интером».

- «Ювентусу» не приходится играть на два фронта – это уже помогает более спокойно готовиться к играм. За 14 туров они потерпели только одно поражение – в сентябре оступились с «Сассуоло». Зато со всеми прямыми конкурентами уверенно набирали очки. Одним из первых таких был «Лацио» — у римлян «бьянконери» забрали уверенную победу 3:1. После ничьей с «Аталантой» была важная победа над «Миланом» — автором единственного гола стал Мануэл Локателли.

- Успех с «Миланом» вскоре позволил вытеснить «россонери» со второй строчки – их настиг спад, коллектив Пиоли выпал из борьбы за чемпионство. Зато «Ювентус» пустился в погоню за «Интером». Оба коллектива вообще не допускали ошибок, начиная с 7-8 туров. Так что на многие вопросы готовились ответить в очном поединке в конце ноября. И главное для Аллегри – в нём удалось набрать очки. Дистанция между 1-й и 2-й командами чемпионата – по-прежнему 2 балла.

- В то же время не обходится без спадов – есть сложности с группой атаки. На короткий срок вспыхнула связка Кьеза-Влахович в центре нападения – только их хватило на несколько туров. Затем начались поиски – Аллегри пробовал на острие Кина в паре с Влаховичем, Миликом, Миретти и тем же Кьезой. Только в недавней игре против «Монцы» итальянский менеджер решил вернуться к привычному сочетанию. 2:1, но с голами Рабьо и Гатти. Форварды у «Ювентуса» не забивают.

- Перед открытием зимнего трансферного окна туринцам опять предстоит головная боль. Не только в вопросе усиления. Продолжаются споры о необходимости продавать Душана Влаховича. Сербский форвард феерил за «Фиорентину», но стилистике «старой синьоры» совершенно не подходит. Летом страйкера был готов забрать «Челси» — теперь есть инсайды, что в сделке заинтересован «Реал».

Ориентировочный состав «Ювентуса» (3-5-2): Щесны – Ругани, Бремер, Гатти – Костич, Кавилья, Маккенни, Рабьо, Камбьязо – Кьеза, Влахович.

О делах «Наполи»

- Происходящее с чемпионом Италии после ухода Лучано Спаллетти печально, но абсолютно логично. Итальянский менеджер был главным вдохновителем того чемпионства – и чтобы хотя бы сохранить позиции в топ-3, требовался наставник с похожей философией. Руди Гарсия был запасным вариантом для боссов «Наполи», другие попросту не сработали. После нескольких месяцев мучений француза отправили в отставку. И снова пошли на неочевидный шаг при рокировке.

- Изначально в списке фаворитов на пост тренера называли Антонио Конте и Игора Тудора. С первым не удалось договориться по финансовым условиям, сконцентрировались на втором. По инсайдам, хорват уже готовился к финальному предложению итальянского клуба, когда те вышли на Вальтера Маццарри. Опытный специалист полтора года сидел без работы и был в отличных отношениях с Де Лаурентисом – поэтому согласился на более выгодные для клуба условия.

- К этому моменту неаполитанцы уже скатились за пределы первой тройки. В целом всё было неплохо – борьба за зону Лиги чемпионов, в самом еврокубке – 2-я строчка после мадридского «Реала». Но именно в чемпионате позиции необходимо улучшать.

- Пока о прогрессе при Маццарри говорить не приходится. В последних пяти играх коллектив одержал только одну победу. Что важно – потерял очки в ЛЧ с «Унионом» и уступил в чемпионате «Эмполи». Но то было до назначениия Вальтера. Сейчас же ветерану тренерского цеха достался напряжённый участок календаря. Чуть ранее играли с «Реалом» и «Интером». Испытание лидерами таблиц не прошли – два поражения. Теперь – выезд в Турин и финальный шаг в еврокубковую весну. Чтобы без нервов отправиться в плей-офф ЛЧ , нужна победа над «Брагой».

- Пока новый наставник действует без резких движений. Не переходит на привычную схему с тремя центральными защитниками (неаполитанцы привыкли играть с двумя). Чутко взаимодействует с лидерами команды.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-3-3): Мерет – Натан, Ррахмани, Эстигор, Ди Лоренцо – Элмаз, Лоботка, Ангисса – Кварацхелия, Осимхен, Политано.

О противостоянии

- Коллективы крайне неуступчивы, когда дело доходит до очных разборок – лишь дважды в предыдущих 20 встречах команды расходились ничьёй.

- Несмотря на длительную гегемонию «Ювентуса» в чемпионате, неаполитанцы оказывали им достойное сопротивление. По 9 побед в последних 20 играх.

- «Старая синьора» с 2019 года не может обыграть «Наполи» в чемпионате. Тогда, в августе, «бьянконери» добыли победу 4:3. После этого неаполитанцы 5 раз обыгрывали туринцев. Ещё одна встреча завершилась вничью.

Прогноз Soccer.ru: неаполитанцы серьёзно отстали от первой тройки – а отрыв «Ювентус» вообще достиг 9 очков. В то же время в 1-2 баллах от команды Маццарри идут «Фиорентина» и «Болонья». Гости будут предельно мотивированны, но предпочтение отдадим хозяевам – «Ювентус» в хорошей форме.