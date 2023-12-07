В РПЛ определят «зимнего чемпиона». В финальном туре года будет сложно ЦСКА и «Спартаку»

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вчера, 21:45

Столичные клубы проверят краснодарцы и самарцы.

«Локомотив» — «Урал»

- Последний тур года откроют в Москве, где в пятницу ожидается в районе 15 градусов мороза. «Локомотив» неплохо подготовил поле к игре против «Зенита», агрономы попробуют удивить ещё раз. Галактионову важно подготовить свою команду к непростому бою, ведь Ганчаренко опаснее, чем можно судить по результатам.

- «Урал» выиграл лишь 1 из последних 12 матчей в РПЛ , команда Ганчаренко в ужасной форме, хотя и обыграла лидера «Краснодар». С «Локомотивом» в первом круге была ничья 2:2, но теперь Дзюба хочет победить. Если в порядке Глушенков, то «железнодорожникам» нужно набирать три очка перед отправкой на пляжи.

«Спартак» — «Крылья Советов»

- В столичном клубе помнят счет гостевого матча – разгром 4:0. «Крылья Советов» подрастеряли форму с той встречи, у них две победы в шести последних турах, но для «Спартака» могут сделать исключение. У самарцев один из самых органичных составов в РПЛ , поэтому эта команда всегда может резко прибавить в любой момент.

- Москвичи проведут матч без тренера Абаскаля на бровке, ведь он получил дисквалификацию за толчок Бериши, но должны набирать три очка. Иначе отпустят первую тройку, ведь до «Динамо» уже четыре пункта. Как можно описать состояние «Спартака»? Не контролируют свою силу, хотя есть всё необходимое для набора очков.

«Ахмат» — «Ростов»

- Ещё один интересный матч, ведь «Ахмат» обыграл «Спартак», а до этого не набирал три очка за вечер в девяти турах подряд. А «Ростов» уступил в снегу ЦСКА и остался без Карпина – тренера сборной России отстранили за оскорбления арбитра. В Грозном ростовчанам надо собраться и не огорчать тренера слабой игрой.

- Встречаются две команды, которые провели сильный прошлый сезон, но заметно сбавили в новом чемпионате. В первом круге Карпин дома разгромил «Ахмат» 3:0, но теперь нет фаворита. Хотя отметим, что у хозяев больше кадровых проблем, поэтому если врачи не поставят на ноги некоторых игроков – «Ахмат» может снова завязать с победами.

«Зенит» — «Пари НН»

- После поражения от «Локомотива», второго за чемпионат, Семаку нужны три очка в домашней игре против упрямой команды Юрана. В первом круге проиграли 0:2, но голы пришли лишь после удаления у «Пари НН». Петербуржцы теперь ещё злее, чем тогда, но точно не на пике формы.

- «Зенит» дома в этом сезоне выступает на удивление плохо – на восьмом месте в РПЛ по набранным очкам, 1 ничья и 2 поражения против 5 побед. Но отступать им некуда, да и встретят команду, которая плохо смотрится в гостях. У «Пари НН» 2 мировые и 6 поражений на выезде.

«Факел» — «Динамо»

- Если представить, что «Зенит» и «Краснодар» теряют очки, то у «Динамо» появится шанс подобраться ещё ближе в таблице к вершине. Хотя Личка уже в четырех пунктах от первого места, не проигрывает в восьми турах подряд. Проблем в игре «Динамо» немало, но появилась надежда на прогресс, ведь строят новые связи.

- «Факел» снова прыгает выше головы – наравне с «Ростовом» по очкам. Неплохо играют дома, где уступили лишь дважды, поэтому «Динамо» после нулевой ничьей в первом круге надо пересмотреть свою игру в обороне и в атаке, чтобы привезти из Воронежа три очка. Моменты напарники Тюкавина создают, но меткость подводила.

«Сочи» — «Оренбург»

- Клише работает, «игра за шесть очков» между аутсайдерами. «Сочи» отстает всего на три пункта от «Балтики», а «Оренбург» опережает команду Игнашевича лишь на один балл. Любая очная победа может существенно изменить расклад в борьбе за выживание, которая уже довольно жаркая.

- Кто здесь хуже играет в футбол? Тяжело сказать, ведь речь о неплохих командах, которые редко набирают очки. У «Сочи» проблемы с мотивацией и организацией игры, у «Оренбурга» с переходом из атаки в оборону. На выходе получаем непредсказуемую игру, не исключена ничья с голами.

«Балтика» — «Рубин»

- Команда молодого тренера Игнашевича хочет воспользоваться шансом уйти на зимний перерыв вне зоны прямого вылета. Для этого нужно давить на «Рубин», который уступил «Динамо», позволяя создавать моменты в концовке, и надеяться на магию родного поля, ведь все три победы одержали в Калининграде.

- «Рубин» сильнее, это очевидно, но в гостях против «Балтики» всем непросто. Казанцы после четырех побед подряд уступили одному из лидеров «Динамо», а теперь постараются собраться и выдать классный матч в атаке против упрямой «Балтики». Тренер Рахимов не примет неудачу, казанцам важно сыграть в свой футбол в гостях.

«Краснодар» — ЦСКА

- Центральный матч тура, поскольку от его результата прямо зависит первая строчка в турнирной таблице на протяжении нескольких месяцев. В матче первого круга, который команды провели в конце октября, ЦСКА нанес Ивичу первое поражение в чемпионате. Быстро добавили второе, а ещё не обыграли «Зенит». При этом нельзя сказать, что у «Краснодара» кризис. Просто стало чуть сложнее показывать максимум на фоне усталости. Также соперники иначе смотрят на «горожан», как на лидера.