У «Краснодара» – тяжелейшие условия сохранения 1-го места в РПЛ. Дома надо встретиться со своим криптонитом

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сегодня, 01:33

ЦСКА хорош в противодействии другим грандам.

Топ-матч, который считается таковым и по вывеске и, скорее всего, окажется таким по содержанию, – редкость для РПЛ в декабре. Выдерживать марку качества в снежную погоду удаётся не всем – а ЦСКА и «Краснодару» повезёт сыграть не в московские 13-16 градусов мороза. Матч определит «зимнего чемпиона» первенства.

«Зенит» больше прощать не будет

Внутренняя борьба – лейтмотив для Премьер-Лиги последних сезонов. Коллективы борются не только между собой, но и с внутренними проблемами. До недавних пор исключением был «Краснодар» – он и лидировал в таблице. За счёт свежести ощущений и не накопленной усталости. А также благодаря стагнации действующего чемпиона – пропасть в классе между «Зенитом» и остальными в этом сезоне по сравнению с предыдущими в разы ниже.

Но даже так южанам не хватает запаса прочности, чтобы на равных вести чемпионский «разговор» с прямым конкурентом. Надёжный отрыв исчез в конце октября – тогда подопечные Владимира Ивича неожиданно потеряли очки в Калининграде (2:2 с «Балтикой»), а потом и вовсе уступили ЦСКА (0:1). Это показало, что за судьбу интриги ещё стоит волноваться – если южане посыплются, «Зенит» быстро наверстает упущенное.

Главный промежуточный успех – «горожане» смогли удержать ничью в Санкт-Петербурге. Владимир Ивич подошёл к оценке результата прагматично:

Этот результат – реалистичный. Мы были лучше «Зенита» до момента, пока не забили первый гол. После этого мы потеряли уверенность, перестали играть с мячом. Такого рода проблема была, когда я только пришел в «Краснодар», потом мы ее исправили, но сегодня она вновь появилась. Мы играли против хорошего соперника с хорошим тренером. Они забили, а мы не отреагировали так, как хотели. Но заработанным очком сегодня мы довольны.

Позже «горожане» проиграли «Уралу» – и петербуржцы вырвались в лидеры. Правда, на первый раз простили, – сами уступили «Локомотиву» в 17-м туре. И «Краснодар» вернулся на 1-е место.

Проблема в том, что такое количество осечек для «Зенита» – аномально высокое. И даже при нём южане с трудом выдерживают конкуренцию. Но достойно – это удаётся хоть кому-то.

ЦСКА нет равных в победах на характере

«Армейцы» далеки от этих чемпионских разборок, гонки вооружений – к ним только начали возвращаться травмированные. Все помнят затяжной период, когда «красно-синие» смогли выиграть в основное время только 1 матч из 11. Прервать такой спад удалось как раз в игре с «Краснодаром».

Для Владимира Федотова вообще норма – показывать результат на характере. Так было в «Оренбурге», затем с «Сочи». Годом ранее с ЦСКА . И теперь москвичи не провалились, хотя приходилось даже играть совсем зелёными воспитанниками.

С того момента ЦСКА ещё переиграл «Пари НН», но упустил победу над «Факелом» (1:1) и провёл кошмарное дерби с «Динамо» (2:3). Зато в следующих двух матчах с «Ростовом» сначала сыграл вничью (1:1 в Кубке), а затем при ужасном снегопаде и морозе показал местами цельный футбол, добыл уверенную победу (2:0).

Сейчас снова потребуется показывать характер – ещё и в матче с топ-командой. Рецепт для этого «армейцы» знают. Они уже забирали ничью у «Зенита» и обыгрывали «Краснодар» – так что у «быков» есть серьёзный повод для опасений.

Противостояние тренеров-прагматиков

Размашистого футбола с кучей моментов ждать не стоит, Ивич и Федотов – тренеры принципиально другого толка. Первый – предельно сконцентрированный и не знающий слова «улыбка» серб. Он выстроил команду под себя – и был первым, кто научил «Краснодар» Галицкого играть по счёту. Забыть о романтическом образе футбола. Южане при Ивиче знают свои сильные стороны, хороши в борьбе за мяч, проводят отличные скоростные атаки. И хладнокровно удерживают счёт, когда это требуется.

ЦСКА Федотова – тоже не про стеночки и забегания. Это универсальность, «армейская» выдержка и дисциплина. Наставник начинал в клубах со скромными возможностями – оттуда и взял привычку обходиться тем, что есть, перестраиваться на ходу. Такая философия находит продолжение в московской команде. Мойзес – центральный защитник, Мухин и Чалов – инсайды, Обляков – латераль, Гайич на противоположном фланге: вот неполный список перестановок, на которые шёл Владимир. Поэтому менеджеру удалось задержаться с «красно-синими», которым трансферы даются крайне тяжело. Его организованность, дисциплина, гибкость – контраргументы для Ивича в прагматичном противостоянии двух топ-тренеров.

Главный раздражитель для «быков»

«Армейцы» уже за 3 последних противостояния успели стать для «Краснодара» серьёзнейшим раздражителем. Кто так же часто вставляет южанам палки в колёса? Ещё в прошлом сезоне «красно-синие» размашистым щелчком выбили «быков» в нижнюю сетку Кубка России. Потом – нулевая ничья в домашних стенах в чемпионате, тех двух очков в итоге не хватило, чтобы забраться в топ-5.

Апогей – финал Кубка России, «армейцы» дожали конкурента в серии пенальти и увели трофей из-под носа. Наконец – текущий розыгрыш РПЛ , поражение «быков» в Москве. Из-за него фора «Краснодара» перед «Зенитом» – всего 2 балла, а не 5.

В общей сложности краснодарцы смогли обыграть москвичей лишь в одной из предыдущих шести встреч. «Зенит» чуть раньше сыграет с «Пари НН» и вряд ли потеряет даже балл – чтобы готовиться к весне в статусе лидера, хозяевам нужна победа.