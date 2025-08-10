Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Сочи» Морено сдержал обещание отдать половину месячной зарплаты

вчера, 18:11

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что выполнил обещание отдать половину заработной платы. После матча 2-го тура РПЛ против «Акрона» (0:4) испанец призвал футболистов отдать половину месячной зарплаты клубу или на благотворительность.

Что касается обещания отдать половину зарплаты, вы помните, я был очень зол, игроки так же поняли мою реакцию. То обещание я уже выполнил. Сейчас нам нужно только сконцентрироваться на том, чтобы забыть предыдущие результаты и сосредоточиться на следующих матчах и выигрывать.

Futurista
Futurista
вчера в 18:47
112910415
112910415
вчера в 18:16
Правильный мужик этот Морено!
Гость
