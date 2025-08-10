Soccer.ru
Джексон пропускает матчи «Челси» из-за интереса к нему других клубов

вчера, 16:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Челси» Николас Джексон пропустит товарищескую встречу с «Миланом».

Как сообщает источник, дело не в травме или недомогании 24-летнего футболиста. Он не принимает участия во втором контрольном матче подряд (до этого Джексон пропустил поединок с «Байером») из-за того, что не хочет рисковать на фоне интереса к нему со стороны других команд.

В минувшем сезоне Джексон провёл 30 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Недавно стало известно, что мюнхенская «Бавария» готова заплатить за него 65 млн евро.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:06
Эбергль сказал что Баварии не нужен Джексон.
trwpnmz3aszr
trwpnmz3aszr
вчера в 16:30
Зарплату тогда ему тоже не надо платить.
Гость
