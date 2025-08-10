Джексон пропускает матчи «Челси» из-за интереса к нему других клубов

1754832518

вчера, 16:28

Нападающий «Челси» пропустит товарищескую встречу с «Миланом».

Как сообщает источник, дело не в травме или недомогании 24-летнего футболиста. Он не принимает участия во втором контрольном матче подряд (до этого Джексон пропустил поединок с «Байером») из-за того, что не хочет рисковать на фоне интереса к нему со стороны других команд.

В минувшем сезоне Джексон провёл 30 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Недавно стало известно, что мюнхенская «Бавария» готова заплатить за него 65 млн евро.