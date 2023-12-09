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«Крылья Советов» показали поле перед игрой со «Спартаком»

вчера, 11:24
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«Крылья Советов» показали поле стадиона «Спартака» за три с половиной часа до игры.

Сегодня «Спартак» и «Крылья» сойдутся в 18-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» показали поле перед игрой со «Спартаком» «Крылья Советов» показали поле перед игрой со «Спартаком» «Крылья Советов» показали поле перед игрой со «Спартаком» «Крылья Советов» показали поле перед игрой со «Спартаком» «Крылья Советов» показали поле перед игрой со «Спартаком»

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:31
Ну тогда надо вспомнить времена Колоскова, ещё в 1992 году многие хотели перейти на осень-весна, но Колосков был против и не дал ход этой идеи.
Ещё раз повторюсь, что вы не знаете тему полностью.
Да Гинер тоже продвигал эту идею, но проблема была в том, что он не смог бы её реализовать.
Сейчас объясню почему.
Когда собрали исполком РФС в 2010 году пригласили все клубы РПЛ, но решили не приглашать первую и вторую лигу, попросту с их мнением не считались.
Кто был главой РФС? Правильно Фурсенко, почему он нагло проигнорировал весь наш футбол? Правильно если бы были представители первой и второй лиги, то никогда не перешли бы на эту систему.
Конкретно Фурсенко подобными решениями отбросил наш футбол на много лет назад.
В первую очередь Фурсенко и все его должны извиниться за данное преступление.
112910415
112910415
вчера в 15:25
совместимо с жизнью
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:22
И ещё к теме
"Мутко всегда был против системы «осень-весна» и обвинял топ-клубы в эгоизме
Виталий Мутко был одним из противников новой системы и неоднократно говорил об этом................................."
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
В 2009-м Гинер говорил, что систему приняли бы раньше, если бы АВТОРОМ и ИДЕОЛОГОМ был бы не он, а кто нибудь из клубов ниже: «Может быть, не мне надо было говорить. Заяви об этом менее амбициозные клубы, то не исключено, что мы бы уже давно перешли на новую систему. Почему-то все считают, что перемены, направленные на развитие футбола, будут в пользу ЦСКА. Но у меня уже очень много союзников: и Федун, и «Локомотив» пришли к тому, что, перейдя на систему «осень-весна», мы на какое-то время что-то потеряем, но «наживем» гораздо больше»........................
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:52
В том то всё и дело, что я знаю что и о чём говорю.
Поддерживали идею многие и очень давно, но до реальных дел никогда не доходило. Только с приходом Мутко разговоры стали принимать реальные очертания, а закончил дело Фурсенко.
То, что Гинер был согласен и поддерживал эту идею, так это не секрет, но у него не было реальных сил сделать это.
Газзаев? Ну достаточно вспомнить этого чудака, когда он на каждом углу кричал об объединённом чемпионате Россия-Украина.

Ну и самое главное перед тем как, что то писать вам надо сначала изучить тему, понять её, а это тоже не маловажно и потом пытаться, что то утверждать.
Виноваты весь исполком РФС, а во главе стояли питерцы тогда.
Кстати даже сам Мутко открыто говорил, что переход сделан в интересах ряда ведущих клубов и он не пойдёт во благо.
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:35
Идею продавливал Гинер: он был уверен, что синхронизация с Европой решит все проблемы
Решение о новом формате приняли в сентябре 2010-го, а перешли – с сезона-2011/12. Началось все гораздо раньше – инициатором реформы был Евгений Гинер, а первые цитаты принадлежат Валерию Газзаеву. Он заговорил о переходе на «осень-весна» еще в 2005-м – через пару недель после победы в Кубке УЕФА. «Больше 45 дней готовить футболистов к сезону нельзя, – утверждал Газзаев. – Потом идет перенасыщение.
Через год Гинер стал президентом РФПЛ – здесь ему было уже проще развернуться. В теории переход на систему «осень-весна» действительно казался прогрессивным решением............................
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Прежде чем что то говорить, надо знать о чём говоришь.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:12
Про подобный переход говорили многие, но только реальные очертания стали появляться при Мутко, а закончил начатое Фурсенко.
Это разве не люди из Питера, Зенита и газпрома?
Какие ещё доказательства нужны? Или они были против?
lotsman
lotsman ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:03
"........Кстати как раз переход на нынешнюю систему (осень-весна) именно питерцы продвинули............."
Доказательства есть?
lotsman
lotsman
вчера в 14:01
Спартаку не привыкать по снежку бегать.)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:52
Разница большая, пользователь намекает, что у них есть газпром и они выше других, у них крыша есть, поэтому и крыша есть.
Кстати как раз переход на нынешнюю систему (осень-весна) именно питерцы продвинули, пора им признаться, извиниться перед всем народом и командами за то, что тупые и издеваются над всеми каждый год и перейти на старую систему (весна-осень), которая больше подходит нашему климату.
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:05
да какая разница есть подогрев или нет на поле..играть то все равно в футболке и в трусах))))..ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЙССКИЙ ФУТБОЛ В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ!))))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:51, ред.
На улице минус 14, какой подогрев?)...подогрев поля не плавит толстый слой снега...подогрев делает травяной газон мягким в мороз, а снег все равно надо механически убирать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:17
Крыша понятно...а подогрев есть на Открытии??
Futurista
Futurista ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 11:58, ред.
Через 2 часа снега не будет...без суеты и спешки)...в такой ситуации торопиться вообще не вариант...может навалить за полчаса...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:40
Молодцы, что выставили такое поле... Москва бы могла как то подсуетиться за ранее....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:28
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:27
Надо переходить на старый календарь.
Сколько можно уже издеваться над зрителями и футболистами?
Спортивные чиновники! Ау!
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