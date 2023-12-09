«Крылья Советов» показали поле перед игрой со «Спартаком»

«Крылья Советов» показали поле стадиона «Спартака» за три с половиной часа до игры.
Сегодня «Спартак» и «Крылья» сойдутся в 18-м туре РПЛ.
|Спартак3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
«Крылья Советов» показали поле стадиона «Спартака» за три с половиной часа до игры.
Сегодня «Спартак» и «Крылья» сойдутся в 18-м туре РПЛ.
Ещё раз повторюсь, что вы не знаете тему полностью.
Да Гинер тоже продвигал эту идею, но проблема была в том, что он не смог бы её реализовать.
Сейчас объясню почему.
Когда собрали исполком РФС в 2010 году пригласили все клубы РПЛ, но решили не приглашать первую и вторую лигу, попросту с их мнением не считались.
Кто был главой РФС? Правильно Фурсенко, почему он нагло проигнорировал весь наш футбол? Правильно если бы были представители первой и второй лиги, то никогда не перешли бы на эту систему.
Конкретно Фурсенко подобными решениями отбросил наш футбол на много лет назад.
В первую очередь Фурсенко и все его должны извиниться за данное преступление.
Ещё раз повторюсь, что вы не знаете тему полностью.
Да Гинер тоже продвигал эту идею, но проблема была в том, что он не смог бы её реализовать.
Сейчас объясню почему.
Когда собрали исполком РФС в 2010 году пригласили все клубы РПЛ, но решили не приглашать первую и вторую лигу, попросту с их мнением не считались.
Кто был главой РФС? Правильно Фурсенко, почему он нагло проигнорировал весь наш футбол? Правильно если бы были представители первой и второй лиги, то никогда не перешли бы на эту систему.
Конкретно Фурсенко подобными решениями отбросил наш футбол на много лет назад.
В первую очередь Фурсенко и все его должны извиниться за данное преступление.
"Мутко всегда был против системы «осень-весна» и обвинял топ-клубы в эгоизме
Виталий Мутко был одним из противников новой системы и неоднократно говорил об этом................................."
"Мутко всегда был против системы «осень-весна» и обвинял топ-клубы в эгоизме
Виталий Мутко был одним из противников новой системы и неоднократно говорил об этом................................."
Поддерживали идею многие и очень давно, но до реальных дел никогда не доходило. Только с приходом Мутко разговоры стали принимать реальные очертания, а закончил дело Фурсенко.
То, что Гинер был согласен и поддерживал эту идею, так это не секрет, но у него не было реальных сил сделать это.
Газзаев? Ну достаточно вспомнить этого чудака, когда он на каждом углу кричал об объединённом чемпионате Россия-Украина.
Ну и самое главное перед тем как, что то писать вам надо сначала изучить тему, понять её, а это тоже не маловажно и потом пытаться, что то утверждать.
Виноваты весь исполком РФС, а во главе стояли питерцы тогда.
Кстати даже сам Мутко открыто говорил, что переход сделан в интересах ряда ведущих клубов и он не пойдёт во благо.
Поддерживали идею многие и очень давно, но до реальных дел никогда не доходило. Только с приходом Мутко разговоры стали принимать реальные очертания, а закончил дело Фурсенко.
То, что Гинер был согласен и поддерживал эту идею, так это не секрет, но у него не было реальных сил сделать это.
Газзаев? Ну достаточно вспомнить этого чудака, когда он на каждом углу кричал об объединённом чемпионате Россия-Украина.
Ну и самое главное перед тем как, что то писать вам надо сначала изучить тему, понять её, а это тоже не маловажно и потом пытаться, что то утверждать.
Виноваты весь исполком РФС, а во главе стояли питерцы тогда.
Кстати даже сам Мутко открыто говорил, что переход сделан в интересах ряда ведущих клубов и он не пойдёт во благо.
Решение о новом формате приняли в сентябре 2010-го, а перешли – с сезона-2011/12. Началось все гораздо раньше – инициатором реформы был Евгений Гинер, а первые цитаты принадлежат Валерию Газзаеву. Он заговорил о переходе на «осень-весна» еще в 2005-м – через пару недель после победы в Кубке УЕФА. «Больше 45 дней готовить футболистов к сезону нельзя, – утверждал Газзаев. – Потом идет перенасыщение.
Через год Гинер стал президентом РФПЛ – здесь ему было уже проще развернуться. В теории переход на систему «осень-весна» действительно казался прогрессивным решением............................
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Прежде чем что то говорить, надо знать о чём говоришь.
Решение о новом формате приняли в сентябре 2010-го, а перешли – с сезона-2011/12. Началось все гораздо раньше – инициатором реформы был Евгений Гинер, а первые цитаты принадлежат Валерию Газзаеву. Он заговорил о переходе на «осень-весна» еще в 2005-м – через пару недель после победы в Кубке УЕФА. «Больше 45 дней готовить футболистов к сезону нельзя, – утверждал Газзаев. – Потом идет перенасыщение.
Через год Гинер стал президентом РФПЛ – здесь ему было уже проще развернуться. В теории переход на систему «осень-весна» действительно казался прогрессивным решением............................
-----------------------------------------------------------------------------
Прежде чем что то говорить, надо знать о чём говоришь.
Это разве не люди из Питера, Зенита и газпрома?
Какие ещё доказательства нужны? Или они были против?
Это разве не люди из Питера, Зенита и газпрома?
Какие ещё доказательства нужны? Или они были против?
Доказательства есть?
Доказательства есть?
Кстати как раз переход на нынешнюю систему (осень-весна) именно питерцы продвинули, пора им признаться, извиниться перед всем народом и командами за то, что тупые и издеваются над всеми каждый год и перейти на старую систему (весна-осень), которая больше подходит нашему климату.
Кстати как раз переход на нынешнюю систему (осень-весна) именно питерцы продвинули, пора им признаться, извиниться перед всем народом и командами за то, что тупые и издеваются над всеми каждый год и перейти на старую систему (весна-осень), которая больше подходит нашему климату.
Сколько можно уже издеваться над зрителями и футболистами?
Спортивные чиновники! Ау!
Сколько можно уже издеваться над зрителями и футболистами?
Спортивные чиновники! Ау!