Игонин объяснил, почему «Зенит» популярнее «Спартака»

вчера, 17:27

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин объяснил, почему он считает, что «Зенит» популярнее «Спартака».

«Зенит» сделал очень большой рывок в плане активности в медиа и результатов на поле. Естественно, это привлекает болельщиков. Наверное, самая сложное — находить новых фанатов. Это можно делать за счет результатов или яркой игры. Немаловажный фактор — атмосфера на стадионе. Могу отдать должное домашней арене «Зенита». Считаю, что по части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший. В этом «Зенит» опережает «Спартак». У них большие фактов, которые говорят о том, что петербуржцы — самый популярный клуб страны.

Ник63
Ник63
вчера в 22:07
Ничего не понял из этих аргументов, извините
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:03
зенит самая " популярная " в стране команда...)))... вот поэтому игонин на стадионах в Стране и песнь сложена в честь этой команды...зенит позор российского футбола...)))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:56
Популярность - это число болельщиков и все!!! Никакие соцсети и прочая шелуха не имеют отношения к популярности. За Спартак болеют по все стране, а за голубой Зенит в основном в Питере (Один город- одна команда их лозунг)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Генрих Карлович (раскрыть)
вчера в 18:48
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    вчера в 18:43
    Если честно , то аргументы так себе: можно сказать, что притянуты за уши.
    Спартак ,думаю, только за счёт имени гладиатора, будет ещё достаточно долго оставаться популярнее Зенита.
    Зенит себя любит больше, чем футбол.( по Станиславскому). День рождения свой особенно пышно празднуют выскочки, нувориши, а истинные уважаемые товарищи,- благородно!
    Да и родились - то когда? Вопрос...
    Да не обидятся на меня истинные болельщики Зенита, но то, что говорит руководство клуба, что делает, его кадровая политика достала лично меня.Много лет любил мне симпатичный Зенит, но всё уже почти угасло.. Эти претензии ,высокомерие... Мы,мы,мы...
    Если вдруг не получится чемпионство в этом сезоне, то уверен, что найдут в руководстве клуба новую юбилейную дату рождения...Вот это и пугает, и отторгает от клуба футбольный мир.
    На мой взгляд.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:33
    В плане активности в медиа популярность не зарабатывается. Популярность зарабатывается в народе, а не в медиа. И популярность она разная. И позитивная, и негативная.
    Генрих Карлович
    Генрих Карлович
    вчера в 18:32
    Самый простой подсчет...Количество комментариев ,на итог матча Зенита или Спартака.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:22
    Никто ж не запрещает Алексею Игонину иметь своё ошибочное мнение! )
    Vilar
    Vilar
    вчера в 18:20
    Этот умник 02.05.22г. написал: «Все успехи „Зенита“ — заслуга Семака».
    Всё, этого хватит.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 17:48
    Так это мнение самого Алексея Игонина? Значит полку экспертов прибыло, новичку делают рекламу. Каждый эксперт имеет право высказать свою точку зрения. Только вот твоя, Алексей, ошибочная. В регионах Спартак по прежнему первый, хотя Лукойл, его нынешний хозяин, делает всё, чтобы помочь Зениту исправить ситуацию. Да, сейчас у Народной команды нелёгкие времена, но мы ещё вернёмся. А от Игонина пахнет заказятиной... Спартак, навсегда!!!
    3snh4cd3jx8s
    3snh4cd3jx8s
    вчера в 17:45
    Надо разобраться, а что такое популярность?
    Если популярность это упоминания и кто всегда на слуху, то Спартак вне конкуренции.
    Вот только популярность Спартака это прежде всего хайп, скандалы и прочее, чем гордиться не стоит.
    Убери у Спартака скандалы, хайп и что останется от Спартака?
    Будет простой российский клуб, где то возле лидеров, этакий Ростов.
    А чем сейчас может привлечь Спартак, результатами, красивой игрой?
    Это всё в прошлом веке, в истории музея Спартака.
    Сурово, обидно? Да, но это правда.
    547npmbyg7bd
    547npmbyg7bd
    вчера в 17:34
    Спартак постоянно играет при полупустых трибунах даже в домашних матчах, какая может быть популярность на 4-10 месте.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:31
    В Бразилии точно популярнее)))
    Сп62
    Сп62
    вчера в 17:30
    В Питере да, самый популярный, но не в стране.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 17:30, ред.
    Круто объяснять выдуманные фантазии заместо фактов, не только ограничиваться поверхностной выдумкой, но ещё и лор создать выдуманному миру. Так и сказки пишутся
