Игонин объяснил, почему «Зенит» популярнее «Спартака»

Бывший футболист сборной России объяснил, почему он считает, что «Зенит» популярнее «Спартака».

«Зенит» сделал очень большой рывок в плане активности в медиа и результатов на поле. Естественно, это привлекает болельщиков. Наверное, самая сложное — находить новых фанатов. Это можно делать за счет результатов или яркой игры. Немаловажный фактор — атмосфера на стадионе. Могу отдать должное домашней арене «Зенита». Считаю, что по части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший. В этом «Зенит» опережает «Спартак». У них большие фактов, которые говорят о том, что петербуржцы — самый популярный клуб страны.