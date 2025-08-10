Игонин объяснил, почему «Зенит» популярнее «Спартака»

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин объяснил, почему он считает, что «Зенит» популярнее «Спартака».
«Зенит» сделал очень большой рывок в плане активности в медиа и результатов на поле. Естественно, это привлекает болельщиков. Наверное, самая сложное — находить новых фанатов. Это можно делать за счет результатов или яркой игры. Немаловажный фактор — атмосфера на стадионе. Могу отдать должное домашней арене «Зенита». Считаю, что по части атмосферы и работы с болельщиками этот клуб лучший. В этом «Зенит» опережает «Спартак». У них большие фактов, которые говорят о том, что петербуржцы — самый популярный клуб страны.
Если популярность это упоминания и кто всегда на слуху, то Спартак вне конкуренции.
Вот только популярность Спартака это прежде всего хайп, скандалы и прочее, чем гордиться не стоит.
Убери у Спартака скандалы, хайп и что останется от Спартака?
Будет простой российский клуб, где то возле лидеров, этакий Ростов.
А чем сейчас может привлечь Спартак, результатами, красивой игрой?
Это всё в прошлом веке, в истории музея Спартака.
Сурово, обидно? Да, но это правда.
Если популярность это упоминания и кто всегда на слуху, то Спартак вне конкуренции.
Вот только популярность Спартака это прежде всего хайп, скандалы и прочее, чем гордиться не стоит.
Убери у Спартака скандалы, хайп и что останется от Спартака?
Будет простой российский клуб, где то возле лидеров, этакий Ростов.
А чем сейчас может привлечь Спартак, результатами, красивой игрой?
Это всё в прошлом веке, в истории музея Спартака.
Сурово, обидно? Да, но это правда.
Спартак ,думаю, только за счёт имени гладиатора, будет ещё достаточно долго оставаться популярнее Зенита.
Зенит себя любит больше, чем футбол.( по Станиславскому). День рождения свой особенно пышно празднуют выскочки, нувориши, а истинные уважаемые товарищи,- благородно!
Да и родились - то когда? Вопрос...
Да не обидятся на меня истинные болельщики Зенита, но то, что говорит руководство клуба, что делает, его кадровая политика достала лично меня.Много лет любил мне симпатичный Зенит, но всё уже почти угасло.. Эти претензии ,высокомерие... Мы,мы,мы...
Если вдруг не получится чемпионство в этом сезоне, то уверен, что найдут в руководстве клуба новую юбилейную дату рождения...Вот это и пугает, и отторгает от клуба футбольный мир.
На мой взгляд.
Спартак ,думаю, только за счёт имени гладиатора, будет ещё достаточно долго оставаться популярнее Зенита.
Зенит себя любит больше, чем футбол.( по Станиславскому). День рождения свой особенно пышно празднуют выскочки, нувориши, а истинные уважаемые товарищи,- благородно!
Да и родились - то когда? Вопрос...
Да не обидятся на меня истинные болельщики Зенита, но то, что говорит руководство клуба, что делает, его кадровая политика достала лично меня.Много лет любил мне симпатичный Зенит, но всё уже почти угасло.. Эти претензии ,высокомерие... Мы,мы,мы...
Если вдруг не получится чемпионство в этом сезоне, то уверен, что найдут в руководстве клуба новую юбилейную дату рождения...Вот это и пугает, и отторгает от клуба футбольный мир.
На мой взгляд.