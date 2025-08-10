Soccer.ru
«Спартак» ищет нового главного тренера

вчера, 09:57

«Спартак» начал поиски нового главного тренера на случай возможного увольнения Деяна Станковича.

Представители московского клуба уже контактировали с несколькими специалистами, которые работают в пяти сильнейших чемпионатах Европы.

Как сообщает источник, один из кандидатов в настоящее время занимает должность ассистента главного тренера.

Напомним, что в четвертом туре чемпионата РПЛ «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4.

Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:45
Никогда такого не было и вот опять. Вот это поворот!
Alhunah
Alhunah
вчера в 18:41, ред.
Своих брать надо, на мой взгляд подойдут 3 юран, Талалаев, Василенко
batog
batog
вчера в 17:39, ред.
Осинькин.И убрать Жданова.
Karkaz
Karkaz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:21, ред.
Так Семак у Зенита сколько еще помощником работал у разных тренеров. Это другое, не сравнится с ситуацией с тренерами Спартака. Плюс с первого, своего личного сезона в качестве главного тренера, стал чемпионом.
sv_1969
sv_1969 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 14:56
Добра Вам!
Согласен с Вами на все 100 %! У меня брат младший с пеленок за КБ! Так вот он заканчивал институт физ-ры с двумя ребятами и они работают в интернате Чертаново! Года 3-4 назад они брали его на детский турнир в Дубну , они часто раньше ездили по таким турнирам , так вот они там нашли мальчишку лет 11 ему вроде было и он уже бил с двух ного и обводил в обе стороны! И это в турнире где ребята старше его на два года!Но беда в том что у него мама одна и она и так еле содержала его! Потом я спросил брата про судьбу мальчишки! Вроде выбили ему место!
Вы тыщу раз правы что надо брать голодных мальчишек! грубо говоря мажор он не будет попу рвать!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 14:39
нужно серьёзно отнестись наконец к проблемме, а не просто поменять тренера в Спартаке на сезон. вместе с уходом Станковича команду должны покинуть многие тренеры юношеской академии красно - белых, начиная с тренеров вратарей ( не научить стража ворот действовать на выходах и руководить обороной - это в первую очередь вина тренеров разных возрастов академии Спартака! ) и заканчивая Сергеем Юрьевичем Родионовым ( увольнять не нужно, просто придумать должность в клубе, где он уже ничего бы не решал, а просто получал хорошие бабки от лукойла на заслуженной пенсии) при Родионове в Спартаке не заиграли футболисты вроде Батракова, Пиняева, Ракова или Кисляка ( как оказалось Матвей играл за чертаново в своё время и его никто не разглядел для молодёжки Спартака) боссам из лукойла стоит пригласить в команду заслуженных, медийных линостей: Тихонова, Титова и Аленичева, один возглавит академию и займётся набором детских тренеров и тд...молодых футболистов нужно в академию набирать из бедных семей, чтобы пацанам было что доказывать, а не зажравшихся детей богатеев за ВЗЯТКИ!!! детей, у которых всё есть с раннего детства сложно заставить выкладываться 100% в каждом матче...если начать решать проблеммы детской академии Спартака, то уже лет через 10 - 15 нам не прийдётся менять главных тренеров через сезон...p.s если вернуться к селекции сегодняшнего дня, то нам просто необходимо вместе с Самошниковым подписать Лантратова из локомотива, этой зимой начинать подписывать хороших русских футболистов под будующий лимит на легионеров, который начнёт действовать уже со следующего сезона.избавляться от баласта ( Зобнин, Максименко, Денисов, Хлусевич и Литвинов)
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Ванолли поставил Спартаку- думающую, солидную игру. Он тонко понимает футбол. А за его удачами или неудачами после Спартака, я не слежу, и не знаю, как и где он работает. У каждого тренера бывают взлеты и падения. Тот же Бесков, перед приходом в Спартак, в родном Динамо ничего существенного не выиграл, кроме двух кубков страны, зато проиграл- два своих главных тyрнира в 1970 и 1972гг. А вот оказавшись в Спартаке- поставил команде игру на 20 лет вперед, на которой, еще и Романцев сыграл!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:20
Паоло Ваноли.....
Под его руководством в 2022 году клуб стал обладателем Кубка России.
С ноября 2022 года по июнь 2024 года — главный тренер клуба «Венеция», выступавшего в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. По итогам сезона 2023/2024 вывел команду в серию A.
С июня 2024 года — главный тренер клуба серии A «Торино»
Сейчас отдыхает.....изредка поглядывая в телефон...не звонили ли из Москвы.....

Но нормальные герои всегда идут в обход....и наверное продолжат эту тренерскую лотерею....
Позовут какого нибудь неизвестного нового философа типа Абаскаля....или кого то считающего себя тренером типа Станковича которые больше года нигде не работали.....но и в их случаях срок им отводится такой что и не успевают ничего сделать....
Как говорится "Нет пророка в своём отечестве"....Юраны,Слуцкие не востребованны...на чужбинах прозябают....а мы свозим всех тренеров что видим нна горизонте...из категории "Не достаточно хорош для топ-5, но сойдёт для РПЛ".....
Надо и на тренеров лимит вводить.....))
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:14, ред.
Ну куда уж без Вас тут)))) 0-1 наверное уже переварили))) Вам в пору уже новый юбилейный год подыскивать)))
А если серьезно то в Ваших словах все верно!Нельзя каждый год менять тренера!
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 14:13, ред.
Вот ЦСКА правильно сделал, взяли тренера триумфатора, который вернул Базель на вершину швейцарского футбола, взяв золотой дубль. А Спартак х.. пойми кого приглашает, то всяких ассистентов или исполняющих обязанности как в случае с Абаскалем, который ничего и не выиграл с швейцарским грандом, то Станка, который с самым сильным составом в чемпионате Венгрии взял трофей, но там и Черчес этого добивался перед сербом. А работу осетина мы прекрасно уже видели, в том числе и в Спартаке.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:11
Думаю надо на авито объявление дать)))
Capral
Capral
вчера в 14:03
Привет, Адам!!!
Да, ты прав, чем-то, работа Осинькина похожа на стиль Спартака. Но дело в том, что Осинькину не хватает солидности для такого клуба как Спартак. Его футбол очень простой, ничем не лучше футбола Лички... Другое дело, что Осинькин умеет находить игрокам место на поле, как в случае с Сергеевым, Глушенковым- в своё время. Но Осинькин не стратег, а главное- футбольный авантюрист. В принципе, игра Спартака, даже при Бескове, в определенной степени тоже была авантюрой, но тогда был Бесков, со всеми вытекающими...)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Я болельщик Спартака, и я не шучу)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:14
Ничего не меняется, увы и ах 🤷‍♂️
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:04, ред.
Капралу,Виктор,Привет.На твой взгляд,как Осинкин,справился бы.Ведь его игра,что строит,напоминает игру Спартака.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:59, ред.
После Романцева, Ванолли- лучшее, что я видел в Спартаке.
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:45
Ванолли кубок брал. Один титул за этот период есть.
Vilar
Vilar ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:41
Шутку понял, но я не болельщик Спартака, за державу обидно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:37
Дайте хоть одному тренеру поработать !!!!!

Сколько их было в постКарреровский период???
Рианчо
Кононов
Тедеско
Руй
Ваноли
Абаскаль
Слишкович
Станкович
8 сезонов...8 тренеров...0 чемпионств....
поиски 9-го в разгаре....

Зенит за тот же период:
1 тренер...13 титулов....

Может сменить тактику и не требовать результат с тренера через 15 минут после трудоустройства???
lukarelli
lukarelli
вчера в 12:29
Я бы мог этих кривоногих тренировать
Capral
Capral ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 11:59
Ты, для начала, слово Спартак научись писать с большой буквы- это первое. А второе, это то, что Спартак, под руководством Станковича, с каждой игрой всё больше и больше погружается в трясину идиотизма и безнадеги, и то, что было даже в прошлом сезоне- в этом сезоне уже не будет, пока ГТ Станкович... Мой тезис работает всегда, я давно уже всё доказал. А игру Локо, никто не обесценивает, я только дал краткую характеристику игре этой команды, которая и в прошлом сезоне резво начала, а закончила на шестом месте...
nikolah
nikolah
вчера в 11:59
О, скоро запустится новый круговорот
kinderpingui
kinderpingui ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:53
любая команда может справиться с нынешнем спартаком? Динамо , Ростов, Акрон что то не выиграли. Уже не работает твой тезис. Не нужно обесценивать игру локо. Конкретно в этом матче они отлично играли по счёту и на конратаках.
Bad Listener
Bad Listener ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 11:42, ред.
Ну на счёт полезного не уверен, Спартаку на дно надо, это для него в данный момент времени самое полезное будет, а Станкович хороший проводник, правильный, дотащит быстро и с ветерком хоть до пердива.
Vilar
Vilar
вчера в 11:40, ред.
Коллеги, наши гадания, это где-то на кофейной гущи. Не буду подключатся к гаданиям, уже всё и всех разобрали. У меня такой вопрос: Станкович, конечно, навряд ли читает soccer.ru, но приближенные, наверняка, доложили, что идёт масштабное обсуждение его будущего за его спиной, и если это действительно так, то его вчерашнее заявление: "Что вы говорите, абсолютная ложь. У меня не было разговора с клубом, ультиматумов", никак не вяжется с информацией о поиске нового гл.тренера Спартака. На сайте скрывают источник информации, но, надеюсь, всё прояснится, на следующей неделе. Уйдёт сам, хоть, что-то сделает полезного для Спартака.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:15
Оставьте иностранцев,зачем Вам эти шабашники,пригласите Осинькина,он сделает там настройки.Или по статусу Вам нужен иностранец).
Capral
Capral
вчера в 11:06
Яша.

Успех Локомотива- явление временное, как и в прошлом сезоне, уверяю тебя... Ничего особенного там нет. Обычная примитивная игра, в расчете на выстрел Батракова. Не надо идеализировать Локо. Не хочу обидеть эту команду, но её футбол, в большей степени- силовой и предсказуемый... А победа вчера- она очевидная. С таким Спартаком как сейчас- может справиться любая команда- это не подвиг. Очень обидно это говорить, но, что делать, довели с....и до такого состояния.

Гвард и Артета- не тюфяки, кто тебе сказал? Другое дело, что им не хватает творческих идей, но это совсем другое.
giga71
giga71
вчера в 11:06, ред.
Очередной тренер Спартака обломал зубы об раздевалку. Ну, найдут еще одного, девятого-десятого(?) и вновь будут те же грабли. Кто их всех подбивает на борьбу с раздевалкой? Ну, в Спартаке раздевалка со времен Старостина неуправляема. Почитайте воспоминания Бубнова что-ли... Так сложилось, так и будет. Единственный способ - сменить ВСЕХ игроков ОДНОВРЕМЕННО. Но у Лукойла денег не хватит.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:03, ред.
Вот насколько в Спартаке никто не любит брать ответственность что даже тренера они ищут "на случай", на случай грозы, на случай потопа. То есть это до сих пор у них вопрос случая, а не волевого решения. Что то чем они конечно не управляют, чистая случайность может произойти в виде увольнения Станковича, стихия, ничего не поделаешь.
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:57
Увы, мне боярин, увы...
Гость
