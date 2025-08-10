«Спартак» ищет нового главного тренера

«Спартак» начал поиски нового главного тренера на случай возможного увольнения Деяна Станковича.
Представители московского клуба уже контактировали с несколькими специалистами, которые работают в пяти сильнейших чемпионатах Европы.
Как сообщает источник, один из кандидатов в настоящее время занимает должность ассистента главного тренера.
Напомним, что в четвертом туре чемпионата РПЛ «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4.
И Гвардиола тюфяк и Артета, но работают. А Станкович не тюфяк и его команду никто не боится
И Гвардиола тюфяк и Артета, но работают. А Станкович не тюфяк и его команду никто не боится
Успех Локомотива- явление временное, как и в прошлом сезоне, уверяю тебя... Ничего особенного там нет. Обычная примитивная игра, в расчете на выстрел Батракова. Не надо идеализировать Локо. Не хочу обидеть эту команду, но её футбол, в большей степени- силовой и предсказуемый... А победа вчера- она очевидная. С таким Спартаком как сейчас- может справиться любая команда- это не подвиг. Очень обидно это говорить, но, что делать, довели с....и до такого состояния.
Гвард и Артета- не тюфяки, кто тебе сказал? Другое дело, что им не хватает творческих идей, но это совсем другое.
Успех Локомотива- явление временное, как и в прошлом сезоне, уверяю тебя... Ничего особенного там нет. Обычная примитивная игра, в расчете на выстрел Батракова. Не надо идеализировать Локо. Не хочу обидеть эту команду, но её футбол, в большей степени- силовой и предсказуемый... А победа вчера- она очевидная. С таким Спартаком как сейчас- может справиться любая команда- это не подвиг. Очень обидно это говорить, но, что делать, довели с....и до такого состояния.
Гвард и Артета- не тюфяки, кто тебе сказал? Другое дело, что им не хватает творческих идей, но это совсем другое.