«Спартак» ищет нового главного тренера

1754809043

вчера, 09:57

«Спартак» начал поиски нового главного тренера на случай возможного увольнения .

Представители московского клуба уже контактировали с несколькими специалистами, которые работают в пяти сильнейших чемпионатах Европы.

Как сообщает источник, один из кандидатов в настоящее время занимает должность ассистента главного тренера.