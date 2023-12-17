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«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:39
«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон», который состоится 17 декабря 2023 года

«Вест Хэм»

«Железные» в турнирной таблице АПЛ занимают на сегодняшний день девятое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Вест Хэма». С разницей в один мяч «молотобойцы» взяли верх над «шпорами» в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии (2:1). В сухую, пропустив пару мячей, «железные» проиграли в гостях «Фулхэму» в игре следующего тура чемпионата Англии.

14 декабря в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» со счётом 2:0 выиграл у «Фрайбурга».

«Вулверхэмптон»

«Волки» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Вспомним несколько матчей «Вулверхэмптона» за последнее время. С разницей в один мяч «канониры» выиграли на своём поле у «бродяг» в матче 14-го тура чемпионата. С минимальным счётом «волки» дома обыграли «бордовых» из Бёрнли в игре следующего тура Премьер-лиги. Победный гол в матче забил нападающий Хи Чхан Хван.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «лесниками» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 2.15
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Вулверхэмптон» – 3.35
  • Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.70
  • Обе забьют — нет – 2.20
  • Обе забьют — да – 1.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
  • Три победы одержали «молотобойцы» в пяти последних матчах
  • За тот же период «бродяги» обыграли своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.15 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Вест Хэма». Свои три очка «железные» возьмут в будущей встрече. На своём поле «молотобойцы» обычно выигрывают у «волков» из Вулверхэмптона.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Вест Хэм
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:36
Тут всё указывает на победу хозяев поля - П1.
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