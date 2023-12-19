«Брест» – «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1703015376

вчера, 22:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Брест» – «Лорьян», который состоится 20 декабря 2023 года

«Брест»

«Пираты» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 занимают пятое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «красно-белых». Ничейным исходом завершилась домашняя игра со «Страсбургом» в рамках матча 12-го тура чемпионата Франции (1:1). С минимальным счётом «Брест» взял верх над «Мецем» на выезде в игре следующего тура Лиги 1. Победный гол в матче забил нападающий Жереми Ле Дордон.

На прошлых выходных в гостях «пираты» одержали победу над «канарейками» из Нанта со счётом 2:0/

«Лорьян»

«Мерлузовые» на данный момент находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «оранжевых» за последнее время. Два месяца «Лорьян» не радует победами своих поклонников. Ничью раскатали «мерлузовые» в гостях с «малышами» из Тулузы (1:1). В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «оранжевые» потерпели поражение в домашнем матче от «провансальцев» (2:4).

17 декабря со счётом 1:2 «Лорьян» проиграл дома «Страсбургу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 1.63

Ничья – 4.00

Победит «Лорьян» – 5.60

Победит «Брест» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 2.01

Тотал голов больше 2.5 – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только одну победу одержали «мерлузовые» в десяти крайних футбольных поединках

За такой же период «Брест» выиграл в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.63 на победу «Бреста». «Пираты» в матче прошлого тура смогли увезти три очка из Нанта, а «канарейки» находятся выше «оранжевых» в турнирной таблице Лиги 1.