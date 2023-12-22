«Тоттенхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Эвертон», который состоится 23 декабря 2023 года
«Тоттенхэм»
«Лилейно-белые» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на данный момент пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Тоттенхэма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Эвертоном». С разницей в один мяч «шпоры» проиграли дома «молотобойцам» в рамках матча 15-го тура Премьер-лиги (1:2). Уверенную победу одержали «лилейно-белые» в игре следующего тура над «Ньюкаслом» (4:1).
15 декабря со счётом 2:0 «Тоттенхэм» на выезде взял верх над «лесниками».
«Эвертон»
«Ириски» в турнирной таблице АПЛ находятся на шестнадцатой строчке после семнадцати туров текущего сезона. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «скаузеров» за последнее время. Со счётом 2:0 на своём поле «Эвертон» выиграл у «Челси» в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии. С таким же счётом в игре следующего тура «синие» взяли верх над «бордовыми» из Бёрнли.
19 декабря прервалась выигрышная серия «Эвертона». В четвертьфинале Кубка английской лиги после серии пенальти «синие» проиграли «Фулхэму».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.81
- Ничья – 4.20
- Победит «Эвертон» – 4.00
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.85
- Обе забьют — нет – 2.43
- Обе забьют — да – 1.54
- Тотал голов больше 3.5 – 2.29
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.60
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Четыре поражения потерпели «шпоры» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «ириски» проиграли своим соперникам в двух поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.81. На своём поле «шпоры» справятся с «ирисками». У «лилейно-белых» было больше времени на восстановление сил.