«Тоттенхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Эвертон», который состоится 23 декабря 2023 года

«Тоттенхэм»

«Лилейно-белые» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на данный момент пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Тоттенхэма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Эвертоном». С разницей в один мяч «шпоры» проиграли дома «молотобойцам» в рамках матча 15-го тура Премьер-лиги (1:2). Уверенную победу одержали «лилейно-белые» в игре следующего тура над «Ньюкаслом» (4:1).

15 декабря со счётом 2:0 «Тоттенхэм» на выезде взял верх над «лесниками».

«Эвертон»

«Ириски» в турнирной таблице АПЛ находятся на шестнадцатой строчке после семнадцати туров текущего сезона. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «скаузеров» за последнее время. Со счётом 2:0 на своём поле «Эвертон» выиграл у «Челси» в рамках матча 16-го тура чемпионата Англии. С таким же счётом в игре следующего тура «синие» взяли верх над «бордовыми» из Бёрнли.

19 декабря прервалась выигрышная серия «Эвертона». В четвертьфинале Кубка английской лиги после серии пенальти «синие» проиграли «Фулхэму».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.81

Ничья – 4.20

Победит «Эвертон» – 4.00

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.85

Обе забьют — нет – 2.43

Обе забьют — да – 1.54

Тотал голов больше 3.5 – 2.29

Тотал голов меньше 3.5 – 1.60

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «шпоры» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «ириски» проиграли своим соперникам в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.81. На своём поле «шпоры» справятся с «ирисками». У «лилейно-белых» было больше времени на восстановление сил.