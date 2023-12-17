В «Факеле» назвали задачу на сезон

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев озвучил задачу команды на сезон.
Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в Премьер-Лиге. Пока мы всего в четырёх очках от зоны стыков. Вся борьба ещё впереди.
После восемнадцати туров «Факел» занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.
И судьи оказывают неоценимую помощь особенно в последних матчах, на своём стадионе.
И судьи оказывают неоценимую помощь особенно в последних матчах, на своём стадионе.