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В «Факеле» назвали задачу на сезон

вчера, 15:18

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев озвучил задачу команды на сезон.

Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в Премьер-Лиге. Пока мы всего в четырёх очках от зоны стыков. Вся борьба ещё впереди.

После восемнадцати туров «Факел» занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:11
пусть всё получится, хорошая команда !
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:15
Доброго Здоровья Ангел!
И судьи оказывают неоценимую помощь особенно в последних матчах, на своём стадионе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Остаться будет трудно, но у Воронежа хорошие болелы. Они помогут...
Гость
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