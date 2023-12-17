В «Факеле» назвали задачу на сезон

Главный тренер «Факела» озвучил задачу команды на сезон.

Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в Премьер-Лиге. Пока мы всего в четырёх очках от зоны стыков. Вся борьба ещё впереди.