Бывший игрок ПСЖ предложил пари касательно матчей команды в 1/8 финала ЛЧ

Экс-игрок ПСЖ Омар да Фонсека предложил спор на выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Замечательный жребий. Великолепно. Выпал «Реал Сосьедад», и мы должны приложить максимум усилий.

Если мы не пройдем в следующий раунд, это будет профессиональным провалом. Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы не победим «Сосьедад», то я выступлю на телевидении полностью голым.