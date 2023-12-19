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Бывший игрок ПСЖ предложил пари касательно матчей команды в 1/8 финала ЛЧ

вчера, 11:43
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад13.02.2024 Не начался

Экс-игрок ПСЖ Омар да Фонсека предложил спор на выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Замечательный жребий. Великолепно. Выпал «Реал Сосьедад», и мы должны приложить максимум усилий.

Если мы не пройдем в следующий раунд, это будет профессиональным провалом. Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы не победим «Сосьедад», то я выступлю на телевидении полностью голым.

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Перевод с rmcsport.bfmtv.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:19
обманет же !
обещает голым, а выйдет в усах ... )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:25, ред.
Нравы толерантной Европы.Какая случится радость, когда мужики (коих бОльшая часть среди болельщиков) будет рассматривать голого мужика по телику...
pvdchgqc9y3j
pvdchgqc9y3j
вчера в 13:16
У него есть все шансы опростоволоситься. Единственное, что пугает, что у команды Иманьоля короткая скамейка и главное чтобы лидеры были здоровы и тогда Сосьедад точно даст серьезный бой Парижу.
Сосьедадовский прессинг куда то исчезнет, то да шансы Парижа возрастут в разы, но пока Сосьедад сейчас это тот же Ньюкасл, сороки тоже мегапрессингом задавали Париж
Nazi
Nazi
вчера в 13:15
Если б он был Моникой Белуччи, то я сам бы поболел за Сосьедад..
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:45
Хороший повод поболеть за Реал Сосьедад !
drug01
drug01
вчера в 12:19
Зачем спорить когда всё ясно!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:15
На OnlyFans выложит, значит) Если есть цель, то он к ней придёт)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:14
И за победу в этом конкурсе ему и вручат ЗМ-2024)
ОПС
ОПС
вчера в 12:13
Никто его не пустит на телевидение. А спорить вот так, на виду у всего мира не стоит. Это футбол и все может быть.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:07
Тогда это уже конкурс, а конкурсах сейчас побеждает, как все мы знаем - Месси....)))
shlomo
shlomo
вчера в 12:05
А это уже интересно.... а по всем каналам такое будут показывать...:)))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
Я желаю !!! Поскольку в этом случае с его задом вынесут на сцену и задницу Энрике !!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:00
Ага, будни эксгибициониста называется. Ещё нужно было добавить, "а, была не была, если ПСЖ пройдёт, я от радости тоже выступлю голым".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:45
А он не спросил, желаем ли мы видеть его голый зад?
Так дёшево ставит на кон в споре!
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