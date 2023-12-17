Судьба тен Хага решится на «Энфилде». Там МЮ проигрывал 0:7, последняя победа – в 2016-м

1702797475

вчера, 10:17

Тяжелейший выезд после вылета из ЛЧ .

О делах «Ливерпуля»

- Мерсисайдцам впервые за долгое время есть, за что бороться и что оберегать в Премьер-Лиге. Они наконец вернулись на 1-е место. Ждать пришлось 16 туров – и за этот период уже несколько раз менялся лидер чемпионата. Недавно дорогу на 1-ю строчку «Ливерпуль» открыл «Арсеналу» – тогда «красные» отобрали очки у «Ман Сити». Теперь Клопп дождался ошибки «канониров» и сам вышел в лидеры – лондонцы уступили «Астон Вилле», «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».

- Только вот плотность в таблице АПЛ феноменальная. «Пушкари» отстают от «Ливерпуля» на 1 балл. На 2 очка отстаёт «Вилла», «Сити» – в трёх баллах. Поэтому битва за лидерство ожесточённая. И она продолжается. Для «Ливерпуля» тем хуже, что этот период выпадает на тяжелейший отрезок календаря. Игры чемпионата – через два дня на третий, разбавляются другими турнирами. После МЮ предстоит ещё встреча с «Вест Хэмом» в Кубке Лиги и почти сразу – матч против «Арсенала». Вслед за «Бернли» – столкновение с «Ньюкаслом». И любая осечка на этой дистанции может обойтись дорого.

- В пользу игры с «Юнайтед» Клопп принёс в жертву заключительный тур Лиги Европы. Мерсисайдцы отправились в Брюссель играть с «Юнионом». Матч ничего не решал для «красных» – они уже гарантировали себе лидерство и прямую путёвку в 1/8 финала. Поэтому на выезд не поехали Салах, Трент, ван Дейк, а в старте не было Собослаи, Нуньеса, даже Гравенберха. Вышел полностью экспериментальный состав с молодыми воспитанниками – так что «Юнион» заслуженно выглядел острее (отдав при этом владение). В итоге хозяева забрали 3 очка.

- Даже при том, что своим лидерам Клопп выбил отдых, матч с «Юнайтед» будет непростым. Многие лидеры остаются в лазарете – Диогу Жота, Тьяго, МакАллистер, Робертсон. Для ротации недоступны Байчетич и Матип. Именно отсутствие последнего – наиболее острая проблема. Не потому, что это топ-защитник. А потому, что пространства для ротации в центре обороны у «Ливерпуля» нет. И ещё хуже, что сам Клопп не верит в возможность покупки центрбека зимой:

Подпишем ли центрального защитника в январе? Я так не думаю. Все стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Собослаи, Эндо, Гравенберх – Диас, Нуньес, Салах.

О делах «Манчестер Юнайтед»

- Для «Юнайтед» чуда в Лиге чемпионов не произошло. Перед игрой с «Баварией» был только один сценарий, при котором манкунианцы могли бы рассчитывать на путёвку в плей-офф. С немецким грандом надо было одерживать победу – плюс надеяться на ничью в игре «Копенгагена» и «Галатасарая». Не произошло ни того, ни другого. «Баварцы» при очевидной разнице в классе ограничились минимальной победой в гостях – на 71-й минуте отличился Коман. На второй строчке оказался «Копенгаген» – «львы» обыграли турков.

- О потенциальной отставке Эрика тен Хага говорят уже давно – и после вылета из ЛЧ , казалось, последуют действия. Пока инсайды ограничиваются требованиями о продаже игроков. Сообщается, что в клубе недовольны, что недополучат 28 миллионов фунтов после вылета – теперь, чтобы сэкономить, собираются продать Джейдона Санчо, Донни ван де Бека, Каземиро, Рафаэля Варана и Антони Марсьяля. При этом замену ушедшим могут не привезти – тратиться «красные дьяволы» не хотят.

- Условия по трансферам больше напоминают полумеры. У голландского менеджера исчезла всякая химия с составом, даже награда лучшему тренеру по итогам ноября в АПЛ выглядит нелепо. Да, МЮ одержал в тех трёх матчах 3 победы с общим счётом 5:0. Но соперники – «Фулхэм», «Лутон» и «Эвертон». Тем временем с «Копенгагеном» и «Галатасараем» был провал. Да и в чемпионате, к слову, прогресс быстро закончился, случилось поражение от «Ньюкасла», а после победы над «Челси» – кошмарные 0:3 от «Борнмута».

- Удивительно, как при таких результатах «Юнайтед» остаются в борьбе за топ-5 – идут на 7-м месте, отстают от «Тоттенхэма» на 6 баллов, на 7 – от «Сити». Это скорее потому, что сами «шпоры» в кризисе (до разгромных 4:1 с «Ньюкаслом» – 5 матчей без побед). Плюс ниже плотность ещё выше. На расстоянии одной победы от «Юнайтед» – «Ньюкасл», «Брайтон» и «Вест Хэм».

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Онана – Шоу, Варан, Магуайр, Ван-Биссака – Амрабат, МакТоминэй – Гарначо, Фернандеш, Антони – Хёйлунд.

О противостоянии

- «Юнайтед» предстоит тяжелейший выезд не только из-за ужасного состояния команды. На «Энфилде» они не обыгрывали «Ливерпуль» с 2016 года – тогда тренировал манкунианцев Жозе Моуриньо, а автором победного гола стал Уэйн Руни. Такой олдскул!

- Команды точно сыграют в открытый футбол – в 7 последних играх они забивали больше двух мячей на двоих. При этом 4 из них завершались с разницей в 3 и более гола.

- У «красных дьяволов» может даже развиться комплекс – в прошлый раз они уступили мерсисайдцам 0:7!