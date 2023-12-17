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Судьба тен Хага решится на «Энфилде». Там МЮ проигрывал 0:7, последняя победа – в 2016-м

вчера, 10:17
Ливерпуль - МЮ

Тяжелейший выезд после вылета из ЛЧ.

О делах «Ливерпуля»

- Мерсисайдцам впервые за долгое время есть, за что бороться и что оберегать в Премьер-Лиге. Они наконец вернулись на 1-е место. Ждать пришлось 16 туров – и за этот период уже несколько раз менялся лидер чемпионата. Недавно дорогу на 1-ю строчку «Ливерпуль» открыл «Арсеналу» – тогда «красные» отобрали очки у «Ман Сити». Теперь Клопп дождался ошибки «канониров» и сам вышел в лидеры – лондонцы уступили «Астон Вилле», «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».

- Только вот плотность в таблице АПЛ феноменальная. «Пушкари» отстают от «Ливерпуля» на 1 балл. На 2 очка отстаёт «Вилла», «Сити» – в трёх баллах. Поэтому битва за лидерство ожесточённая. И она продолжается. Для «Ливерпуля» тем хуже, что этот период выпадает на тяжелейший отрезок календаря. Игры чемпионата – через два дня на третий, разбавляются другими турнирами. После МЮ предстоит ещё встреча с «Вест Хэмом» в Кубке Лиги и почти сразу – матч против «Арсенала». Вслед за «Бернли» – столкновение с «Ньюкаслом». И любая осечка на этой дистанции может обойтись дорого.

- В пользу игры с «Юнайтед» Клопп принёс в жертву заключительный тур Лиги Европы. Мерсисайдцы отправились в Брюссель играть с «Юнионом». Матч ничего не решал для «красных» – они уже гарантировали себе лидерство и прямую путёвку в 1/8 финала. Поэтому на выезд не поехали Салах, Трент, ван Дейк, а в старте не было Собослаи, Нуньеса, даже Гравенберха. Вышел полностью экспериментальный состав с молодыми воспитанниками – так что «Юнион» заслуженно выглядел острее (отдав при этом владение). В итоге хозяева забрали 3 очка.

- Даже при том, что своим лидерам Клопп выбил отдых, матч с «Юнайтед» будет непростым. Многие лидеры остаются в лазарете – Диогу Жота, Тьяго, МакАллистер, Робертсон. Для ротации недоступны Байчетич и Матип. Именно отсутствие последнего – наиболее острая проблема. Не потому, что это топ-защитник. А потому, что пространства для ротации в центре обороны у «Ливерпуля» нет. И ещё хуже, что сам Клопп не верит в возможность покупки центрбека зимой:

Подпишем ли центрального защитника в январе? Я так не думаю. Все стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать своего топового центрального защитника.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Собослаи, Эндо, Гравенберх – Диас, Нуньес, Салах.

О делах «Манчестер Юнайтед»

- Для «Юнайтед» чуда в Лиге чемпионов не произошло. Перед игрой с «Баварией» был только один сценарий, при котором манкунианцы могли бы рассчитывать на путёвку в плей-офф. С немецким грандом надо было одерживать победу – плюс надеяться на ничью в игре «Копенгагена» и «Галатасарая». Не произошло ни того, ни другого. «Баварцы» при очевидной разнице в классе ограничились минимальной победой в гостях – на 71-й минуте отличился Коман. На второй строчке оказался «Копенгаген» – «львы» обыграли турков.

- О потенциальной отставке Эрика тен Хага говорят уже давно – и после вылета из ЛЧ, казалось, последуют действия. Пока инсайды ограничиваются требованиями о продаже игроков. Сообщается, что в клубе недовольны, что недополучат 28 миллионов фунтов после вылета – теперь, чтобы сэкономить, собираются продать Джейдона Санчо, Донни ван де Бека, Каземиро, Рафаэля Варана и Антони Марсьяля. При этом замену ушедшим могут не привезти – тратиться «красные дьяволы» не хотят.

- Условия по трансферам больше напоминают полумеры. У голландского менеджера исчезла всякая химия с составом, даже награда лучшему тренеру по итогам ноября в АПЛ выглядит нелепо. Да, МЮ одержал в тех трёх матчах 3 победы с общим счётом 5:0. Но соперники – «Фулхэм», «Лутон» и «Эвертон». Тем временем с «Копенгагеном» и «Галатасараем» был провал. Да и в чемпионате, к слову, прогресс быстро закончился, случилось поражение от «Ньюкасла», а после победы над «Челси» – кошмарные 0:3 от «Борнмута».

- Удивительно, как при таких результатах «Юнайтед» остаются в борьбе за топ-5 – идут на 7-м месте, отстают от «Тоттенхэма» на 6 баллов, на 7 – от «Сити». Это скорее потому, что сами «шпоры» в кризисе (до разгромных 4:1 с «Ньюкаслом» – 5 матчей без побед). Плюс ниже плотность ещё выше. На расстоянии одной победы от «Юнайтед» – «Ньюкасл», «Брайтон» и «Вест Хэм».

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Онана – Шоу, Варан, Магуайр, Ван-Биссака – Амрабат, МакТоминэй – Гарначо, Фернандеш, Антони – Хёйлунд.

О противостоянии

- «Юнайтед» предстоит тяжелейший выезд не только из-за ужасного состояния команды. На «Энфилде» они не обыгрывали «Ливерпуль» с 2016 года – тогда тренировал манкунианцев Жозе Моуриньо, а автором победного гола стал Уэйн Руни. Такой олдскул!

- Команды точно сыграют в открытый футбол – в 7 последних играх они забивали больше двух мячей на двоих. При этом 4 из них завершались с разницей в 3 и более гола.

- У «красных дьяволов» может даже развиться комплекс – в прошлый раз они уступили мерсисайдцам 0:7!

Прогноз Soccer.ru: в домашних стенах «Ливерпуль» силён и мотивирован – нужно удержать лидерство и подтвердить претензии в поединке с «Арсеналом». МЮ не сможет навязать сопротивление.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 18:42
Надеюсь Ливерпуль уверенно победит. Например 3-0
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:24, ред.
Ливерпуль будет мотивирован, так как МС потерял очки и нужно будет увеличивать отрыв. К тому же Ливерпуль не одинок, есть Арсенал.
Но было пару раз когда в нужный момент Ливерпуль не забирал 3 очка, поэтому надеюсь Ливерпуль победит, а манкам ничего этот матч не принесёт. В целом картина у манков печальная, локально им радоваться не имеет смысла.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:15, ред.
Маловероятно, что Тен Хага уволят даже если будет поражение. Вы скажите принципиальный соперник, а на протяжении нынешнего сезона у МЮ все было принципиально и все Тен Хаг провалил и ведь его не уволили. А если будет ничья, то манки подумают что все наладится, точно также как они надеялись обыграть Баварию, а Копенгаген и Галатасарай сыграют вничью.

Сами они ничего не сделают, нужно "кнутом" выгонять Тен Хага, они хотят чтобы все сделали за них - обстоятельства, календарь, жребий, удача. Наивно полагать, что только за счёт удачи им что-то светит и при стечение обстоятельств, а везёт тому кто везёт или везёт сильнейшему. Манки абсолютно не заслужили удачи, так как они не стремились к ней.

Есть ощущение, что у манков повысилось эго, так как постоянно слышны фразы - великий клуб, клуб за который болеют 500 миллионов любителей футбола, клуб который приравнен к религии и т.д. Вы не подумайте про Реал, Баварию, Барселону и Ливерпуль.

А вот им так просто с неба упадёт и вот они вместе с физруком продолжают на что-то надеяться. А когда мы говорим про тренеров и игроков, то они также равняются на Реал и Баварию, будто тренер который переходит в Реал и Баварию однозначно может перейти в МЮ. Точно также про игроков. Будто они оторваны от реальности.

Обычно когда увольняют тренеров, идут слухи о том, что например Конте готов возглавить МЮ и владельцы МЮ дают несколько матчей для испытания действующему тренеру и если происходит провал его меняют, так как уже есть тренер который готов заменить его. А у МЮ и слухов нет. Тем более Конте к примеру будет ставить условия при переходе, например 150-200 млн на трансферы или полный контроль над трансферами как было в Челси когда он собирался возглавить Челси. А МЮ сейчас не готов завлечь топ тренеров.

И сейчас ситуация дошла до того, что у МЮ просто нет денег на увольнение Тен Хага, к этому процессу МЮ пришёл не при Тен Хаге, а шёл несколько лет после ухода Фергюсона с поста босса МЮ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:10
Почему то многие уверены в лёгкой победе Ливерпуля в сегодняшнем матче. Но если будет другой результат или серьезная борьба со стороны МЮ, то будет другой резонанс . И тен Хаг и дальше будет "радовать" своим присутствием на тренерском посту в МЮ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:39
Самое ужасное, что его могут снова не уволить, даже если крупно проиграют. Положа руку на сердце, если уж проиграем сегодня, то желательно чтоб крупно и вдребезги. Чтоб сомнений в увольнении Тен Хага не было, чтоб его выгнали прям с конференции.
А если уж выиграем, то хорошо тоже. Но агония продолжится.
Лишь бы не проигрыш в один мяч. Чтоб не было на пресс-конференции этих шарлатанских общих фраз:

- Мы играли хорошо, нам немного не повезло. Не попади мы в штангу. Сказались травмы топовых игроков - Магуайера и Марсиаля...))
Сегодня я горжусь командой и игроками. Я вижу то направление в котором нам надо продолжать работать...

Блин, чуть не стошнило, пока это писал. Но он реально постоянно этот бред несёт.
Гость
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