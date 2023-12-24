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«Хаддерсфилд» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:17
«Хаддерсфилд» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Хаддерсфилд» – «Блэкберн», который состоится 26 декабря 2023 года

«Хаддерсфилд»

Двадцать первое место занимают «терьеры» в турнирной таблице чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Хаддерсфилда». В рамках матча 21-го тура Чемпион Лиги «бело-синие» проиграли дома «Престону» с разницей в пару мячей в рамках матча 21-го тура чемпионата (1:3). Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Миллуоллом» в позапрошлом туре Чемпионшипа (1:1).

23 декабря со счётом 0:2 на выезде «Хаддерсфилд» проиграл «Норвичу».

«Блэкберн»

«Бродяги» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «риверсайдцев» за последнее время. С разницей в один мяч «Блэкберн» дома взял верх над «зарянками» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Пропустив четыре гола, в сухую «сине-белые» проиграли «Саутгемптону» в игре следующего тура.

Со счётом 2:1 «Уотфорд» на выезде взял верх над «бродягами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хаддерсфилд» – 3.20
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Блэкберн» – 2.12
  • Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 3.50
  • Обе забьют — нет – 2.29
  • Обе забьют — да – 1.55
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.64
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.17

Статистика

  • Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних
  • В двух матчах из пяти крайних «терьеры» проиграли своим соперникам
  • За тот же период «бродяги» уступили своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.64 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что с большой долей вероятности в предстоящем матче мы увидим не меньше трёх голов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Блэкберн
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
Команды играют между собой весьма результативно - ОЗ+ 2,5.
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