«Кортрейк» – «Гент»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Кортрейк» – «Гент», который состоится 26 декабря 2023 года
«Кортрейк»
«Красные» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на сегодняшний день последнюю строчку. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Кортрейка». В четырёх матчах к ряду «красные» проиграли своим соперникам. Дома с разницей в один мяч команда потерпела поражение от клуба «Вестерло» в матче 17-го тура Лиги Жюпиле (1:2). В сухую, пропустив четыре гола, «красные» уступили на выезде «Генку» в позапрошлом туре чемпионата.
20 декабря со счётом 0:3 «Кортрейк» проиграл в гостях команде «Серкль Брюгге»/
«Гент»
«Буйволы» на данный момент в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на третьем месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Гента» за последнее время. С разницей в пару мячей «сине-белые» проиграли в гостях команде «Маккаби» из Тель-Авива в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций (1:3). В сухую, пропустив два гола, «Гент» проиграл в гостях «Брюгге» в позапрошлом туре чемпионата Бельгии.
21 декабря со счётом 4:0 «Гент» выиграл дома у клуба «Хеверли Лувен».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кортрейк» – 7.60
- Ничья – 5.20
- Победит «Гент» – 1.37
- Победит «Гент» с форой -1.5 – 1.99
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.81
- Тотал голов больше 2.5 – 1.54
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.43
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только одну победу одержали «красные» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «буйволы» выиграли в пяти футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.99 на победу «Гента» с форой -1.5 мяча за игру. Гости в будущей встрече одержат уверенную победу над «красными» из Кортрейка.