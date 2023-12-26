Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Кортрейк» – «Гент»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:52
«Кортрейк» – «Гент»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Кортрейк» – «Гент», который состоится 26 декабря 2023 года

«Кортрейк»

«Красные» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на сегодняшний день последнюю строчку. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Кортрейка». В четырёх матчах к ряду «красные» проиграли своим соперникам. Дома с разницей в один мяч команда потерпела поражение от клуба «Вестерло» в матче 17-го тура Лиги Жюпиле (1:2). В сухую, пропустив четыре гола, «красные» уступили на выезде «Генку» в позапрошлом туре чемпионата.

20 декабря со счётом 0:3 «Кортрейк» проиграл в гостях команде «Серкль Брюгге»/

«Гент»

«Буйволы» на данный момент в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на третьем месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Гента» за последнее время. С разницей в пару мячей «сине-белые» проиграли в гостях команде «Маккаби» из Тель-Авива в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций (1:3). В сухую, пропустив два гола, «Гент» проиграл в гостях «Брюгге» в позапрошлом туре чемпионата Бельгии.

21 декабря со счётом 4:0 «Гент» выиграл дома у клуба «Хеверли Лувен».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кортрейк» – 7.60
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Гент» – 1.37
  • Победит «Гент» с форой -1.5 – 1.99
  • Обе забьют — нет – 2.00
  • Обе забьют — да – 1.81
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.54
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.43

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Только одну победу одержали «красные» в десяти крайних матчах
  • За аналогичный период «буйволы» выиграли в пяти футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.99 на победу «Гента» с форой -1.5 мяча за игру. Гости в будущей встрече одержат уверенную победу над «красными» из Кортрейка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Гент
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:06
Явный фаворит в этой встрече конечно ЖЕ гости - П2 +ИТБ2 (1,5).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 