«Кортрейк» – «Гент»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Кортрейк» – «Гент», который состоится 26 декабря 2023 года

«Кортрейк»

«Красные» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на сегодняшний день последнюю строчку. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Кортрейка». В четырёх матчах к ряду «красные» проиграли своим соперникам. Дома с разницей в один мяч команда потерпела поражение от клуба «Вестерло» в матче 17-го тура Лиги Жюпиле (1:2). В сухую, пропустив четыре гола, «красные» уступили на выезде «Генку» в позапрошлом туре чемпионата.

20 декабря со счётом 0:3 «Кортрейк» проиграл в гостях команде «Серкль Брюгге»/

«Гент»

«Буйволы» на данный момент в турнирной таблице Лиги Жюпиле находятся на третьем месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Гента» за последнее время. С разницей в пару мячей «сине-белые» проиграли в гостях команде «Маккаби» из Тель-Авива в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций (1:3). В сухую, пропустив два гола, «Гент» проиграл в гостях «Брюгге» в позапрошлом туре чемпионата Бельгии.

21 декабря со счётом 4:0 «Гент» выиграл дома у клуба «Хеверли Лувен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кортрейк» – 7.60

Ничья – 5.20

Победит «Гент» – 1.37

Победит «Гент» с форой -1.5 – 1.99

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 – 2.43

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «красные» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «буйволы» выиграли в пяти футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.99 на победу «Гента» с форой -1.5 мяча за игру. Гости в будущей встрече одержат уверенную победу над «красными» из Кортрейка.