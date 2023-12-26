«Рейнджерс» – «Росс Каунти»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Росс Каунти», который состоится 27 декабря 2023 года

«Рейнджерс»

«Плюшевые мишки» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Рейнджерса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «оленями». Выигрышная серия «светло-синих» насчитывает семь матчей к ряду. С минимальным счётом «плюшевые мишки» обыграли дома команду «Абердин» в финальном матче Кубка шотландской лиги. В сухую, забив пару мячей, «джерсы» одержали победу «Сент-Джонстоном» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «светло-синие» взяли верх над «Мотеруэллом».

«Росс Каунти»

«Олени» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды «Росс Каунти» за последнее время. В рамках матча 16-го тура чемпионата Шотландии «олени» взяли верх над «Мотеруэллом» со счётом 3:0. В сухую, пропустив пару голов, «Росс Каунти» проиграл в гостях «Сент-Миррену» в игре следующего тура Премьер-лиги.

С минимальным счётом «олени» на своём поле проиграли команде «Данди».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 1.16

Ничья – 7.40

Победит «Росс Каунти» – 15.00

Победит «Рейнджерс» с форой -1.5 – 1.49

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 3.5 – 2.17

Тотал голов меньше 3.5 – 1.64

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В восьми матчах из десяти последних «плюшевые мишки» обыграли своих соперников

За аналогичный период «олени» одержали две победы.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.49 на победу «Рейнджерса» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, «светло-синие» обыграют «оленей». Терять очки «плюшевым мишкам» нельзя в матчах с аутсайдерами. «Рейнджерсу» необходимо догонять основного конкурента. «Селтик» пока возглавляет турнирную таблицу.