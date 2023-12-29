«Каса Пия» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Каса Пия» – «Брага», который состоится 30 декабря 2023 года

«Каса Пия»

«Гуси» на текущий момент находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «казапийцев». В рамках матча 12-го тура Примейра-лиги с минимальным счётом «Каса Пия» выиграла у команды «Портимоненси». С разницей в пару мячей «Порту» обыграло «гусей» в игре следующего тура чемпионата Португалии.

17 декабря со счётом 3:1 «Каса Пия» взяла верх над «Шавишем».

«Брага»

«Брага» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимает четвёртое место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков команды за последнее время. Со счётом 2:0 «Наполи» выиграл у «оружейников» на своём поле в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С минимальным счётом «Бенфика» взяла верх над «Брагой» в гостях в 14-ом туре чемпионата.

22 декабря со счётом 3:1 «оружейники» одержали победу над клубом «Насьонал» в 3-ем туре Кубка португальской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Каса Пия» – 5.20

Ничья – 4.00

Победит «Брага» – 1.63

Победит «Брага» с форой -1.5 – 2.59

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти «гуси» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «Брага» выиграла у своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу команды «Брага» с коэффициентом 1.63. «Оружейникам» уже доводилось выигрывать у «гусей» в гостях. Будущая встреча не станет исключением.