«Портимоненсе» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Портимоненсе» – «Спортинг», который состоится 30 декабря 2023 года

«Портимоненсе»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на сегодняшний день тринадцатую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «Портимоненсе», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «Спортингом». В 12-ом туре Примейра-лиги с минимальным счётом «чёрно-белые» уступили клубу «Каса Пия». Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура чемпионата с «Фамаликаном» (1:1).

17 декабря со счётом 2:5 «Портимоненсе» проиграло в гостях клубу «Морейренси».

«Спортинг»

«Зелёно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды из Лиссабона за последнее время. В сухую, забив три гола, «Спортинг» выиграл дома австрийскую команду «Штурм» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Со счётом 2:0 на своём поле «львы» одержали победу над «Порту» в позапрошлом туре чемпионата Португалии.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «зелёно-белые» обыграли «Тонделу» в 3-ем туре Кубка португальской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Портимоненсе» – 8.60

Ничья – 5.60

Победит «Спортинг» – 1.32

Победит «Спортинг» с форой -1.5 – 1.88

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 3.5 – 2.31

Тотал голов меньше 3.5 – 1.59

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «чёрно-белые» в пяти последних матчах

За тот же период «львы» взяли верх над своими соперниками в четырёх встречах.

Прогноз

«Зелёно-белым» нельзя расслабляться. Сразу несколько команд сражаются за первую строчку турнирной таблицы со «львами». Компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.88 на победу команды «Спортинг» с форой -1.5 гола за матч.