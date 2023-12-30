«Лидс Юнайтед» – «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» – «Бирмингем», который состоится 1 января 2024 года
«Лидс Юнайтед»
«Павлины» в турнирной таблице чемпионата занимают на сегодняшний день четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Лидса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Бирмингемом». Поразив четыре раза ворота оппонента, «белые» выиграли в сухую у клуба «Ипсвич Таун» в рамках матча 23-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «Престон» одержал дома победу над «Лидсом» в игре следующего тура.
29 декабря с минимальным счётом «Вест Бромвич» взял верх над «павлинами».
«Бирмингем»
«Синие» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на двадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Бирмингема» за последнее время. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Плимутом» (3:3). С разницей в пару мячей «синие» проиграли дома команде «Сток Сити» в рамках матча позапрошлого тура Чемпион Лиги.
Нулевую ничью раскатал «Бирмингем» с «зарянками» из Бристоля.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс Юнайтед» – 1.24
- Ничья – 6.20
- Победит «Бирмингем» – 11.00
- Победит «Лидс Юнайтед» с форой -1.5 – 1.67
- Обе забьют — нет – 1.71
- Обе забьют — да – 2.06
- Тотал голов больше 3.5 – 2.28
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.58
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
- В пяти последних матчах «павлины» потерпели три поражения
- В двух встречах за аналогичный период «синие» проиграли.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Лидса» с форой -1.5 мяча за игру с коэффициентом 1.67. С разницей в пару голов «белые» обыграют в будущей встрече «синих» из Бирмингема.