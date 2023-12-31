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«Плимут» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:37
«Плимут» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Плимут» – «Уотфорд», который состоится 1 января 2024 года

«Плимут»

Восемнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата занимает «Плимут». Освежим в памяти в результаты недавних матчей с участием «Плимута», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Уотфордом». Результативную ничью раскатали в рамках матча 23-го тура чемпионата «пилигримы» с «Бирмингемом» (3:3). Ничейным исходом также завершилась выездная игра с «Кардиффом» (2:2).

29 декабря со счётом 1:2 «Зелёная армия» проиграла «святым» из Саутгемптона.

«Уотфорд»

«Шершни» из Уотфорда в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на десятом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «золотых мальчиков» за последнее время. С разницей в один мяч «Жёлтая армия» в гостях выиграла у «Блэкберна» в рамках матча 23-го тура чемпионата (1:2). «Бристоль Сити» со счётом 4:1 одержал победу над «шершнями» в игре следующего тура Чемпионшипа.

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Сток Сити» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Плимут» – 2.95
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Уотфорд» – 2.24
  • Победит «Уотфорд» с форой -1.5 – 3.80
  • Обе забьют — нет – 2.32
  • Обе забьют — да – 1.54
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.64
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.17

Статистика

  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • Одно поражение потерпели «пилигримы» в пяти крайних матчах
  • В двух встречах из пяти последних «шершни» проиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 голов за игру с коэффициентом 2.17. Обычно личные встречи данных команд на футбольном поле не отличаются высокой результативностью. Доверимся статистике очных матчей при прогнозировании исхода будущей игры.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Уотфорд
Все комментарии
Накир
Накир
вчера в 16:15
Думаю что нас ожидает закрытый футбол в исполнении обоих команд. Поэтому не жду результативной игры.
Гость
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