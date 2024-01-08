Сенегал – Нигер: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Сенегал – Нигер, который состоится 8 января 2024 года

Сенегал

«Львы Теранги» в международном рейтинге ФИФА находятся на двадцатой строчке. Предлагаем вспомнить недавние футбольные поединки с участием подопечных Алиу Сиссе, чтобы оценить шансы сенегальской сборной в предстоящем матче с национальной командой Нигера. В товарищеской встрече с минимальным счётом сенегальцы обыграли сборную Камеруна. Мане забил победный гол в матче, реализовав одиннадцатиметровый. В рамках матча 1-го тура группового раунда квалификации на ЧМ «Львы Теранги» разгромили в сухую национальную команду Южного Судана (4:0).

21 ноября нулевую ничью раскатали сенегальцы во 2-ом туре со сборной Того.

Нигер

«Сахарские газели» на данный момент в мировом рейтинге ФИФА занимают 129-е место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием национальной команды Нигера. В товарищеской встрече со счётом 1:1 вничью сыграли «Мены» со сборной Ливии. С минимальным счётом на своём поле национальная команда Нигера уступила танзанийской сборной в рамках матча первого тура квалификации на чемпионат мира.

Во 2-ом туре «Сахарские газели» взяли верх над замбийской сборной со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит Сенегал – 1.12

Ничья – 8.60

Победит Нигер – 23.00

Победит Сенегал с форой -1.5 гола – 1.42

Тотал голов больше 3.5 – 2.38

Тотал голов меньше 3.5 – 1.56

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только в одной встрече из пяти последних сенегальцы уступили

За аналогичный период «Сахарские газели» проиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей товарищеской встрече ставку предлагает сделать на победу сборной Сенегала с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.42. «Львы Теранги» без особых трудностей одержат победу над сборной Нигера. В трёх крайних матчах национальная команда Сенегала не пропустила ни одного года от своих соперников.