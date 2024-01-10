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«Твенте» – АЗ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:17
«Твенте» – АЗ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Твенте» – АЗ, который состоится 13 января 2024 года

«Твенте»

«Тюккерс» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимает на данный момент третье место. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «красно-белыми» из Алкмара. В пяти матчах к ряду «Твенте» не уступает своим соперникам. Ничейным исходом на выезде завершилась игра 16-го тура Эредивизи со «Спартой» (2:2). С минимальным счётом в товарищеской встрече «Гордость Востока» выиграла у испанской команды «Эльденсе».

На прошлых выходных «Тюккерс» раскатал ничью с «Оснабрюком» (2:2).

АЗ

«Алкмар Занстрек» находится на одну строчку ниже «Твенте» в турнирной таблице Эредивизи. Освежим в памяти результаты нескольких матчей команды за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, «сырные фермеры» потерпели поражение на своём поле от ПСВ в рамках матча 16-го тура чемпионата Нидерландов. После дополнительного времени АЗ одержал победу над «Харденбергом» (3:2).

6 января ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Твенте» – 2.15
  • Ничья – 3.40
  • Победит АЗ – 3.20
  • Победит «Твенте» с форой -1.5 гола – 3.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.84
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти последних матчей в трёх «Тюккерс» обыграл своих оппонентов
  • За аналогичный период «Алкмар Занстрек» выиграл у своих соперников в двух встречах.

Прогноз

В крайней очной встрече «Твенте» выиграло у «Алкмара» на своём поле. С коэффициентом 2.15 компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке также сделать ставку на победу команды «Твенте».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Твенте
Все комментарии
pm9e5cu99jgm
pm9e5cu99jgm
вчера в 22:13
Думаю что нас ждет матч с обилием голов от обоих команд.
Гость
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