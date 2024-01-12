Чемпионат мира-30: вратарь Педро Бенитес из сборной Парагвая ставит рекорды

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вчера, 20:44

На первом чемпионате мира какие только статистические показатели не были достигнуты в истории Кубка мира. Вот и по вратарям есть о ком рассказать.

Самый первый матч на «ноль» был сыгран на Кубке мира в самый же первый день турнира. В матче 13 июля 1930 г. между США и Бельгией (в одно время с матчем открытия Франция — Мексика) вратарь сборной США Джеймс Дуглас отстоял на «ноль», записав первый «клиншит» (clean sheet, чистый лист) в истории Кубка мира. Он же стал и первым, кто сохранил свои ворота в неприкосновенности и во втором матче 17 июля против сборной Парагвая. Правда, в третьем матче, но уже в полуфинале, Дуглас напропускал изрядно, целых 6 голов от игроков Аргентины.

Кстати, с двумя клиншитами турнир закончили ещё два вратаря: Роберто Кортес (Чили) также был «сухим» в первых двух матчах против Мексики и Франции; Энрике Бальестреро (Уругвай) держал свои ворота на замке в двух матчах группового этапа против Перу и Румынии.

20 июля 1930 г. вошло в историю Кубка мира как день вратарских «сухарей». В тот день проводились заключительные матчи группового этапа в чётных группах.

В гр.2 играли Бразилия и Боливия, проигравшие в первом туре. В гр.4 встречались Парагвай и Бельгия, также не набравшие очков в первых матчах.

Эти группы состояли всего из 3 команд, поэтому сыграно в этих группах было всего по две игры до этого. Все 4 матча в этих группах до 20 июля проводились на стадионе Парк Сентраль. А вот 20 числа обе игры состоялись на главном стадионе турнира, на Сентенарио.

В 13-00 20 июля состоялся матч Бразилия — Боливия. А в 15-00 играли Парагвай — Бельгия.

Бразильцы легко выиграли 4:0. В воротах победителей стоял 21-летний Освальдо Веллозо. Вы можете встретить написание его фамилии на русском и как Веллозу, и как Веллосо, и даже Веллошу.

Бразильцам в турнирном плане игра уже ничего не давала, Югославия ещё 17 июля вышла в полуфинал из этой группы. Посему в составе появились резервисты.

Именно резервным и был вратарь из Флуминенсе Веллозо. Его фото легко можно найти в интернете, да и в любом издании про сборную Бразилии тех лет.

Освальдо Веллозо де Баррос — единственный бразильский вратарь, кто сыграл только в одном матче на турнире Кубка мира и не пропустил гола. Сразу оговорюсь — единственный из тех, кто отыграл не менее 90 минут в том матче. Так как есть ещё два бразильских кипера, которые как бы и подпадают под критерий одного и «сухого» матча, но они выходили на замену на 8-10 минут в концовках, это было уже в 21 веке.

Вот так перед ЧМ -30 был представлен в газетах Веллозо:

Или вот так он выглядел в матче с Боливией:

Кстати, матч Бразилия — Боливия оказался и первым в истории мундилей, когда одной из команд пришлось играть не в своих футболках. Первые 8 минут обе команды играли в белых футболках. Затем боливийцы переоделись в небесно-голубую форму уругвайской сборной, тогда ещё никаких эмблем и тем более звёзд на той форме у уругвайцев не было.

Победа 20 июля 1930 г. над Боливией (4:0) — это самая первая победа сборной Бразилии на чемпионатах мира. Потом будет масса прекрасных матчей и великих побед. Но первая была на первом же турнире Кубка мира. Просто победа, для реноме.

Между прочим, следующая победа сборной Бразилии на мундиалях была только через турнир, в 1938 году.

И совсем иное дело у сборной Парагвая.

У них победы на чемпионатах мира на вес золота, штучный товар.

20 июля 1930 г. Парагвай минимально переиграл Бельгию. Это веха в истории парагвайского футбола, первая победа. Следующая их победа состоялась только через 28 лет, на ЧМ -58 против Шотландии. И ещё через 28 лет после той второй победы — пришла и третья, на ЧМ -86 в матче с Ираком. С 1998 г. Парагвай неизменно играл в финальной части, на 4 мундиалях подряд, и на каждом было по одной победе в игровое время, плюс одна в серии пенальти. Но это уже другая история.

А на ЧМ -30 соавтором первой победы стал вратарь Педро Бенитес, 29 лет. Он был тогда игроком парагвайского клуба Либертад.

Из всех парагвайских вратарей на чемпионатах мира Педро Бенитес остаётся единственным, кто не пропустил на турнире ни одного гола. Но и сыграл он только в одном матче.

Самое известное фото его в матче против Бельгии на ЧМ -30 является обложкой данной статьи:

К этому фото есть устоявшаяся подпись:

Педро Бенитес (Парагвай) забирает мяч у Теодора Наувенса (Бельгия). Подпись эту сделал уругваец Гарридо.

Его «творчество» с подписями к фото мы уже рассматривали в статье о другом парагвайском вратаре на ЧМ -30 Модесто Денис.

Но тут недоверия к подписи — в части парагвайских игроков — и быть не может. Вратарь есть вратарь, кто ещё на фото в полосатой футболке — нам не сообщали. Про бельгийца пока сказать ничего не могу.

Есть также общекомандное фото Парагвая перед этим матчем.

Вот это фото:

Если увидите в сети это фото, да ещё с подписью на коричневом фоне — закройте глаза, не вздумайте вникать!

Та подпись с именами также «творение» уругвайца Гарридо в издании IFFHS , один в один просто переведённая на русский язык. Никто не проверял правильность и соответствие.

Пришлось вникнуть и проверить. В подписи к фото сборной Парагвая перед матчем с США у Гарридо аж у 8 футболистов имена НЕ СООТВЕТСТВУЮТ действительности! Всё имена перепутаны, не только у вратаря.

И вы думаете, что к фото перед матчем с Бельгией он (Гарридо) указал все имена правильно? Как бы не так, с четырьмя именами так и не справился уругваец.

Вратаря он снова не нашёл на фото, и «отправил» того аж сидеть в нижнем ряду. Короче, не читайте эти подписи.

Будем всё исправлять, персонально каждого назовём и покажем. Но не сегодня.

Сейчас в фокусе внимания только вратарь сборной Парагвая.

Если вы читали предыдущую статью про Модесто Денис, то, наверняка знаете по какой детали «костюма» был вычислен вратарь на фото перед матчем с американцами.

Да, по свитеру с высоким горлом. В Южной Америке в это время года зима. А Монтевидео вообще находится в скверном с точки зрения погоды месте, особенно не в сезон. А сезон у них как раз сейчас, в декабре-январе. А в июле 1930 г. и снег был и холод. Вратарь ведь не бегает по полю, поэтому свитер с горлом ему просто необходим для согрева «в такую шальную погоду».

Сейчас вы уже быстро задействовали зум и нашли, у кого этот свитер. Это хорошо, это без проблем. Качество фото, конечно, не сравнить с тем, что было в матче с США . Но другие ещё хуже.

Тут нюанс в другом.

Если вы поищете в сети топ самых низкорослых вратарей мира, то скорее всего в любом из рейтингов «самым» (на высшем уровне, конечно, игравших за свои сборные) — самым низеньким с ростом 166 см будет Педро Бенитес (Парагвай). И уже знакомое вам фото будет или иное, на котором лица кипера тоже не будет.

Для того, чтобы визуально хотя бы оценить рост вратаря Педро Бенитеса, достаточно посмотреть на фото перед матчем с Бельгией.

Думаю, вы уже догадались, что вратарь стоит вторым слева. Так же вторым слева стоял и Модесто Денис на фото из матча с США .

Предложу вам подборку из фрагментов общекомандных фото, на которых будут одни и те же полевые игроки, а вратари сборной Парагвая будут разные, целых три вратаря.

Но для начала давайте познакомимся с ближайшим «окружением» этих парагвайских вратарей.

Это тоже тот ещё квест. Уругваец Гарридо постарался!

Quiterio Olmedo, Китерио Ольмедо, защитник, скорее всего, правый. Если вы сейчас начнёте искать во всяких поисковиках его фото, то найдёте — привет от Гарридо, и больше ничего: совсем другой игрок вам будет показан на фото, хотя текст, вероятнее всего, будет про настоящего Ольмедо.

Не верьте никаким википедиям про игроков сборной Парагвая на ЧМ -30.

Итак, вот как выглядел Китерио Ольмеда на ЧМ -30 в матче против США :

Вот таким он был ранее, в ноябре 1929 на Копа Америка (тогда назывался просто чемпионатом Южной Америки):

Левым защитником в матче против Бельгии был Salvador Flores, Сальвадор Флорес. Он в матче с США на ЧМ -30 не играл.

Вот его фото от ноября 1929 в том же матче с Аргентиной:

А вот и наше трио в матче против Бельгии на ЧМ -30:

Размыто, конечно, но сейчас разговор о росте игроков. Оцените рост вратаря Педро Бенитеса по сравнению с Флоресом. И до какой линии лица вратаря доходит воображаемая линия от волос Китерио Ольмедо — скажем, до крыльев носа.

Вот вам фрагмент фото из матча против США :

Вратарь Модесто Денис и защитник Китерио Ольмеда. Принимаем, что стоят на ровном газоне, практически рядом. Так какой из двух вратарей сборной Парагвая на ЧМ -30 выше ростом? Тут воображаемая линия от макушки защитника приходится на уровень глаз вратаря.

И вот, наконец, фото вновь троих перед матчем против Уругвая на Копа Америка в 1929:

Даже не буду ничего говорить про макушку и воображаемую линию.

В русскоязычной википедии про Китерио Ольмеда написано, что он был ростом 178 см. Это, конечно, вряд ли.

Скорее можно согласиться с тем, что рост как раз Китерио Ольмедо был 1 м 66 см. Ниже него был только полузащитник Сантьяго Бенитес, рядом стоит на фото перед матчем против Бельгии.

Да и не в росте дело.

Модесто Денис был ростом 1 м 75 см (в википедии измерили). Педро Бенитес всё-таки был рослым вратарём, похоже, что и выше своих двух коллег по амплуа. А про них что-то никаких историй в связи с их ростом нет. Так что — хотите верьте, хотите — перемерьте. Такой рекорд Педро Бенитесу точно не нужен.

20 июля 1930 г. так и остался уникальным днём в истории Кубка мира. Потому что больше ни разу ни на одном турнире в один день не играли на ноль весь матч два вратаря, для которых это был их единственный матч на турнире. Тем более выигранный матч.

На ЧМ -2014 было 4 матча 24 июня, было два вратаря с клиншитами в тот день. Но один кипер вышел на замену на последние 5 минут, чтобы установить возрастной рекорд. А у второго была нулевая ничья. Не совсем наш случай.

Жаль, что так и не нашлось фото приемлемого качества вратаря сборной Парагвая Педро Бенитеса, хотя бы на клубном уровне. Может и найдётся, теперь знаем как выглядел и этот голкипер Альбироха.