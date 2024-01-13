«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.01.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Серии A чемпионата Италии «Лацио» – «Лечче», который состоится 14 января 2024 года
«Лацио»
Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают на данный момент «орлята» из Рима. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «бело-голубых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «волками» из Лечче. В четырёх крайних матчах «орлы» выиграли своих соперников. С разницей в пару мячей в позапрошлом туре Серии A «Лацио» выиграло у «Фрозиноне» (3:1). На выезде со счётом 2:1 «бело-небесно-голубые» взяли верх над «зебрами» из Удине.
10 января с минимальным счётом «орлята» выиграли у «Ромы» в четвертьфинале Кубка Италии.
«Лечче»
«Салентийцы» после девятнадцати туров текущего сезона Серии A находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лечче» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «волки» проиграли в гостях миланскому «Интеру» в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии. С минимальным счётом «Бергамо Кальчо» выиграло дома у «Лечче» в позапрошлом туре Серии A.
На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Кальяри» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.68
- Ничья – 3.75
- Победит «Лечче» – 5.60
- Победит «Лацио» с форой -1.5 гола – 2.81
- Тотал голов больше 2.5 – 2.16
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.70
Статистика
- Только в одном матче из пяти крайних «орлы» уступили своим соперникам
- За аналогичный период «волки» проиграли своим оппонентам в двух встречах
- Пять крайних очных встречах команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.68 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Лацио». «Бело-небесно-голубые» на данном этапе объективно сильнее «салентийцев». На своём поле свои три очка «орлята» возьмут в матче.