«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.01.2024)

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вчера, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Серии A чемпионата Италии «Лацио» – «Лечче», который состоится 14 января 2024 года

«Лацио»

Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают на данный момент «орлята» из Рима. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «бело-голубых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «волками» из Лечче. В четырёх крайних матчах «орлы» выиграли своих соперников. С разницей в пару мячей в позапрошлом туре Серии A «Лацио» выиграло у «Фрозиноне» (3:1). На выезде со счётом 2:1 «бело-небесно-голубые» взяли верх над «зебрами» из Удине.

10 января с минимальным счётом «орлята» выиграли у «Ромы» в четвертьфинале Кубка Италии.

«Лечче»

«Салентийцы» после девятнадцати туров текущего сезона Серии A находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лечче» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «волки» проиграли в гостях миланскому «Интеру» в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии. С минимальным счётом «Бергамо Кальчо» выиграло дома у «Лечче» в позапрошлом туре Серии A.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Кальяри» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.68

Ничья – 3.75

Победит «Лечче» – 5.60

Победит «Лацио» с форой -1.5 гола – 2.81

Тотал голов больше 2.5 – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 – 1.70

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «орлы» уступили своим соперникам

За аналогичный период «волки» проиграли своим оппонентам в двух встречах

Пять крайних очных встречах команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.68 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Лацио». «Бело-небесно-голубые» на данном этапе объективно сильнее «салентийцев». На своём поле свои три очка «орлята» возьмут в матче.